轉移性大腸癌突破後線治療限制 研究證實第三線合併治療療效更佳

大腸癌是本港第2號癌症殺手，最新資料顯示，本港新症數目達5,087宗，死亡個案就有2,287宗。不幸的是有不少患者在確診時，癌細胞已擴散至身體其他器官，疾病預後較差，於第一、二線藥物治療後，仍有復發的可能。因此，很多時候第三線藥物仍擔當着重要治療角色。然而，這個階段的藥物選擇有限，醫學界一直期望有新的治療方案能延長這班患者的壽命。



直至今年二月，有一大型研究顯示，擴散性大腸癌患者於第一、二線標準治療後，合併使用口服化療藥及鏢靶治療藥（血管生成抑制劑），能進一步延長存活率，突破了長久以來的治療限制。

63歲的張先生（化名）今年初確診大腸癌，癌細胞早已擴散至肝臟，開始出現黃膽及膽管閉塞等症狀，即使用過了第一、二線標準組合治療，癌病仍然復發。以往，這個階段的患者，一般會在第三線選擇單一藥物，儘管有所療效，惟張先生希望，在治療路上能有更多方案選擇，讓他一直走下去。

這項臨床研究引證口服化療藥物合併鏢靶藥物，比起單一化療藥物的療效為佳，終於為張先生找到了新出路。主診醫生評估過其身體狀況後，認為他適合接受這種「合併治療」，經過第一次療程後，他的肝功能及CEA腫瘤指數均有改善，而且沒有明顯副作用，生活質素更保持正常。

合併治療 三線均能使用

針對轉移性大腸癌，化療、放射治療及標靶藥物是三大「武器」，免疫治療則需要基因配合，能夠受惠的患者不算太多。而化療一直是治療轉移性大腸癌的骨幹藥物，臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生就指出「合併治療，即是雞尾酒療法，以多於一種化療藥物，加上標靶藥物一起使用，最新研究就指出，轉移性大腸癌的第三線治療，也可以沿用合併治療這個理念。」

療效比單一口服化療佳

謝醫生提及的研究，剛於今年二月一個國際性腫瘤科會議中發表。這項名為SUNLIGHT的第三期臨床研究，比對轉移性大腸癌患者合併使用口服化療藥物與注射標靶藥物（血管生成抑制劑）及使用單一口服化療藥物的療效。結果顯示，合併治療的存活期中位數為10.8個月，對比單一治療的7.5個月相對較長；而前者的12個月無惡化存活率為16%，比起後者僅1%明顯優勝。

事實上，以往去到第三線治療，治療效果總有點落差。謝醫生說︰「試想想，以往第一、二線可以用四至五種藥物組合，至第三線只餘下單一藥物，儘管新型口服化療藥物已有相當療效，惟單一方案『力有不逮』；如今有臨床數據證明合併治療效果確實更佳，給予患者更大希望。」

至於哪些患者適合第三線合併治療，謝醫生指除非身體質素、肝、腎功能較差，以及出血風險較高，否則當使用過第一、二線藥物失效，隨即便應採取此項「合併冶療」。他補充，即使在一、二線使用過血管生成抑制劑，「在第三線治療時，在口服化療的基礎上再使用這種標靶藥物，效果依然會比單一治療好。」

*備註：

謝醫生提醒，治療轉移性大腸癌有多種不同方案，各有不同成效、副作用及風險，患者應按身體狀況與主診醫生討論，選擇最適合的治療方案。