養和話你知｜女人35歲後難生育？專家解構IVF成功關鍵 附案例分享

不少夫婦在婚後都希望誕下「愛情結晶品」、開展人生新一頁。然而，近年香港人遲婚的狀況愈來愈普遍，為求一子，現代醫學可能為這些遲婚夫婦帶來一絲曙光。本文請來養和醫院生殖醫學科專科醫生駱紅醫生，為大家一一解答有關於人工受孕的疑問。



不孕風險隨著年齡增高

從醫學角度上來說，若夫婦有定期行房，而期間完全沒有採用任何避孕方法，一年後受孕率約為85%，如仍未能受孕，便可視為不孕。據統計香港每６對夫婦就會有１對出現不育的情況，比率約為15%。駱醫生解釋，遲婚和遲生育是大多夫婦面對不育問題的主要原因之一。本地調查數據顯示，自1986年至2018年間，女性的初婚年齡中位數由25.3升至29.7歲、生育年齡中位數由26.6升至31.8歲，高齡（即35至39歲）的生育率則由26.9%升至52%。

駱醫生表示，自然受孕率一般會隨女性年齡而下降，例如 30 歲時平均每月自然受孕率約20%、35 歲時 15%、38歲後更可低於10%；此外流產率也會隨年齡而增加，因此不育的風險會隨著年齡增長。研究發現，夫婦若是在25至29歲就開始準備生育，遇上不育的機率只有不足一成，但若到了35至39歲，不育的機率可躍升至近三成，到了40至44歲不育的機率更可高達六成。她解釋，造成女性不孕的成因有許多，例如排卵障礙、輸卵管堵塞、盆腔炎、子宮內膜異位症、子宮環境因素如肌瘤、肥胖及不健康的生活習慣如煙酒過多等；而高齡女性之所以難以受孕，歸根究底最主要原因是卵巢老化。

卵子會有用盡的一日？

曾有研究指出，女性青春期初次經期時，體內約有40萬顆卵子，然而卵子數目會隨著年月而逐漸減少。駱醫生解釋，女性與男性的身體構造不同，男性即使年紀再大仍會有新的精子產生，只是質量會下降。相反，女性的卵子數目其實早在出生時已經決定，並不會有新的卵子產生。女性卵子數目的高峰期是在母胎時期，達到七百萬粒，出生時只有一百萬至二百萬粒卵子，至青春期時大約擁有30至50萬粒卵子，到37歲後只剩下約2.5萬粒卵子，直到停經時（平均51歲），體內卵子數目幾乎已蕩然無存。

按女性經期每個月排出一粒卵子的規律，由青春期到更年期前都只會排出400到500粒卵子，為何卵子的數目會下跌得如此快呢？駱醫生解釋，除了月經週期排出的卵子外，其實大部分卵子在體內亦會自然消耗或退化。除了數量，卵子質量也會隨著年齡而下降。卵子老化會增加卵細胞異常如基因變異，從而導致受孕困難，或增加胎兒染色體異常，引致流產和畸形胎兒如唐氏綜合症胎兒等。以往一些高齡女士，面對卵巢衰退但想懷孕可能就要考慮接受他人捐卵，但隨著醫療技術的發展，現時女性可以考慮在年輕時「雪卵」，把取出的卵子交由醫療機構保管，待日後有需要時才提取作人工受孕。

現今世代遲婚非常普遍，駱醫生分享個案指，數年前曾有一位38歲仍是單身的女士前來雪卵，待她結婚已是43歲而難以懷孕。這位女士最後通過解凍雪藏的卵子進行體外受精，篩選適合的胚胎移植，現時已成功懷孕，不日即將分娩。雪卵服務能為計劃較遲才生育的女士們提出多一個選擇，避免日後陷入「想生育但無卵可用」的困境。

什麼人適合進行人工受孕？

駱醫生表示，人工受孕或體外受精，即俗語所謂「試管嬰兒」，是把女性的卵子取出體外，連同男性排出的精子，在實驗室進行受精，再將受精卵培養成為胚胎，移植入子宮內受孕。人工受孕可以幫助絕大多數不孕夫婦克服各個方面不育因素。刺激排卵可幫助女性克服排卵障礙或低卵巢儲備；手術取卵可以繞過輸卵管阻塞或盆腔問題如子宮內膜異位等；體外受精可以進一步讓精子和卵子「零距離」接觸，幫助解決精子問題如極度少精、弱精或畸精率高導致的受精問題等，體外胚胎培養更能提供胚胎篩查，從而增加成功率。人類生殖科技管理局2021年數據顯示，本港接受人工受孕的夫婦約19.2%屬女方的問題、22.7%屬男方的問題、31.5%屬男女雙方問題、12.1%屬成因不明、餘下14.6% 屬其他成因例如高齡婦女、卵巢儲備功能下降等。

駱醫生分享指，曾有個案夫婦二人均屬高齡，雖然丈夫的精子質量勉強能達標，但因妻子曾患宮外孕，一邊輸卵管已被切除，留下來的另一邊亦出現堵塞。經醫生檢查後，判斷手術開通輸卵管的成功率不高，最終夫婦二人決定進行體外受孕，現時亦已成功懷孕。

人工受孕的過程是如何進行？

駱醫生解釋，整個人工受孕包含５個步驟，包括：

1. 刺激排卵



刺激排卵是人工受孕的第一步，由於女性在正常情況下每個月只會排一粒成熟的卵子，所以在經期到來的第2至3日就要開始注射排卵針，平均需要連續注射十日左右，從而增加可用卵子數目，待卵泡成熟後便可打破卵針，再安排定時進行取卵。刺激排卵不是越多越好，需要在安全範圍下進行，以免產生卵巢過度刺激綜合症等風險。

2. 取卵/取精



這步驟會從女性卵巢中取出成熟卵子，從男性收集精子，這些卵子和精子將用於下一步的體外受精。

醫生一般會在陰道超聲波監察下，經陰道穿刺卵巢取卵。取卵屬日間小手術，潛在手術風險包括出血、感染等，但出現嚴重併發症的機會相對極低。許多女士都害怕取卵過程會產生痛楚，但駱醫生解釋，手術通常都會在輕度麻醉下進行，因此女士們毋須過分擔心。

其後，胚胎學家會從中篩選合適的卵子準備體外受精。若女士們選擇雪卵，胚胎學家會在此時把取出的成熟卵子冷藏，以供日後使用。

至於男性的取精過程則簡單得多，通常會要求男士在太太接受取卵手術當日，自行排精提供新鮮的精液樣本；若男士不能通過正常方法排出精子，像無精症或輸精管堵塞，才會考慮以手術直接從附睾丸或睪丸中取精。

3. 體外受精



卵子和精子取出後，一般會放入實驗室培養皿中，待精子自然進入卵子受精。針對嚴重精子問題或受精失敗的患者，胚胎學家可在顯微鏡下選擇單精子直接注入卵母細胞進行受精（簡稱ICSI），從而增加受精機會。

4. 培育胚胎



經過受精的卵子將放置在實驗室的培養箱中，待細胞分裂後發育成為胚胎，這個過程可能需要數天。部分有需要的夫婦，例如曾經慣性流產（即連續兩次或以上在懷孕二十四周內發生的自然流產）、父母帶有特定基因變異的疾病或有嚴重遺傳病史，希望避免基因異常遺傳至下一代，可在胚胎發育成囊胚階段活檢外層細胞進行胚胎植入前基因檢測，篩選正常胚胎，減低誕下染色體異常或帶有異常基因胎兒的風險。

5. 胚胎移植



在胚胎發育至一定階段 (平均三至五天後），醫生會通過一根很細的導管把胚胎經陰道及子宮頸，放到女性子宮內，希望胚胎能夠成功著床並發育成為健康的胎兒。其餘的胚胎將被冷凍保存以備用。

雪卵及人工受孕會否受年齡限制？

被問到雪卵及人工受孕有沒有年齡上限，駱醫生表示，無論雪卵抑或人工受孕，都是愈年輕成功率愈高，但亦要視乎夫婦是否有實際需要，若能通過行房自然懷孕或簡單的不孕治療，當然是最好不過。

成功率方面，根據本港人類生殖科技管理局2021年數據，31至35歲單次凍融胚胎移植成功率( 持續妊娠）達48%；36至40歲成功率為35.2%；41歲至45歲只剩下21%；一如自然受孕，人工受孕的成功率也受制於女性年齡。但駱醫生解釋，一次取卵週期很多時能產生多個胚胎，不限於一次胚胎移植，因此累積妊娠成功率會更高。

駱醫生指，雖然在38歲前進行人工受孕的成功率會比較高，但其實40歲後亦並非沒有懷孕的可能性。然而，若是45歲或以上的女性，人工受孕後成功懷孕的可能性相對極低。

最後，駱醫生提醒，根據現時香港人類生殖科技管理局規定，除非患病（例如雪卵者患有癌症），否則一般雪藏卵子只能最多保存10年，因此較年輕的女士即使早早進行雪卵，若到限期仍未有生育的打算，已雪藏的卵子便要棄掉。她建議，女士可因應自身情況考慮是否需要雪卵，一般可在35歲左右考慮，但若有特別情況如患病或卵巢儲備較低者，則可提早考慮。