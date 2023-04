早期肺癌易復發 輔助式免疫治療成最新治療突破

肺癌是本港最常見的癌症,更是癌症之中的頭號殺手,近8成的患者,都是患上「非小細胞肺癌」。雖然此肺癌於早期發現就能做手術根治,惟復發率高,且發現時往往已屬較後期。臨床腫瘤科專科劉健生醫生表示,病人過往在術後會接受短期輔助式化療,可輕微減低死亡率,但不能有效長遠控制及完全清除隱藏的癌細胞;而近年在歐美,化療後再使用免疫治療,就成為早期肺癌最新術後護理標準,本港現時已獲批准使用。



早期非小細胞肺癌可根治

肺癌主要因吸煙、二手煙、環境因素如長期接觸石棉、氡氣或放射性物料,或基因突變而引致,並可按癌細胞於顯徵鏡下的形態,分為「小細胞肺癌」及「非小細胞肺癌」兩種。

雖然小細胞肺癌此名聽起來較弱,不過劉健生醫生指,它其實是較兇惡的一種,擴散速度較快,一般難以做手術根治,可幸的是大概只有百分之5至10的肺癌患者是屬於此種。至於非小細胞肺癌,醫生指其擴散風險相對較小,早期可做根治性治療,例如手術及電療,並在之後進行輔助式治療以減低復發。

肺癌早期病徵不明顯 以呼吸道不適為主

劉健生醫生指早期肺癌的病徵其實不明顯,主要與呼吸道相關,例如持續咳嗽、痰中帶血、呼吸急促、長期聲沙等。另外,食慾不振、體重明顯下降、持續並不能解釋的疲倦等,都可能是早期病徵之一;部分患者更可能沒有病徵。

如術後不做輔助治療 4成患者有機會5年內復發

雖然越早發現非小細胞肺癌,就越大機會可以做根治性治療,但肺癌整體復發率高,如早期的患者只單純做手術而沒有進行其他輔助治療的話,有大約4成病人有機會在5年內復發。

一旦復發或已是第四期

劉健生醫生解釋,復發率高的其中一個原因,是某些癌細胞或隱藏在難以發現之處,此時如果單靠手術切除,而後續無有效的藥物控制,就算是極小的癌細胞都有可能重新浮現,引致復發,並且有機會擴散。一般而言,超過6成的復發肺癌都是第四期肺癌。

傳統輔助化療只能降低部份復發率

以往2期肺癌或以上的病人,在接受切除手術後,醫生都會建議他們接受輔助式化療。劉健生醫生說,過程中會使用鉑金類藥物,療程長約4至5個月。雖然此方式能減低患者於5年內的死亡率約4至5%,但由於副作用大,不能長期進行以控制隱藏的癌細胞。

輔助化療後做免疫治療 歐美最新術後治療標準

近年歐美已有最新的早期肺癌術後治療標準,就是讓2期或以上早期肺癌病人,在化療後再進行為期一年的輔助式免疫治療。劉健生醫生指出,有關免疫治療會使用「免疫篩查點抑制劑」(Anti PD-1 and anti PD-L1),由於一般肺癌病人在手術前均會做一系列化驗,當中包括檢驗患者體內PD-L1免疫蛋白的表達量,其多寡會影響治療效用,例如PD-L1表達量高於50%,就可有效使用輔助式免疫治療。

劉健生醫生續指,不少患者都能達到輔助式免疫治療所要求的PD-L1免疫蛋白的表達量,不過如果患者剛巧有長期免疫系統疾病,就不適合使用此治療,因會令出現副作用的機率大增;曾進行器官或骨髓移植的病人,亦因有可能引致排斥,而不能接受相關治療。

年過七旬前足球員患肺癌 術後做輔助免疫治療現進程良好

劉健生醫生的病人之中,就有一名年過七旬的男士近期確診2期非小細胞肺癌。他本身雖然有吸煙習慣,但以往無甚病痛,年少時更曾為職業足球員,身體一直算強健。不過,最近他跑步時突然覺得不尋常地氣喘,遂去看醫生,檢查後才發現自己患上肺癌。

由於他的PD-L1免疫蛋白的表達量高於50%,加上過往的身體狀況良好,在完成腫瘤切除手術及輔助式化療後,醫生建議他接受術後輔助式免疫治療。他現時已進行了約3個月,雖然未完成整個療程,但暫未見有復發及出現副作用的跡象,生活質素亦可維持。

病人宜與醫生商討輔助治療方案

術後輔助式免疫治療是近期肺癌個人化治療的新突破,在公立醫院暫未成為常規治療之一,亦沒有相關藥物資助可以申請。劉健生醫生建議,如病人想了解更多,可在完成相關化驗測試後,與醫生詳細商討此輔助治療是否適合自己,從而制定個人化的術後輔助治療方案。

臨床腫瘤科專科劉健生醫生

