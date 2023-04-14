潰瘍性結腸炎乃長期疾病 專訪醫生：隨便停藥好大劑

透過藥物控制病情是必要的，但再無病徵的時候，你又會否覺得病情已經轉好，繼而停止服藥呢？其實慢性疾病並不能由病人自行決定繼續服藥與否。早前有協會進行調查，詢問了潰瘍性結腸炎患者，發現超過一半患者會忘記使用美沙拉嗪 (一種最常用於治療潰瘍性結腸炎的藥物)。服藥的依從性較低，隨時影響病人的治療效果。



腸胃及肝臟科醫生︰潰瘍性結腸炎會惡化成結腸癌

腸胃及肝臟科醫生︰潰瘍性結腸炎會惡化成結腸癌

香港大學腸胃及肝臟科臨床助理教授及醫學博士張嘉盛醫生表示患上潰瘍性結腸炎的人數近年有大幅上升趨勢。潰瘍性結腸炎是一種令腸道反覆發炎的慢性非傳染性疾病，主要因為免疫系統失調，在飲食習性上進食過多加工、乳化劑食品，腸道微生物群失衡又或者環境及遺傳基因因素影響而致。

張嘉盛醫生指出，病人一旦患上潰瘍性結腸炎，就無法完全根治。潰瘍性結腸炎在活躍期會有反覆腹瀉、失禁、大便帶血和黏液，甚至胃口不佳、體重驟降的病徵。持續發炎會有二至四倍患上結腸癌的風險。患者需每天用藥以控制結腸發炎的情況，病情嚴重者甚至需要進行手術。

緩解期不能鬆懈

患者進入緩解期，便不再出現腹瀉、大便帶血等病徵，令患者容易忽視病情，從而出現忘記服用甚至刻意停藥。張醫生提出雖然數天至數月暫停服藥未必令患者立刻出現病徵，但實際上腸道沒有藥物的治療，便會再次發炎，令患者的病情進一步惡化。

張醫生建議患者如有特殊需要可向醫生提出，患者如覺得美沙拉嗪藥片尺寸過大，可以使用顆粒狀藥物，方便吞嚥，另外亦有些處方不需一天分為數次使用，可以一次使用整天劑量，以減少自己忘記服藥的機率。