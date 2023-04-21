香港消費權益機構杞子測試結果發表 位元堂寧夏杞子獲最高評分

測試證實︰「位元堂寧夏杞子」性價比最高

香港消費權益機構檢測香港市面上27款杞子樣本，檢驗其營養成分、重金屬、殘餘除害劑等，綜合測試結果後，為各樣本進行評分，以5分為滿分，位元堂的寧夏杞子獲4.5星最高評分。在全港27款杞子樣本中，「位元堂寧夏杞子」屬維他命C含量較高的品牌，每100克有超過15毫克維他命C。位元堂的樣本沒有檢出食用色素、霉菌毒素，沒有檢出殘留除害劑，亦無檢出鉛、砷及鉻三款重金屬。

No.1位元堂寧夏杞子



藥出地道．位元堂只用上乘寧夏杞子

根據《中國藥典》，富有食療價值的杞子只限於茄科枸杞屬植物寧夏枸杞的乾燥成熟果實，其主要功效為滋補肝腎、益精明目，用於虛勞精虧、腰膝酸痛、內熱消渴，目昏不明等。其實中國很多地方如河南、陝西、四川、山西、江蘇等地均有出產杞子。正所謂「藥出地道」，位元堂只採用寧夏杞子作藥品和保健品的原材料，並揉合逾百年的炮製工藝對藥材作適當的加工，務求藥材除雜保品質，提升藥品的淨度，發揮最大的藥用食療效果。

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採用寧夏杞子的強免疫良方

養陰丸

養陰丸

出處︰位元堂創辦人之一潘厚存醫師於肺疫肆虐年代(1920-30年代)，因自身染疫，並以自身作實踐，根據南宋經典古方「濟生方」之歸脾湯加以改良，結合8大護肺補氣藥材，包括寧夏杞子，演變成獨一無二、家傳戶曉的位元堂養陰丸

處方特點︰全處方氣血同補、陰陽並調、心脾共治，幫助人體温陽散寒，扶助正氣



適合︰體力衰弱、脾胃虛寒、經常咳嗽痰多(常咯白痰)、日常手足冰凍、睡眠不佳、神疲體倦之人士



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採用寧夏杞子的百年護眼良方

杞菊地黃丸

杞菊地黃丸

出處︰清《麻證全書》，處方逾100年歷史

處方特點︰於六味地黃丸的處方基礎上，加入寧夏杞子和杭菊，增加補肝明目的功效



適合︰腎陰不足、眼睛疲勞、淚水過多、眼花之人士



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採用寧夏杞子的百年寧心安睡良方

寧心補腎丸

寧心補腎丸

出處︰啟發自明朝《正體類要》之「歸脾湯」，並結合位元堂醫師臨床經驗調配而成之獨門秘方

處方特點︰滋陰補血、養心寧神，補而不滯，組方嚴謹



適合︰元氣虧虛、心煩致睡眠不佳、失眠易醒之人士



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採用寧夏杞子的百年滋腎良方

全鹿滋腎丸

全鹿滋腎丸

出處︰啟發自北宋《小兒藥證直訣》內之「六味地黃丸」，並結合位元堂醫師臨床經驗調配而成之獨門秘方

處方特點︰於六味地黃丸的處方基礎上，加入20多種藥材，包括寧夏杞子，增加養血滋陰、温補腎陽之力



適合︰腎陽不足、精神疲倦、健忘、機能衰退之人士



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採用寧夏杞子的經典女士調補良方

燕窩白鳳丸

燕窩白鳳丸

處方特點: 滋陰養顏的燕窩，配搭當歸、白芍、熟地黃，川芎，以及寧夏杞子等，全方位補肝腎補氣血，補而不燥之秘方



功效: 補血養顏，天然止M痛，補益肝腎，身體得到調補，健康凍齡不易老



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參茸白鳳丸

參茸白鳳丸

處方特點: 滋補氣血的鹿茸，配搭紅參、當歸、炙黃芪、熟地黃，以及寧夏杞子等，從源頭補益氣血肝腎，滋陰調補體質之秘方



功效: 大補氣血，養顏抗衰老，滋補肝腎，告別不適，體質得以改善，延續青春



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採用寧夏枸杞品種的杞子提取物的睛明良方

養目清

養目清

處方特點: 歐洲藍莓提取物含高濃度天然美目因子花青素，高效抗氧化。選用蘊含20%葉黃素及4%玉米黃素的萬壽菊提取物，有助吸收藍光；配合藥典記載的寧夏枸杞品種的杞子提取物有助潤眼護眼及維持良好視力。產品更添加含有DHA的微藻粉，補充眼淚中的脂質層，改善眼乾



功效: 保持視網膜及黃斑部健康、潤眼護眼，維持良好視力



適合︰關注眼睛健康的人士，產品採用純植物膠囊



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採用寧夏杞子的補肝明目良方

杞子鮮果汁

杞子鮮果汁

特點: 萃取自優質新鮮杞子，無添加防腐劑及人造色素



功效：有助補肝益腎、抗氧化、有助舒緩眼乾及眼睛疲勞、改善眼矇



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採用寧夏杞子的經典育髪良方

美髮素

美髮素

處方特點: 參考明朝邵應節著名配方，採用何首烏、茯苓、當歸、枸杞子、菟絲子等，以科學方法濃縮提煉，推出方便服用保健品 - 美髮素。



功效: 補益肝腎，烏鬚生髮，養好肝腎，從根本保養頭髮健康，令頭髮自然健康生長



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「位元堂4.5星寧夏杞子」限定優惠

由4月21日至30日，到位元堂香港門市︰

1. 選購以上2件同款寧夏杞子產品即送「位元堂杞子鮮果汁200ml」乙瓶（原價$28/瓶）

2. 購買任何產品即可以$78換購「位元堂樽裝寧夏杞子300克」乙樽（原價$108/樽）

-推廣期﹕21-30/4/2023

-換購及贈品數量有限，換/送完即止

-推廣優惠只適用於位元堂香港門市，惟不適用於網店；網店優惠以購買時系統顯示的為準

-以上推廣優惠以單一發票計算

-圖片只供參考

-如有任何爭議，位元堂藥廠有限公司保留最終決定權

位元堂香港門市地址：http://bit.ly/3Xks1nA

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