疝氣 | 37歲女星食飯突跌腸 自揭患病需隨身帶內褲 淡定自行塞回

台灣有女星在節目分享自己有「疝氣」，坦言自己「腸子經常掉出來」，導致她外出吃飯不敢吃太多，還需帶「備用內褲」，隨時將腸子推回去，嚇壞眾人。



「現在如果腸子掉下來，我也能自己推回去」

台灣女星蘿莉塔近日在《樂活so much》節目透露自己患有疝氣，「我在外面跟朋友吃飯，吃太多腸子就會掉下來。」她表示她開過2刀卻又復發，但她也仍然很淡定指出「現在如果腸子掉下來，我也能自己推回去」。她分享自己會攜帶小尺碼內褲，當腸子掉出來時就會立刻穿上，再將腳縮到椅子上，然後身體變成一團用力擠壓，將腸子成功推回體內。

她也由於「疝氣」導致排便不順，曾試過在半夜因便秘腹痛去醫院，原以為是腸胃炎，卻被醫生告知「整個肚子都是大便」。

另外即使她吃很少，一天只吃一餐都仍然體重上升，「明明沒有吃很多，體重卻多2公斤，根本不敢吃太多東西」。醫生解釋可能是腸道「肥胖菌」、壞菌太多，如果腸道菌叢失衡，會使腸道發炎以及影響荷爾蒙「多巴胺」分泌，從而容易影響心情，增加失眠、失智、憂鬱風險。

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疝氣病徵

根據養和醫院*資料，當體腔內的器官通過身體腹壁缺口移動到外層，便稱為疝氣。患者站立或咳嗽時，皮下會突出一團軟組織，大多在腹股溝、肚臍週邊或以往之手術切口位置。咳嗽或抬舉重物時疝氣鼓出的組織會特別明顯，平臥或稍作按摩大多可令突出的部份復位，但如果若疝氣未能復位，患者便要進行緊急外科修補手術。

疝氣引起問題

所有疝氣都可透過外科修補手術根治，而且成功率高。但患者若不加理會，疝氣會令患者感到不適、造成煩擾，當疝氣變得越來越大、不能復位，便有可能卡住小腸，造成小腸梗阻，嚴重者更會引致小腸壞死。患者若在不能復位的疝氣位置上過度施加壓力，更會導致小腸穿孔。此外，腹股溝疝氣突出之組織往往會垂至陰囊部份，造成明顯的變形。

治療疝氣之方法

治療疝氣可採用兩種手術方式：傳統開腹疝氣修補手術及腹腔鏡疝氣修補手術。傳統開腹手術會在疝氣部位的皮膚開一個5至10公分的切口以進行修補，而腹腔鏡疝氣修補手術則只須透過肚臍上的1公分切口及兩個於下腹的半公分穿刺孔，便能完成疝氣修補。。

資料來源：https://hksh-hospital.com/zh-hk/clinical-services/clinical-centres-specialties-and-services/surgery-centre-hernia