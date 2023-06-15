不戴口罩 加劇鼻敏感發作？ 耳鼻喉科醫生拆解迷思

本港的口罩令已解封一段日子，不過對於鼻敏感患者來說，不戴口罩未知「是福是禍」？他們始終擔心失去這重保護，病情或因此加劇。究竟持續「戴罩」是否有效減低鼻敏感發作風險呢？有耳鼻喉科專科醫生便指出，口罩對預防鼻敏感發作的效力，主要視乎不同個案的致敏源類型，建議患者不應只著眼於口罩，可依循醫生指示，透過適當治療穩定病情。



塵蟎為本港鼻敏感個案主要「元凶」

究竟外出配戴口罩能否成為鼻敏感人士的「保護罩」，減少鼻敏感發作呢？耳鼻喉科專科藍昊晴醫生指，這很大程度視乎有關患者的致敏源是什麼。有外國研究發現，花粉敏感的鼻敏感患者戴口罩後，徵狀明顯得到改善。但是，藍醫生指出本港九成以上的鼻敏感個案，主要對塵蟎敏感，這類在顯微鏡下才能看到的微細生物存在於家居環境，故此即使患者外出時長戴口罩，亦未必對預防病發有太大幫助。

「導致鼻敏感發作的致敏源包括塵蟎、蟑螂糞便或死亡腐化後殘留裡的酵素、動物毛髮和皮屑及霉菌，花粉過敏只佔本地個案少數。藍醫生建議鼻敏感患者在若干情況下應佩戴口罩，例如需在空氣混濁的環境逗留、打掃家居、對花粉過敏而需要去充滿花粉的地方。另外，當出現上呼吸道感染時，也需要戴上口罩。」

鼻敏感發作固然不好受，有些患者更可能出現眼部不適及咳嗽，為甚麼會有這種情況呢？藍醫生解釋，當身體接觸致敏源後，會與免疫球蛋白產生作用，釋放大量組織胺而引起發炎，此時鼻黏膜會腫脹及分泌增加，導致痕癢及流鼻水。若然鼻水倒流便會刺激喉嚨，令人容易咳嗽。而相關過敏反應亦會引起眼痕及眼紅等徵狀。

依從用藥 慎選噴鼻劑

許多人認為鼻敏感「難斷尾、無得醫」，藍醫生則指，現時針對鼻敏感的治療方案眾多，有效紓緩徵狀，改善生活質素。舉例說，輕度患者有需要時可以口服抗組織胺藥物，減低炎症反應，現時新一代抗組織胺藥物的副作用少，較少喚起睡意，患者可安心服用。

至於中至嚴重程度病情，即鼻敏感徵狀比較嚴重，或是影響到日常生活時，則可以使用類固醇噴鼻劑達到消炎效果。藍醫生指出，這類藥物的噴霧設計能令藥物有效傳到鼻腔深處，而且屬於低劑量，並只會在鼻黏膜停留及發揮作用，吸入到人體的份量極少，副作用有限。

相反，一些可在市面藥房購得的非類固醇噴鼻劑，則不宜持續使用。藍醫生說，這類藥物屬於血管收縮劑，可收縮鼻黏膜血管，減少腫脹，短時間內通鼻塞；「惟患者不能使用多於一星期，否則會令血管鬆弛，停藥後或令鼻黏膜腫脹加劇，病情反彈。長期使用甚至會導致藥用性鼻炎（Rhinitis Medicamentosa）。」

生理鹽水定期洗鼻

除了接受適當治療，藍醫生鼓勵鼻敏感患者定期以生理鹽水「洗鼻」，有助沖走黏在鼻腔內的刺激物或致敏源，沖走或稀釋鼻腔內黏液，從而紓緩鼻腔不適，及改善鼻腔纖毛活動的能力，更有效排走鼻腔內的灰塵及其他外來物。一般而言，可以使用含0.9%氯化鈉(Sodium Chloride)的生理鹽水洗鼻，或自行調配（240cc暖水加1/2茶匙食鹽），每邊鼻孔沖洗3至5次。

此外，藍醫生建議鼻敏感患者，定期更換床鋪被單（每星期以攝氏55度熱水清洗），使用高性能的空氣清新機和裝有高效率過濾網的吸塵機，及保持家居空氣流通。塵蟎依靠溫暖及潮濕的環境大量繁殖，如果家中環境塵蟎情況嚴重，除了經常保持家居清潔外，可以嘗試把室內濕度控制於50%以下，每日8小時及維持5天，便可有效殺死塵蟎。

藍昊晴醫生提醒，鼻敏感治療方案繁多，患者應按個人身體狀況及實際病情，與主診醫生詳細討論，選擇最適合自己的治療方案。

耳鼻喉科專科藍昊晴醫生指出，本地大部份鼻敏感個案是由家居塵蟎所致。充滿塵埃或是溫暖潮濕的家居環境非常適合塵蟎繁殖，所以保持家居清潔及空氣流通，及控制室內濕度極為重要。