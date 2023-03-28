照顧糖尿病3大注意事項 醫生拆解CGM原理功效 響鬧提醒可救命？

相信大家都知道對糖尿病患者來說，時刻監察血糖、控制飲食是十分重要。然而，怎樣吃才算理想？升糖指數又該如何計算？一些較為年邁的患者，未必懂得如何管理自己的飲食份量；因此，照顧者的角色就變得責任重大。不但有著各種大大小小日常注意事項，更要每時每刻觀察糖尿病人士的身體變化，而連續葡萄糖監控系統（CGM）作為監察血糖的最佳工具，簡單易用又可詳細記錄波幅，無形中有助減輕照顧者的壓力。本文請來內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力醫生，拆解照顧糖尿病患者3大注意事項，以及CGM的原理、功效及準確性。

對糖尿病人士來說，時刻監察血糖、控制飲食是十分重要。（圖片：Shutterstock）

照顧糖尿病患者3大注意事項

黃卓力醫生表示，照顧糖尿病人士有不同的注意事項，但總體來說包括以下3大範疇。

1. 保持血糖穩定



黃醫生指出，「作為糖尿病患者，最重要的是保持血糖指數穩定，避免忽高忽低的情況發生；一旦血糖急降，就可能有即時危險！照顧者最直接可由的日常飲食著手，尤其要留意一些碳水化合物的轉換，從而計劃出最佳進食的內容、份量、時間。」

一般而言，每天攝入的碳水化合物量會隨著年齡、身高、體重及活動量等而有所不同，但糖尿病人士避免進食高碳水化合物食物令血糖急升。如不熟悉食物醣質或熱量的病人或照顧者，可利用CGM監察進食前後的血糖指數，配合病人飲食偏好和代謝目標，找出最適合的攝入量並加以調節。而使用CGM的好處是，比起傳統的「篤手指」更方便，能夠時刻查看數據，而且不會造成傷口。除了飲食外，糖友也應定期運動，有助更好地控制血糖。

2. 確保病人依時服用藥物



普遍而言，糖尿病人士不止服用一、兩種藥物，假如再患上血壓高、高膽固醇、心臟病等慢性疾病，需服用的藥物種類就更加多。然而有認知困難、糖尿上眼、手眼不協調等長者，可能會忘記服藥或錯誤服用份量，因此照顧者必需多加留意，以確保病人依時服用適量藥物。另外，照顧者亦需學習胰島素針劑的注射方法，以助有效控制病情。

照顧者需小心劃分藥物所服用的時間及份量，確保病人依時服用適量藥物。（圖片：Shutterstock）

3. 留意病人身體變化



為免糖尿病患者出現嚴重併發症，影響心臟、腎、神經線等器官功能，醫生都會建議病人大約每兩年進行一次檢查。黃醫生提醒，「作為身邊的照顧者，宜多留意病人有否出現任何不尋常的徵狀，例如心口痛、氣喘、腳腫有機會是心臟衰竭先兆或者腎臟問題。如果病人表達有困難時，照顧者可向醫生轉述狀況，以便追溯原因。」

照顧者應多留意病人有否出現不尋常的徵狀。（圖片：Shutterstock）

CGM反映長期血糖走勢 有助調整用藥量、飲食習慣

連續葡萄糖監控系統（CGM），英文全寫為 Continuous Glucose Monitoring；顧名思義，即是將糖尿病人士的血糖數據及波幅以長時間的狀況反映出來。雖然「篤手指」採血可得知當刻的血糖讀數，但一天內無法進行數十次、數百次，步驟繁複之餘，糖友也容易因手指瘀痛而感到抗拒。

黃醫生表示，『CGM的儀器有感應裝置，「貼」上皮膚時，幼細的導管會抽取在皮下細胞之間的組織間液，就像一天進行多次「篤手指」一樣，實時量度出血糖數據並自動記錄，可以清楚呈現出全日血糖走勢，方便糖尿病患者調整日常生活的飲食習慣、運動量及藥物等配合。』

黃醫生展示CGM儀器及感應裝置。（圖片：醫師Easy拍攝）

響鬧提示低血糖 減輕照顧者的心理負擔

有臨床數據指，CGM能幫助糖尿病人士降低出現低血糖的機會，避免昏迷、半夜低血糖等嚴重情況發生；更有助調控血糖的平均值及變異度，減少糖化血色素（HbA1C）大約0.5-1%；同時因併發症而入院的風險也相對減低。

黃醫生續指，除了以上好處外，最新式的CGM更可幫助糖尿病人士預測未來30分鐘至1小時內血糖的升跌趨勢。如果顯示低血糖狀態，病人可以立即進食；當高血糖走勢時便可調整胰島素的用量，從而穩定血糖。

黃醫生分享一位CGM用家的真實例子，病人是患有一型糖尿病、年約30歲的孕婦，孕期間曾經試過嚴重低血糖以致昏迷的情況，而昏迷前更是毫無徵狀；如不及時進行搶救，昏迷超過6小時就有可能對腦組織、神經系統造成損壞，甚至死亡。作為照顧者的丈夫心理壓力很大，擔心同樣事件再次發生時，自己未能察覺而釀成悲劇。後來，該名孕婦就嘗試使用CGM，一旦出現低血糖趨勢，CGM內設的響鬧提示功能就會預先提醒該孕婦跟丈夫及時注意身體狀況，予以實際幫助之餘，亦能減輕兩人的心理負擔。

如因嚴重低血糖引致昏迷，沒有及時進行搶救，有可能對腦組織、神經系統造成損壞，甚至死亡。（圖片：Shutterstock）

CGM監測血糖讀數準確嗎？

事實上，連續葡萄糖監控系統（CGM）已得到很多國際機構認可，才准予臨床使用，而所測量的監察數據亦足夠準確。一般而言，CGM與傳統的「篤手指」比較，所發生的血糖值偏差超過九成不會多於1度。尤其重要的是CGM的圖表記錄可反映出血糖波幅及走勢，並能在緊急時提示病人及照顧者，功能上是「篤手指」無法取替的。

醫生：大部分糖尿病人士均建議使用CGM

大部分糖尿病患者包括長者、小朋友、孕婦都適合使用連續葡萄糖監控系統（CGM），有研究發現，CGM可幫助一型糖尿病或妊娠糖尿病的孕婦監察血糖值，以減少巨嬰、新生兒出現併發症或出入深切治療部的機會。

但黃醫生更強烈建議2類病人使用，例如：要打多針胰島素的一型糖尿病患者，及經常低血糖而無徵兆昏迷的人士。然而，安裝CGM時需要將儀器「貼」在健康的皮膚上，受感染的皮膚、有嚴重過敏反應的病人就未必適合使用。

糖尿病雖然可大可小，但只要處理得宜，是絕對能夠有效地控制的；連續葡萄糖監控系統（CGM）的出現的確非常方便，不但幫助病人、照顧者、醫生更了解長時間的血糖變化，有利及早應對及進行治療，同時也大大降低病人血糖忽高忽低、出現併發症的風險。

內分泌及糖尿科專科—黃卓力醫生

（照片由醫生授權刊登）

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