偏頭痛因頭骨移位？打破食止痛藥宿命　骨科復位治療有效治療痛症

幾乎每個都市人都曾經歷頭痛，一般服食止痛藥便能暫緩痛楚。但若遇上反覆發作的偏頭痛，單靠止痛藥未必有效，因而令不少患者認定痛症難以斷尾而抗拒積極治療。偏頭痛嚴重影響生活，骨科復位是近年治療的新方向，能為患者提供多一個選擇，有望根治頑固的偏頭痛。



偏頭痛的症狀比普通頭痛強烈，痛楚可持續達4至72小時。發作誘因人人不同，包括氣味、強光、睡眠不足或荷爾蒙變化等。偏頭痛容易被誤為單側頭痛，但其實不少患者整個頭部都會感受到痛楚，且出現噁心、嘔吐、畏光等症狀，往往隨着發作次數增加而演變成慢性痛症，長遠為患者的身心健康帶來負面影響。坊間普遍視偏頭痛為難以根治的疾病，所以大部分患者均選擇默默忍耐，甚至放棄治療。然而，在傳統骨科的角度上，透過頭骨復位治療有效減輕偏頭痛症狀，發作次數亦隨之減少。

香港骨傷及脊椎專科診所第三代傳人莫永豪醫師

全面認識頭骨復位治療 解決困擾多年的偏頭痛

香港骨傷及脊椎專科診所的莫永豪醫師認為，患者接受一般治療後沒有獲得紓緩，往往是因為忽略了引致偏頭痛的主因——頭骨移位。原來頭骨會因臉部肌肉不平衡而導致偏移，日常中的各種不良習慣，包括長期使用單側咀嚼，會影響面部肌肉和頜骨發展，造成一側較發達，另一側較萎縮，出現兩邊臉型大小不一致與牙骹痛問題，繼而導致額骨、頂骨與顳骨的交接處產生分離。當連接三塊頭骨的軟骨因長期受到拉扯而發炎，便會出現偏頭痛。這類發炎不能單靠藥物根治，這也是偏頭痛患者即使服用消炎止痛藥，病情亦沒有明顯好轉的原因。

莫醫師以獨門手法為患者治療偏頭痛。

香港骨傷及脊椎專科診所分店遍佈全港。

要真正解決偏頭痛，便需調整移位的頭骨。莫醫師指，傳統骨科的治療有效針對因頭骨移位造成的偏頭痛。大部分患者經過3至4次復位治療後，痛楚已獲明顯減輕，發作次數亦逐漸減少，大大改善病情。作為全港最大型連鎖中醫骨科診所的第三代傳人，莫醫師一直致力研究脊骨及各種軟組織創傷，並創造出一套獨特的骨科病理治療體系理論，有效提升各種新舊痛症的治療效果，例如脊椎側彎、肩周炎、脊骨神經痛等。而由他領導的骨科團隊更在全港不同社區設立診所，致力為區內居民提供更優質的骨科服務。

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