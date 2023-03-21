膝關節退化| 置換牛津半膝人工關節 快速恢復日常生活與運動

62歲活躍好動的彭女士因雙膝關節嚴重退化，需要長期服用止痛藥及使用拐杖助行，最後接受骨科醫生建議，進行新型牛津半膝人工關節置換（簡稱牛津膝）她於術後四星期已行動自如，約三個月就能重返羽毛球場，重拾運動的樂趣。



根據病人退化程度 制定個人化治療方案

骨科專科郭嘉邦醫生解釋，每位病人的關節退化程度不同，現今趨勢是針對每位病人的情況，制定個人化治療方案。膝蓋的結構可比作成房間，分內室、外室和前室三部分而關節退化的程度可分為單室型、雙室型及三室型。個人化治療就是因應患者膝關節的退化程度，去進行針對性治療。

從前，無論膝蓋磨蝕的程度有多少，範圍屬於單室、雙室或三室型，醫生都會建議病人進行全膝關節置換手術，即將整個膝蓋換上人工關節。隨著醫療科技的進步，如關節退化只影響內室，病人現時可選擇牛津半膝人工關節（簡稱牛津膝）。手術是以研發的機構牛津大學作命名，於2018年引入香港。牛津膝手術會只更換退化了的內室，並保留不受影響的部份。好處是保留健全的骨骼和韌帶，傷口較小，復原較快。

活躍好動或長期病患者俱適合

郭醫生表示，雖然牛津膝好處多，但仍有不少病人會問：不是應一次過換掉所有關節，免除後患嗎？「其實，保留健全的組織是有原因的。首先，膝蓋關節有四條主要韌帶，分別是內外側韌帶，和前後十字韌帶，如做全膝關節置換，很多時前後十字韌帶都會被切除，只保留內外側韌帶，而天然的屈膝動作除屈曲外，膝關節需要帶一點旋轉，這方面就要靠前後韌帶才做得到。因此，手術時如能保留所有韌帶，有利於術後關節的活動幅度和順暢度。」

此外，牛津膝置換手術使用了原理跟半月板相似的滑動式墊片，構造可緊貼大腿骨部件前後滑動，壓力分佈會較平均，令關節更加耐用。牛津膝的活動幅度較高，感覺較自然，尤其適合活躍好動的人士，同時因手術傷口小，可減低大量出血的風險，對年長患者亦有好處。此外，因復原時間較快，也適合想一次過更換兩邊膝關節的病人。術後病人需根據醫生及物理治療師的建議做復康運動，慢慢恢復關節能力。

換牛津膝需符合四大條件

牛津半膝置換有以上好處，但並非所有病人都適合進行。郭醫生指出，病人需符合四大條件：1）膝蓋活動幅度要良好；2）腳部畸型（即O型腿）不能太嚴重；3）退化只在內半室；4）韌帶要健全。如不能滿足以上條件，全膝關節置換可能會較為適合。

很多人都會關心，更換牛津膝後是否就可一勞永逸。郭醫生坦言，牛津膝壽命一般超過十五年，但和所有人工關節一樣，術後需定期覆診，如有問題可及早發現及處理。

總括而言，牛津半膝人工關節置換跟全膝關節置換都各具優勢，適用於不同的關節退化情況。病人應多跟主診醫生了解及商討，以制定最適合自己的個人化治療方案。

(PM-PAI-22-123001)

左邊為單室型退化模型，右邊為雙室型退化模型，紅色部份為軟骨流失範圍