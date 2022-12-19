晚期子宮內膜癌 治療新進展 免疫標靶組合 提升患者存活期

根據香港癌症資料統計中心，於2020年，子宮內膜癌在本港女性十大常見癌症中排行第四位，新增病例為1186宗，按年上升約3.4%，情況不容忽視。臨床腫瘤科專科王韶如醫生指出，子宮內膜癌的病發年齡中位數大致在57歲，約七成患者確診時屬第一期，少於一成患者確診時為第四期。

撰文：臨床腫瘤科專科醫生 王韶如醫生



不正常出血乃主要病徵

子宮內膜癌的病發與年齡相關，處於更年期階段的婦女需特別注意，肥胖和患有多囊性卵巢綜合症的婦女性亦需加倍留神。小部分子宮內膜癌個案與家族遺傳有關，而缺乏運動都是高危因素。子宮內膜癌的早期病徵為出血，包括在停經後再次出血，或在兩次經期之間出現不正常的出血；若病情處於較晚期，患者可能會在腹部發現硬塊，甚至伴隨腹痛和體重下降等現象。

生物標記測試有助決定治療方案

早期子宮內膜癌的主要治療手段為外科手術，在大部分情況下，婦科腫瘤科醫生會將患者的子宮和卵巢一併切除，而部分個案或需同時切除盆腔淋巴或腹部其他位置的淋巴。視乎腫瘤入侵子宮內膜的深度、腫瘤的級別（惡性度）、是否已擴散至淋巴或附近器官，醫生會再評估患者是否需要接受化療及放射治療。倘病情較晚期或腫瘤已經擴散，治療方案則以化療為主，視乎個別情況，或會加上標靶藥物或免疫治療。

王醫生表示，美國的一項回顧性研究發現，在晚期的子宮內膜癌患者中，約五成對化療有良好反應，可幸的是，近年已有新的治療方案被證實有效改善治療效果，患者的存活率亦得以提升。若化療成效不明顯或患者在化療後復發，醫生會建議患者使用免疫治療聯合一種抗血管新生的口服標靶藥物，從而達到縮小腫瘤、延長無惡化存活期和延長患者壽命的效果。「經手術切除腫瘤後，醫生會為患者進行生物標記測試來預先計劃合適的後續治療，其中「微衛星狀態」（可以理解為身體的基因修復機制是否正常）有助評估患者對免疫治療的治療成效。

如果患者的微衛星狀態屬高度不穩定（MSI-High），在第一線治療後可考慮單一使用免疫治療藥物，反之，可考慮免疫治療結合標靶藥物。」免疫治療和標靶藥物各自有其潛在的副作用，較常見的包括疲倦、腹瀉和皮疹，也可能出現身體器官發炎等情況，這是由於免疫系統被激活後攻擊自身器官所致，但在大部分情況下，治療的副作用都在可控制範圍內。患者只要按時覆診接受緊密監測，如出現疑似治療副作用便及早告訴醫生。

儘管子宮內膜癌的新症按年遞增，猶幸大部分患者確診時均屬早期，治愈率高。與許多其他癌症一樣，婦女們若發現身體出現異常，應盡快求醫，切勿拖延。及早診斷並接受適當的治療方能事半功倍。即使小部分患者不幸在較晚期確診，現時亦有更多有效的藥物及治療方案可供選擇，緊記保持積極，切勿灰心。

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