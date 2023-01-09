汕頭市經貿代表團於通關首日 親訪莊柏醫療開展經貿交流合作

內地從今天（1月8日）起正式「開關」，意味著兩地的社會及經貿關係更緊密聯繫。莊柏醫療作為全方位綜合醫療集團，秉承推己及人的核心價值，不斷改善設施和醫療服務，與時並進。適逢內地通關首日，莊柏醫療有幸接待汕頭市經貿代表團到訪集團位於佐敦的醫療中心進行交流及投資合作商務對接，為通關後的兩地醫療經貿往來揭開序幕。

行政會議成員高永文醫生、汕頭市商務局局長林楚雄先生、莊柏醫療行政總裁莊文煜 醫生、莊柏醫療團隊及一眾嘉賓合照。

交流會邀請到前香港食物及衛生局局長高永文醫生擔任主禮嘉賓，由莊柏醫療行政總裁莊文煜醫生致歡迎辭，同場參與交流會莊柏醫療團隊包括：腸胃肝臟專科黃子群醫生、業務發展總監董欣盈女士、財務總監古仲勤先生。

莊柏醫療行政總裁莊文煜醫生（右）感謝行政會議成員高永文醫生（左）出席交流會。

行政會議成員、前香港食物及衛生局局長、莊柏醫療顧問高永文醫生說：「作為潮汕人，我很希望儘快能夠將港式醫療推進到我的家鄉。在我的工作生涯當中，也一直很關注香港和內地的醫療問題。事實上，現時內地的醫療水平亦非常高，包括汕頭大學等等的醫療系統。在內地，包括粵港澳大灣區、潮汕地區等，有很多居民對港式醫療感到興趣。 港式醫療除了技術層面跟國際接軌，還有專業的風險管理和質量保證等特色，希望早日能夠在我的家鄉真正看到港式醫療落地。」

汕頭市商務局局長林楚雄先生致辭時稱：「在2020年10月，習近平總書記親臨汕頭市考察，給予汕頭市最新定位、目標和任務。隨著一系列的措施和政策落地，汕頭市目前面臨前所未有的發展機遇。為貫徹黨的二十大精神，提出以製造業當家，汕頭市賦能『三新兩特一大』，當中『一大』則為大健康。汕頭市加快打造商貿、醫療等四大高地，我們十分歡迎莊柏醫療的落戶。」

莊柏醫療行政總裁莊文煜醫生說：「自從香港高鐵開通以後，從香港西九龍站到汕頭站僅需要兩小時，交通速度加快有助加深內地與香港人民的來往，推動兩地緊密合作。當前汕頭市的營商環境不斷提升，適逢今天是『開關日』，希望未來可以加強汕頭市和香港的聯繫。」

莊柏醫療中國業務總監莊文聰先生指出：「莊柏醫療目前聚焦微創技術的服務，有見汕頭市的居民不少為年長人士或慢性病患者，但當地在微創方面的服務供應不足，所以希望將港式醫療服務落地到大灣區，為當地人民帶來更高水準、更高性價比的醫療服務。」

在累積多年經驗及口碑後，莊柏醫療在2021年7月將業務擴展至內地，於深圳開設首間醫療診所，由豐富臨床經驗的香港醫生駐診，處方皆為國家認可的常用藥物。莊柏醫療積極配合國情、國策，拓展粵港醫療業務，讓優質的醫療服務及支援能更進一步惠及大眾，善用香港的人才及技術優勢，融入國家發展大局。