心事Reaction｜家族性高膽固醇血症引致心臟病？醫學專家為你解構

人人都想盡量保持身體健康,但其實有不少「冇得避」的遺傳病,你我都有機會患上?由方健儀主持的《心事 Reaction》於上集就同大家分享過家族性高膽固醇血症(Familial Hypercholesterolemia,簡稱FH)原來係全球其中一種最常見由單一基因變異而導致的遺傳病,平均每250人之中就會有1個人受到影響,而FH更加可以引致心血管疾病,今集《心事Reaction》就請來「內分泌及糖尿科」許兆文醫生及梁凱迪醫生為大家解構兩者的關係以及預防方法,為了自己同身邊人的健康,大家不妨了解更多!



非傳統「三高」動脈粥樣硬化風險高一般人20倍以上

節目中的街訪所見,不少市民都以為FH會引致糖尿病,而事實上許醫生就指FH的起因不是傳統高血壓、高血脂及高血糖,而是一種因血液中膽固醇水平過高而導致早期心臟病發作的遺傳性疾病,與糖尿病係兩種獨立疾病。梁醫生補充:「家族性高膽固醇血症是由控制膽固醇水平的一個基因變化引起,患者有機會從父母雙方遺傳到相關的基因,是一種先天性遺傳病,令其血液中膽固醇水平極高。因為患者的高膽固醇問題自出生起已存在,患者沒有控制好膽固醇的話,他們患上心血管疾病及動脈粥樣硬化的風險較一般人高20倍以上,發病亦趨年輕。」

梁醫生提醒大家如果加上其它「冠狀動脈疾病」的風險因素如吸煙、糖尿病、高血壓和肥胖等會急劇增加FH患者心臟病發作的風險。許醫生解釋:「動脈粥樣硬化其實指的是脂肪、膽固醇和其他物質在動脈壁內及動脈壁上堆積 (斑塊),從而限制血液流動,斑塊可能破裂,從而引發血凝塊。動脈粥樣硬化通常被視為心臟問題,但這種病可能影響身體任何部位的動脈,例如當心臟出現冠狀動脈粥樣硬化,會誘發心絞痛、心臟病發;當腦、頸、眼和腎的動脈及周邊動脈受影響時,會分別引發中風、視力受損、腎衰竭及四肢痹痛。」

預防須結合健康生活習慣以及醫生處方

FH引致心血管疾病風險這樣高,相信不少人都想了解預防方法。梁醫生就建議大部分家族性高膽固醇血症患者需服用他汀類既降膽固醇藥物,配合健康的生活習慣,低脂飲食,勤做運動,以降低膽固醇,但梁醫生亦坦言單靠飲食是不足夠的,他指:「人體的膽固醇約有七至八成是肝臟自家製造,只有兩至三成來自飲食。家族性高膽固醇血症並非由不良飲食及生活習慣而引起的都市病,而是遺傳病,病人由於肝臟分解膽固醇的能力大幅下降,縱使極力戒口,膽固醇仍會持續高企,因此單靠控制飲食對改善膽固醇水平幫助不大。」

許醫生就指:「醫生一般先會處方他汀類、膽固醇吸收抑制劑等口服藥予患者。然而,依靠上述兩種口服藥物,部份家族性高膽固醇血症患者仍然未能將壞膽固醇降至目標水平,因此醫生會考慮為患者加入PCSK9抑制劑進一步降低膽固醇,PCSK9抑制劑是皮下注射藥物,能有效提升肝臟低密度脂蛋白受體的水平,使它恢復清除血液中壞膽固醇的功能,達致降膽固醇的效果,而這類藥物常見的副作用包括注射位置有輕微敏感或不適。」

