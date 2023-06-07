腸易激｜腸道經常不適或患腸易激？ 研究指東南亞國家患病率較高

吃得太飽或吃了壞東西，肚子不適是常見問題，很多時候肚子痛都會在短期康復，但若肚痛、肚瀉的情況經常無故地反覆出現，那就要注意了，因為你可能患上了腸易激！



腸易激症候群（Irritable Bowel Syndrome，簡稱IBS）是一種常見的慢性腸道疾病，通常症狀包括腹痛、脹氣、腸胃不適、便秘或腹瀉等。現時醫學界對腸易激症候群的原因尚不完全清楚，但它與腸道運動失調、腸道感覺過敏、壓力和飲食習慣等因素有關。近日，一項研究分析了包括日本、中國和韓國等３個東亞國家的腸易激綜合症患病率數據，結果發現東亞國家整體患病率較全球患病率略高，即代表這些地區的人患上腸易激的機率更高。

▼▼▼ 腸易激綜合症徵狀：(按圖了解) ▼▼▼

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研究發現東亞國家患病率較高！

研究由日本早稻田大學人文科學學院田山淳教授、九州大學大學院人類環境科學研究院木村拓也教授及長崎大學保健中心武岡敦之研究員等三人為首所組成的研究團隊發起。研究人員蒐集了來自日本、韓國和中國患病數據，結果發現３個國家的整體患病率為１３％，略高於全球估計患病率的１０%。而每個國家的整體患病率則分別為日本１５%；中國６%；韓國１６%，由此可見，中國的腸易激患病率則低於日本和韓國近１成。

研究人員又指，根據美國腸胃科學會進行的網上調查數據，全球腸易激綜合症的患病率估計為人口10.1%，在日本為9.3%，在中國為 7.4%，而韓國則沒有資料。對於本次研究結果與先前的研究數據出現差異，研究人員解釋，曾有研究指出城市地區的腸易激高於農村地區，而本研究的主要對象包括了人口超過一百萬的城市居民，這很可能就是研究中觀察到的患病率略高原因之一。

性別年齡亦有影響？

另外，除了居住地區，性別、年齡亦與腸易激患病率息息相關。過往研究一直認為女性患病機率較高，但本次研究觀察到，在３個東亞國家中，男性參與者的腸易激患病率，尤其是腹瀉型腸易激（IBS with Diarrhea，IBS-D）的患病率較高。研究團隊認為此項結果值得注意，這一證據或會影響未來流行病學研究的受試者選擇，並可作為腸易激綜合症日常治療的參考。

研究人員指，未來仍需要進一步的研究來闡明腸易激綜合症患病率的區域異質性因素。尤其是，除了壓力、疾病、行為、飲食等因素外，還需要研究基因突變、感染、腸道菌群、免疫激活等生物學因素對患病率的影響。

怎樣才算腸易激？

腸道不適之類問題常出現，又並非只要肚痛、肚瀉就是患了腸易激，到底應該如何判斷自己是否患症？

其實腸易激症候群的診斷往往需要醫生根據患者的症狀和身體檢查結果進行判斷，一般來說，符合以下條件的人士有較高可能患上腸易激症候群：

1. 反覆出現的下腹部疼痛或不適，通常出現在排便後，並且緩解後復發。



2. 排便習慣改變，包括便秘、腹瀉或交替出現。



3. 腹脹、腸鳴音增強、排便時感覺到腸道不完全排空等。



避免５類食物誘發腸易激綜合症

若確定自己的罹患了腸易激，在日常生活中就應盡量避免５類食物，以免誘發病症，例如：

1. 高脂食物



高脂食物如油炸食品、煎炸食品、奶油和油脂含量高的食品等，可能會增加腸道壓力和運動，導致腸易激綜合症的症狀加劇。

2. 乳製品



一些腸易激綜合症患者可能對乳製品中的乳糖不耐受，進而導致腹瀉、腹脹、腹部不適等症狀。

3. 咖啡因



含有咖啡因的飲料如咖啡、茶、可可等，可能會對腸道產生刺激，導致腸易激綜合症的症狀加劇。

4. 高酸性食品



柑橘類水果、草莓、梨子等高酸性食品，可能會對腸道產生刺激，引起腹痛、腹脹等症狀。

5. 人造甜味劑



一些人造甜味劑如阿斯巴甜、蘇打粉等，可能會對腸道產生刺激，導致腸易激綜合症的症狀加劇。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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腸易激症候群無法痊癒！

腸易激症候群是一種慢性疾病，目前醫學界仍未研發出根治的方法。不過，患者亦不用擔心，通過適當的治療和管理，大部份患者的症狀可以得到控制，並能夠緩解不適和提高生活質量。

治療腸易激症候群的方法包括：

1. 改變飲食習慣：避免食用刺激性食物和飲料，如咖啡、茶、辛辣食品、油炸食品等，同時增加膳食纖維攝入量，例如水果、蔬菜、全麥食品等。



2. 減少情緒壓力：適當的運動和紓緩的休息可以幫助減少情緒壓力，進而減少腸易激症候群的發作頻率和嚴重程度。



3. 藥物治療：例如抗腫瘤壞死因子藥物、抗生素、抗抑鬱藥物、腸道鬆弛劑等可以緩解腸易激症候群的症狀。



4. 腸道細菌群調節：一些研究顯示，通過腸道細菌群調節可以改善腸易激症候群的症狀，例如益生菌、益生元等。



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（參考資料：《Journal of Neurogastroenterology and Motility》）