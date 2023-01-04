指導急性骨髓性白血病治療 數碼液滴技術 靈敏度高捕足微量癌細胞

「微量殘存疾病」（MRD）可以量化癌細胞，助處於緩解狀態的急性骨髓性白血病患者預示病情走向，務求在復發前能夠盡早應對。隨著醫學技術進步，現時檢測MRD的方法更發展出「數碼液滴技術」（ddPCR），可以精準地偵測到極微量的癌細胞化，靈敏度極高，有助醫生研判患者病情，從而制訂更合適的治療方案。



血液學專科馬紹鈞醫生指出，血癌可分為急性及慢性，並再細分為「骨髓性」及「淋巴性」，其中急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia, AML）好發於60至65歲，5年存活率僅得30%。馬醫生說，AML患者病發初期可以完全沒有先兆，但患者可出現急性出血、發燒或血小板水平下降，病情在短時間內急轉直下。

MRD技術 量化微量癌細胞

以往AML的治療選擇只有傳統化療、去甲基化藥物及BCL-2抑制劑等，隨著醫藥技術進步，近年有更多藥物新選擇，讓治療更趨個人化。馬醫生說，部份患者的癌細胞會帶有基因突變，可以透過標靶藥物應對，甚至配搭傳統藥物作組合治療︰「以前只有單向的治療方法，現在則擺脫了這個困局，十個血癌患者可以有十種方案，治療更具針對性。」

部份AML患者經治療後，病情或得到緩解，惟必須定期監察癌細胞情況，以免隨時復發，而微量殘存疾病（minimal residual disease）就是其中一個重要指標。馬醫生稱，MRD可以透視骨髓中少於5%的殘存微量癌細胞，檢測出顯微鏡也未能偵測到的水平︰「顯微鏡可能只看到表面，但隱藏於深層的癌細胞就未必會被發現；而MRD技術就可以將這種情況量化，掌握深度緩解的狀態。」

數碼液滴 追擊「漏網之魚」

馬醫生指出，MRD可以將癌細胞水平轉化成數據，準確告知患者用藥後的反應，達到指導治療的作用，例如當MRD水平增加，是否應該調整劑量或轉藥，務求在未復發時看出端倪。

近年，在偵測MRD的技術上更進一步，數碼液滴聚合酶鏈式反應測試（數碼液滴ddPCR）就能做到更精準，其靈敏度及解析度較傳統PCR檢測方法高出100倍，讓醫生能細緻地掌握MRD數據，判斷往後的治療方向。

馬醫生指出，ddPCR技術能將龐大數目的DNA分子分隔開成獨立的滴液，短時間檢查逐個液滴的情況︰「舉例說，一間房有五個人，其中一個是兇手，他可能會用不同方法隱藏身份，要找出這個人是非常困難，如果將他們逐一分隔再盤問，則較易找出真兇。」他補充，ddPCR技術有助偵測極微細的癌細胞，建議AML患者每3至6個月進行一次檢查作監察病情。

事實上，ddPCR技術的發展越趨成熟，馬醫生預期，日後能應用於血液科腫瘤例如淋巴癌，以及其他固體癌症包括肝癌、乳癌及前列腺癌等，並且可用於液態活檢方面。