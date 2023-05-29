醫療中心新張激賞$499年費 | 送體檢+營養保健品+G-NiiB買一送一

疫情後大家對健康更重視，是時候做好健康管理，加強底子應付未來的健康風險！Life Young Health 壹森健康醫療中心開創了健康會籍制度，新張期內推出超值年費特惠$499，就有40項身體檢查等五大禮品，包括身體檢查、營養保健品、購物優惠、醫學諮詢和痛症療程。



最吸引是會員竟有全城瘋搶的G-NiiB M3XTRA Pro 益生菌專業配方買一送一優惠！這款由中大研發加意大利技術的專業配方，益生菌含量更高達醫學級配方，只在診所及醫療中心有售，對加強免疫力及健康功效更強。

全港首創健康會籍 管理你健康

都市人的健康每日受到更大挑戰：內在潛藏的健康風險；外在壓力和病毒變異，時刻內外衝擊着身體。要守護自己和家人的健康，Life Young Health 擔任每個家庭的健康總監，由專業團隊包括註冊醫護人員、專業營養師和健康管理顧問，採用先進的健康設備和技術來提供最全面的健康管理和指導服務。而年度會籍為會員送上5大優惠，一站式全天候為大家管理健康，再無後顧之憂。

健康會籍 1 年內可享有：

✅免費身體檢查 — 掌握自己的身體變化，及早發現潛藏的健康風險。



✅免費營養保健品 — 有助關注自己的飲食和健康，提升免疫力。



✅免費醫學諮詢 — 專業講解檢查報告或醫學疑問，並由營養師指導增強體質方案。



✅免費健康療程 — 免費無痛療程或減內脂療程，為會員舒緩都市人最受困擾的痛症和內脂問題。



✅保健品購物優惠 — 選購營養保健品折扣，鼓勵大家加強健康體質。



會籍最平$299 金鑽$499最吸引

Life Young Health 共有３大健康會籍，現正進行新張年費特惠：銀鑽會籍$299，金鑽會籍$499，白金鑽會籍$699。 當中金鑽$499最吸引，包括一個40項身體檢查、醫療及營養師諮詢，還贈送營養保健品２件 (見下表)。

[會員限定 買一送一] 全城最Hit 高成效益生菌配方

有食開益生菌的讀者都知道， G-NiiB M3XTRA Pro 益生菌專業配方成份含高達４倍益生菌，一般只可在診所或醫療中心購買，相比非專業配方成效更快更強，對緩解腸胃敏感、便秘、肚瀉和腸胃不適等問題有更理想效果。

現只要成為Life Young Health 首100名會員，可享 G-NiiB M3XTRA Pro 益生菌專業配方買一送一的超值優惠。 登記 Life Young Health 健康會籍請按此。

Life Young Health 壹森健康

電話: +852 2523 8308

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