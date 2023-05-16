【體檢優惠】全身檢查時間表您要知！子宮大腸三高幾耐檢一次？

香港人生活繁忙，時常作息不定時，飲食高糖高油，而且長坐辦公室缺乏運動，久而久之各種慢性病潛伏在體內而不自知，特區政府於二零二二年公布《基層醫療健康藍圖》曾指香港現時已有二百二十萬人北有慢性疾病，並預計十多年後本地將高達三百萬人有慢性病，佔總人口接近四成。定期接受身體檢查，是身體健康管理不可忽略的一部份，除了可以更了解自身的健康狀況，及早發現潛在疾病風險可大大提高康復機率，讓未來的醫療負擔大大減輕。小編在下文整理了常見慢性疾病及癌症的體檢時間表，以及相關身體檢查優惠，讓大家更清晰明白身體主要器官例如心臟，乳房，大腸等體檢的最佳頻率。



需定期檢查的常見疾病

消委會曾就身體檢查的項目而涵蓋 26 間醫院及機構共33個計劃的資料，並推出詳細報告教育大眾有哪些慢性疾病以及癌症需要定期檢查，並指出進行身體檢查有助及早發現疾病和評估健康風險。

高血壓

高血壓是本港最常見的慢性疾病之一，指動脈血管壁所承受的壓力一直處於高水平。以一般成年人來說，高血壓是指收縮壓／上壓持續處於140毫米水銀柱或以上，或舒張壓／下壓持續處於90毫米水銀柱或以上。如收縮壓持續處於120 毫米水銀柱至139 毫米水銀柱之間，或舒張壓處於80毫米水銀柱至89毫米水銀柱之間，則被視為前期高血壓。高血壓會令血管或心臟的負荷加重，導致動脈硬化或心室肥大，並引發致命性的疾病例如冠心病和心臟病發作、中風、視網膜血管病變、心臟衰竭等等。

一般人士：最少每年檢查一次

高風險人士：最少每年檢查一次



糖尿病

根據政府的研究指出香港約有十分一人口患有糖尿病，反映糖尿病的普遍的程度。身體中的胰島素是由胰臟分泌出來的荷爾蒙，是為了控制身體中血糖值，而當胰臟的胰島素分泌不夠或胰島素無法在人體發揮作用時，血液中的葡萄糖分就無法轉化為身體需要的能量，從而令血糖增上升，多出的糖分會經由尿液排出體外，因而形成糖尿。糖尿病是一種慢性疾病，而早期糖尿病患者，不一定有明顯症狀， 而糖尿病可以引致心血管疾病例如微血管和神經系統疾病、心臟病、中風；眼疾如白內障及青光眼引致失明，嚴重更可引發足部感染潰瘍、壞疽而導致截肢。

一般人士：45歲或以上應每3年檢查血糖

高風險人士：每年檢查一次



高血脂

血脂是指在血液中的脂肪，並包括膽固醇以及三酸甘油脂兩種，膽固醇是形成細胞壁、膽汁及荷爾蒙的重要成分。然而膽固醇主要由肝臟製造，加上亦可在魚，肉等動物性食物中攝取，容易使血液中的膽固醇過高，並積聚於血管的內壁上，使血管通道變窄，甚至使其閉塞。值得小心的是供應血液給心臟肌肉的冠狀動脈一旦出現閉塞，會導致「冠狀動脈心臟病」，即「冠心病」。事實上血液中膽固醇的主要分為「低密度脂蛋白膽固醇」和「高密度脂蛋白膽固醇」。低密度脂蛋白膽固醇會容易使血管中的脂肪堆積，提高患上冠心病的機率，故被稱為「壞膽固醇」。而高密度脂蛋白膽固醇則可預防血管閉塞，稱為「好膽固醇」，而總膽固醇的含量是同時計算這兩種膽固醇，理想水平需為低於5.2（mmol/L）。

一般人士：50至75歲應每3年檢查血脂

高風險人士：每年檢查一次



子宮頸癌

根據香港防癌會資料指出，由國際性的臨床研究發現，絕大部份的子宮頸癌個案均由數種高危至的人類乳頭瘤病毒引起。人類乳頭瘤病毒如果屬於低危險度只會形成生長在身體上疣，而高危險度的人類乳頭瘤病毒可性行為傳播至子宮頸並導致癌症的發生。子宮頸癌的高危人士主要是有頻繁性行為、長期口服避孕藥達五年以上、免疫力系統出現異常以及感染了人類乳頭瘤病毒特別是HPV 16及18這兩種的女性。而子宮頸癌在初期並沒有明顯病徵，往往在中至後期出現性交疼痛，月經異常等徵狀才有些端倪，然而往往已錯過了黃金治療期。透過進行盤腔超聲波掃瞄進行影像分析來發現問題。

一般人士：25至29歲曾有性經驗的婦女，若連續2年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每3年接受1次篩查。



30至64歲而曾有性經驗的婦女，應接受以下任何一種的篩查方法：(i) 若連續2年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每3年接受一次篩查；或(ii) 每5年接受1次HPV檢測；或(iii) 每5年接受1次HPV檢測與子宮頸細胞檢驗的合併檢測。



65歲或以上而曾有性經驗的婦女，(i) 如在過去10年的常規篩查均得出正常結果，可停止接受篩查。(ii) 如從未接受過子宮頸篩查，應該接受篩查。



高風險人士：21至24歲而曾有性經驗的婦女，如有感染／持續感染HPV或患子宮頸癌的風險因素，會被視為較高風險人士。她們應按照醫生的評估和建議接受篩查。其他較高風險的婦女需由醫生評估，或需接受較頻密的篩查。



乳癌

乳癌是香港女性最常見的癌症，根據醫院管理局癌症資料統計中心的調查，乳癌是香港女性最常見的癌 症，大約每14位香港女性便有1位確診乳癌。乳癌死亡率是排行於第三位致命的癌症 ，僅次於肺癌和大腸癌 。在二零一九年更佔香港女性癌症新症的總數幾乎達三分一，因此這個女性殺手的威力實在不能忽視。乳癌是早期發生於乳房的癌症，而乳房是由脂肪、結締組織以及乳腺組織組成的器官，而其中乳線有產出乳汁的功能，但當乳腺細胞失控生長就會成為腫瘤，而腫瘤亦有分為惡性及良性，乳癌就是屬於惡性的腫瘤，如嚴重時更會擴至其他器官。

一般人士：建議每兩年做一次檢查



高風險人士：44至69歲的婦女如有某些組合的個人化乳癌風險因素及生活方式，例如有家族乳癌或卵巢癌病史、缺乏體能活動、飲酒等，可考慮每2年接受1次乳房X光造影檢查。



大腸癌

大腸癌是香港常見的癌症，政府的資料指出以新增個案計算的話大腸癌是男性第二位最常見的癌症。大腸是消化系統的最後的部份，包括結腸直腸以及肛門。一般大腸癌是由一顆顆小瘜肉引發的，瘜肉通常是良性，一旦發生異變會逐漸變成癌病，而癌細胞會持續生長，然後擴散和轉移至身體其他部位，由於瘜肉變成大腸癌的過程可長達十年以上，而年紀愈大患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士。形成大腸癌的風險因素主要與肥胖、運動不足、經常攝取紅肉和加工肉類製品、膳食纖維例如水果和蔬菜攝取量不足、飲酒和吸煙。

50歲至75歲的人士應與醫生商討，並考慮使用以下任何一種篩查方法檢測大腸癌：

．每1至2年接受1次大便隱血測試



．每5年接受1次乙狀結腸鏡檢查



．每10年接受1次大腸鏡檢查



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一些疾病在早期沒有明顯病徵，待出現病徵後才接受治療，不但會增加醫治的難度，亦會增加所需的醫療費用。因此，及早發現、及早治療，能較易控制病情，減低出現併發症的機會。而醫生一般在進行身體檢查前會向體檢人士查詢過往病歷及家族病史，以評估其可能出現的潛在疾病。小編為大家集合了常見慢性病以及癌症的相關體檢優惠，並由專業醫療機構主理，使用01積分更可扣減至半價，讓健康檢查為您的身體好好把關，踢走惡疾。

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糖尿病相關體檢

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高血脂相關體檢

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Precision Health Care Services Ltd於1994年成立，為大眾提供的服務包括：優質的體檢化驗、照像檢查、疫苗注射等。我們由一班資深的醫療及管理專業人士作後援，包括註冊醫生、放射學醫生、放射照像技術員、化驗師、護士等等。金確健康檢查計劃檢查項目包括血壓脈搏、體重指數、脂肪測試 、全血球計數、血糖(空腹) 、糖化血色素、總膽固醇高密度膽固醇、低密度膽固醇、靜臥心電圖 、小便常規 、尿微白蛋白、肌酸酐等等。



子宮頸癌相關體檢

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香港仁和體檢致力提供最優質和專業的服務，計劃適合25歲以上、有性經驗的女性定期進行檢查。子宮頸抹片檢查(又名柏氏抹片檢查，英文為PapSmear)是現時最有效篩查子宮頸癌的方法，可以快捷而簡單地檢測子宮頸細胞異常。子宮頸抹片檢查是一種能夠發現子宮頸細胞早期異常變化的簡單測試，發現異常的話，醫生可以及早作出適當的處理，防止這些不正常細胞進一步發展成具侵略性的子宮頸癌。數據顯示，柏氏抹片定期檢驗，能預防90%以上的子宮頸癌。



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定期進行HPV病毒基因檢測可減低子宮頸癌的病發率，預防子宮頸癌。做好HPV病毒基因檢測，若能及早發現高危型HPV持續感染風險，及時治療癌前病變，有助於防止向宮頸癌演變，宮頸癌在第一期前發現存活率高於90%。Leciel Medical選用自我採樣棒來採集子宮頸和陰道細胞樣本。自我採樣棒方法已於世界各地使用多年，安全可靠。HPV病毒基因檢測總共可檢測33種HPV病毒基因型。除了最廣為大眾認知的甚因型16,18外，覆蓋範圍還包括另外15種高危病毒基因型，如基因型45，52等。 自我採樣，免除尷尬，及早檢測，及早診治。



乳癌相關體檢

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尚醫健康以精準預防醫學概念，透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析，為客戶進行全方位個人化健康評估，此計劃為女士專屬定制，乳腺超聲波及腋下淋巴超聲波之外，亦有乳房腫瘤指標、卵巢超聲波、卵巢腫瘤指標(癌抗原125)、子宮超聲波、肝臟超聲波等等不同器官癌風險檢查，以相宜的價格提供一站式健康管理服務。



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禮護醫療服務專注於提供一站式醫護服務,經驗豐富的跨專科醫學專家及行政團隊，致力為每一位病人就個別需要安排最流暢的診斷程序、高成效的治療方案及提供個人化疾病預防建議，務求使每位病人都能輕鬆就醫。禮護醫療 特別推出「全為妳 粉紅健康檢查計劃」，提醒作為女性的您要特別關注自身的健康，特別是乳腺癌的預防。



大腸癌相關體檢

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皇牌體檢計劃包括兩項超聲波以及五項癌症指標，例如大腸癌，前列腺 、肝臟 、卵巢 、胰臟 、鼻咽癌等等，以及其他重點檢查項目，包括血液檢驗 、尿液測試 、心臟檢查、骨質疏鬆檢查 。



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優越身體檢查計劃適用於18歲或以上男士及女士，以及適合需要深入檢查，全面健康體檢的人士，重點檢查項目包括癌症指標 (卵巢癌、乳癌、前列腺癌、肝癌、胰臟癌、大腸癌)、肝、腎功能、甲狀腺、心臟檢查、性病。

