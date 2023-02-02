坐骨神經痛要先怯濕? 中醫推介2款湯水茶療除濕清熱

坐骨神經痛是常見的都市病症之一，症狀可包括腰部、臀部、腳部持續發生麻痺和疼痛等。症狀可因應個人體質、神經受影響程度而大有不同，嚴重的可致下肢跛行、肌肉萎縮，無法走路！



坐骨神經痛是常見的都市病症狀

坐骨神經通常因風寒濕引起

註冊中醫師朱明章指以中醫學角度坐骨神經痛屬「痹證」，是由於體弱再受到風、寒、濕等外邪侵襲人體使經絡痺阻，氣血運行不足、不暢，令肌肉、筋骨、關節產生痠痛、麻木、沉重，或關節腫脹、變形、活動障礙等臨床表徵。由於以中醫學角度坐骨神經痛屬「痹證」，主要處理祛風、散寒、除濕、清熱等。

冬天寒冷亦會引致濕重

好多人以為冬天天氣寒冷不會有濕重問題，原來大錯特錯。都市人食無定時、少做運動及不良生活習慣等與濕重息息相關。每個人體質不同，愛吃煎炸油膩、肥甘厚味食物，易令身體濕重。冬天天氣寒冷亦會受到寒濕外邪所影響，加上運動量減少均會造成體內濕氣內阻。

他建議患者飲食需盡量少海鮮、動物內臟，少吃辣、油脂過高的食物。濕氣重、痛風、糖尿病亦應少喝酒。

朱明章醫師稱亦可透過兩個穴位按摩及兩款湯茶助緩解濕重等問題：

兩個穴位按摩助緩解濕重

1.陽陵泉穴



功效： 清利濕熱、舒筋健膝

位置：小腿外側，腓骨前下方陷入處。

2.命門穴



功效：強腎固本，溫腎壯陽

位置：腰部正中位置，即與肚臍同高位置

兩款湯茶助緩解濕重

1.杜仲牛膝湯



功效： 補肝腎，強筋骨，除痹痛

材料：牛膝10克、牛大力30克、山茱萸10克、熟地10克、淮山30克、杜仲20克、茯苓15克、圓肉10克、大棗30克

煲法：將所有材料洗淨後放入煲內，加3.5升水後用文火煲3小時，加入適量食鹽調味即可享用。

2.健脾祛濕茶



功效：健脾祛濕、消滯利水

材料：茯苓15克、白朮15克、白芍20克、澤瀉15克、麥冬6克、扁豆衣10克、生熟薏米10克

煲法：將材料及10-12碗水放入煲，大火煲滾後轉小火，煲1.5-2小時。