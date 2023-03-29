植牙丨數碼植牙與傳統植牙分別？解構植牙過程、保養及注意要點

不少人對牙科手術都心生懼怕，尤其是較為常見的傳統植牙手術，不但過程時間長，而且手術後的傷口不適亦令人卻步。近年，結合數碼科技，最新植牙手術已大幅改善傳統手術的缺點，除了可大大降低治療時間之外，亦能使治療計劃更為準確，減少手術侵入性，同時提升病人舒適度。到底傳統植牙與數碼植牙的程序上有甚麼分別？哪類人士可以進行數碼植牙？植牙後應如何保養？以下將由牙科醫生譚頌霖醫生為大家一一解構。

植牙前必知的注意事項

植牙，又稱作「種牙」，指病人在自然牙缺失的狀況下，以人工方式修復牙齒。具體而言，是指將一個螺絲狀鈦金屬物料植入牙骨裡面，代替原來牙齒的牙根，當牙骨跟植體連結在一起時，就可以在植體上鑲嵌人工牙冠或牙橋。

植牙指病人在自然牙缺失的狀況下，以人工方式修復牙齒。（圖片：醫師Easy拍攝）

植牙治療分為兩部分，第一是植牙手術，即把植體置入牙槽骨的過程。譚醫生認為最重要的是植體的位置，需確保有足夠的牙骨和健康的牙肉來支撐植體。

第二是植體選擇，植牙治療的事先計劃非常重要，醫生需先計算植體大小、長短以達至最為長 遠、穩定的效果；而最新的數碼科技正正可幫助醫生評估、計算、預視植牙治療的成效。

傳統植牙與數碼植牙程序上的分別

在傳統的植牙治療，醫生會利用X光檢查，靠著自己觀察去進行評估，做手術時要憑著臨床經驗來決定植體放在哪裡。由於是人為估算，所以有機會出現偏差。手術的效果相當依賴醫生的知識、技術同經驗。在後期製作牙冠及牙橋時，需要把傳統印模材料放進病人口內4至5分鐘等待牙模硬化，有些病人會有不適感覺。

在傳統的植牙治療，醫生會利用X光檢查，靠著自己觀察去評估植體位置。（圖片：醫師Easy拍攝）

最新的數碼植牙，醫生利用3D X光立體掃描及口腔掃描機獲取精準數據進行評估。3D X光立體掃描可用作測量牙骨、牙齒位置，以及上顎鼻竇、下顎的神經線等。而利用口腔掃描機為口腔進行立體掃描，可將牙齒的組織和表面數碼化。

結合兩種掃描數據結果放入特定電腦軟件裡分析，就可以清楚了解病人牙肉內外的結構，精準規劃出植牙的位置，甚至可以預先設計出假牙形狀以作配合，確保醫生有足夠時間做仔細評估，甚至可與其他專科醫生一起研究再定出方案。到真正進行手術時，效果就會更為準確和美觀。

另外利用口腔掃描機可以簡化印模過程，提高準確度，同時減低病人的不適。

在數碼植牙技術下，醫生可以利用最新科技輔助進行植牙治療的事前計劃。（圖片：醫師Easy拍攝）

數碼植牙科技日新月異 提升準確度、安全性

譚醫生形容，近年醫學界有很多「黑科技」去幫助醫生提升手術效率和效果。而在數碼植牙方面，亦有最新3D動態實時導航系統來幫助醫生準確執行事先已經制定的治療計劃。導航系統可在手術期間提供實時影像，輔助醫生精密控制植牙位置、方向、深度，大大縮減手術時間之餘，也提升了植牙的準確性和安全性。事實上，研究證實3D動態實時導航的準確度比徒手植牙高出好幾倍。

數碼植牙的5大好處 高效快捷、降低痛楚不適

譚醫生以8個字來概括數碼植牙：「電腦導航，微創手術」。使用數碼植牙的好處有很多，其中新式導航系統最大的好處是不需要手術導板和特製鑽嘴去進行手術，因為亞洲人的口腔比較細，在後牙位置使用這項新科技來植牙就更加容易，以下為數碼植牙的5大好處。

好處一：縮短手術時間

因為已經預先設定植體位置和深度，手術時間可以大幅縮短，譚醫生分享曾經做過的一個案例，植入13枝植體的手術時間不超過2小時。



好處二：低侵入性

醫生已經預先知道植體要放的位置，因此可以將傷口控制到最細，在最理想的情況之下，是可以無須𠝹開牙肉亦能將植體放進去，減少病⼈手術後出現的腫痛。



好處三：精準規劃植牙位置

利用數碼植牙技術可以將植體放到最理想的位置，為將來的牙冠和牙橋做到最好的支撐，達至最美觀和最長壽命的效果。



好處四：提升舒適與方便程度

在手術後可以放上一個預先經數碼化製造的臨時牙橋或牙套，病人可以即時咀嚼，到後期製作時，可以利用口腔掃描機去幫助病人取模，加快製作牙冠或牙橋。



好處五：高效的牙冠和牙橋的製作

現時很多牙冠或牙橋的新材料需要電腦輔助設計和製造，最新的數碼療程可提升配合率，同時令過程更為快捷。



使用數碼植牙的好處有很多，高效快捷之餘、亦能降低手術後的痛楚不適。（圖片：醫師Easy拍攝）

數碼植牙需時多久？影響治療時間2大因素！

治療需要的時間因人而異，一般情況下需要3至5個月，譚醫生指出影響病人治療時間長短主要有以下兩大因素：

第一，病人口腔有其他問題，例如牙周病或者蛀牙等，需先進行其他的治療才可植牙，例如剝 牙、修補牙骨，甚至是修補牙肉等等。

第二，植牙位置附近牙骨的質量，亦會影響植體和牙骨結合所需的時間。

譚醫生表示治療時間長短視乎2大因素。（圖片：醫師Easy拍攝）

譚醫生亦提醒如果病人有長期病患例如高血壓、高血糖等，亦需要預先處理。另外，有吸煙習慣就應盡量減少或戒菸，有指吸煙者的植牙失敗率會高出一倍。

牙科醫生：植牙後非一勞永逸 宜每半年進行檢查保養

除非病人有吸煙習慣、或患有某類嚴重疾病、牙周病，一般而言，植牙的平均成功機率高達95%。然而，譚醫生提醒植牙成功後亦需要好好保養；假如妥善保養，植牙的壽命可以跟自然牙的一樣長。長遠來說，口腔護理是最重要的，病人需注意每天使用正確方法去刷牙，使用牙線或牙縫刷清潔等，每半年進行一次牙科檢查和洗牙。

醫生提醒病人植牙成功後亦需要好好保養。（圖片：醫師Easy拍攝）

最後譚醫生表示，「作為牙科醫生都明白病人對植牙有恐懼，但植牙技術至今已經有50多年的歷史，再加上現時有最新的數碼科技去輔助牙醫進行準確的植牙手術，比起傳統植牙手術，數碼植牙作為低痛楚高效率的治療方案大大幫助病人重拾健康牙齒，減低病人心理負擔。

香港註冊牙科醫生—譚頌霖醫生 Edward Tam

（照片由醫生授權刊登）