前列腺癌患者現曙光 新型藥物配傳統療法助延存活期 維持生活質素

有「男人最痛」之稱的前列腺癌，倘步入晚期，癌細胞擴散至身體其他部位時，未必可透過前列腺切除手術根治。有關病人或需接受荷爾蒙療法控制病情，惟用藥年半、兩年後便會出現抗藥性，使病情急速惡化。有臨床腫瘤科專科醫生表示，現時有新一代藥物配荷爾蒙療法一併使用，有效推遲荷爾蒙抗性階段，延長患者存活期外，亦有助他們維持生活質素。



前列腺癌病發早期並無任何病徵，很多患者未必能察覺，出現尿頻、多夜尿、小便困難或血尿等徵狀時，或已敲響了警號，需多加留意。早期的前列腺癌，一般可以透過前列腺切除手術或電療殲滅癌細胞。倘前列腺癌步入晚期，癌細胞擴散至前列腺以外的身體部分包括骨骼或淋巴等，患者甚至會出現盆骨痛、腰背痛或氣喘等徴狀。此時，前列腺切除手術已未必可以達到「根治」作用，患者或需接受荷爾蒙療法以抑制男性荷爾蒙的分泌，阻止病情惡化，此類癌症被界定為轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌（Metastatic hormone-sensitive prostate cancer，mHSPC）。

使用傳統荷爾蒙療法年半、兩年後 癌細胞漸不受控

前列腺癌細胞主要依賴睾丸分泌的男性荷爾蒙（又稱雄激素）作為「糧食」，從而生長及轉移。要阻止前列腺癌細胞生長，斷其「糧草」為不二法門。mHSPC患者可從「源頭」著手，接受睪丸切除手術，使雄激素大減九成，惟男士們一般難過心理關口。荷爾蒙療法則旨在透過抑制雄激素的分泌，控制病情，惟患者一般在用藥年半、兩年後便會開始出現抗藥性，使荷爾蒙治療失效，無法控制癌細胞生長及擴散。

新一代藥物配以荷爾蒙療法「雙管齊下」 助延長患者存活期

臨床腫瘤科專科醫生李慧敏醫生表示，現時有新一代藥物，可以控制雄激素不與雄激素受體結合，導致無法刺激癌細胞生長。李醫生引述外國研究指，與單用荷爾蒙療法相比，新一代藥物與荷爾蒙療法「雙管齊下」，有效推遲荷爾蒙療法出現抗性的階段， 降低34%至48%死亡風險，令存活期中位數大大延長至五、六年或以上。

李醫生表示，前列腺癌患者以長者居多，倘癌症步入擴散階段，荷爾蒙療法又失效，便會透過化療控制病情，惟化療帶來包括作嘔作悶、脫髮、疲倦乏力、過敏、甚至影響骨髓造血能力及肝腎功能，增加受感染機會等副作用大，令患者尤其長者聞之喪膽。新一代藥物配以荷爾蒙療法雙管齊下的副作用相對較少，包括少許疲倦、血壓升高、出皮疹，容易跌倒及健忘等。李醫生認為這「雙管齊下」的治療方法對前列腺癌患者來說無疑是一大喜訊，不單能延長存活期，相對可控的副作用亦有助患者正常生活，維持生活質素。

使用此治療方法的患者需每隔兩至三個月定期驗血，監測血液中的前列腺特異性抗原水平（Prostate Specific Antigen, PSA），若PSA指數上升，即意味癌症有可能開始惡化，需再進行其他檢查確認。

八旬前列腺癌患者接受「混合療法」後 癌症暫未見復發

一名患前列腺癌、癌細胞已擴散至多處骨骼的77歲長者，使用此治療方法，並額外在局部位置使用電療後，其PSA指數四年來都維持極低水平， 而且針對前列腺特異性抗原（Prostate Specific Membrane Antigen, PSMA）的正電子掃描亦沒顯示癌細胞有活躍的情況，顯示癌症受控。現時81歲的他仍精神奕奕，還有繼續工作，偶爾會感到疲倦。

李醫生說，即使前列腺癌步入晚期，癌細胞開始擴散，也不要視之為「世界末日」，現時已有新一代藥物控制雄激素不與雄激素受體結合，配以荷爾蒙療法一併使用，有助延長存活期的同時維持生活質素。李醫生補充，每名患者的體質不同，治療方案亦各有成效及副作用，患者宜與主診醫生就個人狀況及年齡等，選擇合適的治療方案。前列腺癌患者亦毋須過於憂慮，現時也有不同計劃或渠道提供治療所需的經濟支援，如有需要可諮詢主診醫生。