連荷里活明星都大推的牙齒貼片？顯著改善牙黃牙縫等外觀問題

電影雜誌上的明星、模特兒都展現著自信漂亮的笑容，然而並非所有名人天生就擁有雪白又整齊的牙齒。近年牙齒貼片（Veneers）大受熱捧，連荷里活女星Blake Lively、著名球星C朗、韓國女演員朴敏英等也有在使用來改善牙齒外觀問題，讓笑容更加分。而市面上亦都出現越來越多牙齒貼片服務，甚至有部分美容院也會為客人進行相關療程，不過質素就魚龍混雜，風險相對較高。到底大家應如何選擇合適牙齒貼片療程？過程中又有何注意事項？本文特意邀請到專業牙科醫生 Dr. Sandra Hulac ，為一眾愛美人士講解牙齒貼片的原理、種類，更會分享治療中要留意的重點。

荷里活女星Blake Lively、著名球星C朗都使用了牙齒貼片（Veneers）來獲得美麗而自信的笑容。（圖片：Google）

牙齒貼片原理像美甲 簡單有效改善牙齒外觀

牙科醫生 Dr. Hulac 表示，牙齒貼片是其中一個常見的牙齒美容方法；過程會將由精密材料製成的薄片，以專用黏著劑覆蓋於原有牙齒的表面，原理就好像「美甲」， 不過這是個長久的治療方案。

相比起箍牙，牙齒貼片更為簡單且見效。不單可有效改善不同類型的外觀問題，包括牙齒磨損缺角、斷裂、牙齒形狀過大或過小、牙齒變色等，而且持久度相當長；用家完成療程後也能展現出明星們般雪白整齊的牙齒。

相比起箍牙，牙齒貼片更為簡單且見效，亦可有效解決牙齒磨損缺角、斷裂、牙齒形狀過大或過小、牙齒變色等問題。（圖片：THP Dental）

牙齒貼片優缺大比拼！複合樹脂貼片 VS 陶瓷貼片

牙齒貼片通常分作為兩大種類，分別是複合樹脂貼片和陶瓷貼片，兩者在材質、硬度及持久度方面也有所不同。

複合樹脂貼片最大的優點是價格較為便宜，而且治療過程通常不需要額外打磨牙齒，便可直接貼到牙齒表層；移除時亦不會對本身的牙齒造成傷害。但Dr. Hulac指出，「複合樹脂貼片無法改善已經嚴重變色的牙齒或排列不正的問題，並容易染色和斷裂，耐用程度比陶瓷貼片低；因此療程後要持續進行口腔清潔和更頻繁的牙科檢查。加上複合樹脂貼片需要經過多重工序拋光才能接近陶瓷的光滑，要達到自然色澤和持久效果，相當視乎操作牙醫的技術和經驗是否純熟和足夠。」

至於陶瓷貼片，材料則可再細分成兩種類。長石瓷（Feldspathic Porcelain）的透光性高、硬度稍弱，適合於咬合力不高、對美觀要求極高的前牙區域。二矽酸鋰（Lithium Disilicate）硬度較強，適合需要承受較大咬合力的人士，例如晚上睡覺磨牙的人士。 陶瓷貼片能明顯改善牙齒的顏色及形狀，不容易染色、變色或卡污垢，色澤相對自然，但由於大多數情況下需要打磨牙齒再黏貼，所以療程為不可逆轉。

有研究發現，與琺瑯質緊密貼合的陶瓷牙齒貼片能夠使用20年或以上。Dr. Hulac提醒，「每個人的使用牙齒情況也不同，一些壞習慣有機會影響貼片的壽命長短。」

牙齒貼片通常分作兩大種類，分別是複合樹脂貼片和陶瓷貼片。（圖片：THP Dental）

配合DSD技術製作完美笑容！在牙齒貼片療程前已可預視效果

牙科醫生透過數碼笑容設計（Digital Smile Design, DSD）的電腦軟件程式技術收集個人口腔、臉型、笑容、臉部表情等數據，再評估個人的實際外觀、咬合習慣，才可設計出最為適合的笑容。

完成設計過程，並得到確認後，牙醫會訂製出一個可配戴的模型，求診者可以試戴並預視改造後的效果，過程中可隨時進行調整，直到滿意未來牙齒的形狀和笑容為止。之後，技工會依照這個模型製造牙齒貼片。視乎個案的複雜程度，所使用貼片的種類，療程所需要的時間亦會有分別；複合樹脂貼片的療程通常需要3週，陶瓷貼片則需要大概4-8週。

牙齒貼片療程主流做法是配合數碼笑容設計 (Digital Smile Design) 的電腦軟件程式技術收集個人的口腔、臉型、笑容、臉部表情等數據。（圖片：THP Dental）

在牙齒貼片療程完成後，病人必須好好護理牙齒，才可延長貼片的壽命；與每日護理原本牙齒的程序一樣，每天正確地刷牙、使用牙線，定期覆診以確認牙齒貼片的狀況，每六個月進行洗牙。盡量避免一些傷害牙齒貼片的動作和習慣，例如用牙齒開薯片袋、咬手指和啃咬硬物等，就可減少貼片斷裂的風險。

牙齒貼片需找專業醫生治療 非正規療程恐有後遺症！

隨著牙齒貼片的普及，坊間上亦充斥著五花八門的相關療程，由牙科診所到醫美中心、美容院等都有提供。Dr. Hulac 提醒大家切勿胡亂嘗試坊間療程，牙齒貼片療程需要牙科醫生的專業判斷與技術，才可達至理想效果。譬如進行陶瓷貼片需要打磨一部分的牙齒表層，醫生會盡量將打磨量控制至最少，以保存足夠的琺瑯質來延長牙齒貼片的壽命，同時也避免出現打磨過多令牙齒變得脆弱的情況。鑒於打磨牙齒這個過程是不可逆轉的，由牙科醫生專業及正確操作是相當重要的。

假若坊間的非正規牙齒貼片療程由經驗不足或技術欠佳的技師所操刀，或會出現牙齒貼片失敗並產生多項後遺症的嚴重後果，譬如牙齒貼片顏色不理想、表面刮花、排列雜亂、咬合不佳等情況。嚴重者將引致蛀牙、牙齦萎縮、流血等牙周問題，亦需要再找牙醫進行拆除和治療，「手尾」更長！假若對牙齒貼片感興趣的人士，療程前記得先找專業牙科醫生諮詢後才進行。

牙科醫生Dr. Sandra Hulac （照片由醫生授權刊登）