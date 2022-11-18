肝癌早期無聲無息 患者確診多屬晚期

接種乙型肝炎免疫注射，是預防感染的方法之一。隨著本港在1988年實施初生嬰兒普及注射計劃，大眾對此病的認知亦有所增加。不過，與乙肝息息相關的肝癌，至今致命率仍然高企，位居三大癌症殺手。有臨床腫瘤科專科醫生指出，由於肝臟的自行修復功能，導致細胞受損，其餘部分仍然可以運作，亦因此令到肝癌早期發病來得無聲無息。有患者早前出現腹痛，逐去求醫才發現患上晚期肝癌，惟接受一線標靶藥物治療後，不幸遇上抗藥性問題，現時正接受二線標靶藥物治療。

一名男士本身身體健康，但某天突然感到右上腹疼痛及不適。經過身體檢查後，才發現肝臟腫脹，隨即進行造影及血液檢查，才發現男士是乙型肝炎攜帶者，而且有多個肝臟腫瘤。經電腦掃描後，被診斷患有晚期肝癌。

林河清醫生指，肝癌患者一旦出現症狀，多屬於病情中後期。

大部份肝癌患者於中後期才現症狀

臨床腫瘤科專科醫生林河清醫生指，肝癌患者一旦出現症狀，多屬於病情中後期。患者可能會出現腹部脹大、腹部積水、眼白泛黃、小便呈茶色、無故消瘦、噁心嘔吐、發燒，疲倦昏睡等症狀。

據醫管局數據顯示，肝癌為本港十大常見癌症，排名第五，在2020年新症個案合共有1,735宗，男女患者比例約為2.7比1。至於在死亡率方面，肝癌為本港致命癌症中排第三位，在2020年共有1,530人死於肝癌。

不過如何引致肝癌？林醫生解釋，最常見除了乙型、丙型肝炎外，慢性酒精中毒及脂肪肝亦可以引起。此外，受到食物霉菌、各種代謝症，例如：脂肪肝、高血脂、高血壓、高血糖及高密度脂蛋白膽固醇偏低等，以及環境污染同為常見肝癌的成因。

但由於早期肝癌的症狀不明顯，導致大部份患者在晚期才發現確診。林醫生引述巴西一項研究顯示，涉及由2011年7月至2016年6月期間，共有28,822名患者被診斷患有肝細胞癌，當中大部份患者為男性佔55.9%。結果顯示，有76%患者在確診時被診斷為晚期肝細胞癌，只有11%患者屬於早期肝細胞癌。

標靶藥物是治療晚期肝癌常用方法

要治療肝癌，需要取決於不同因素，包括肝臟受腫瘤影響的程度、腫瘤數量、腫瘤大小、入侵血管、是否已經擴散、患者的意向、整體健康狀況及對肝臟其餘部分的損害等。林醫生指，常見治療肝癌的方案，包括：手術切除、消融術、肝動脈化療栓塞法(TACE)、放射治療、標靶治療、免疫治療或化學治療。

其中標靶藥物是治療晚期肝癌常用的方法，對於中晚期且不適用肝動脈化療栓塞法的肝癌患者，標靶藥為第一線藥物治療。個一線標靶口服藥物可能會而對耐藥性的挑戰，故需要有二線治療部署。有研究顯示，使用標靶藥物作為二線治療，患者的整體存活期中位數可延長2.2個月，無惡化存活期中位數可延長3.3個月。