及早使用生物製劑 阻截銀屑病關節炎

不幸患上銀屑病，患者的皮膚會變得乾燥，痕癢及出現厚厚的皮屑，影響外觀。一旦沒有好好控制病情，更有機會演變成銀屑病關節炎，令關節紅腫及發炎，影響活動能力，甚至可令關節永久變形。醫生提醒，及早用藥是阻截銀屑病演變成銀屑病關節炎的關鍵，當中生物製劑更能有效減少病變風險。



皮膚及性病科專科醫生陳湧醫生，患者陳先生。

延遲求醫 演變成銀屑病關節炎

患者陳先生於2008年開始出現銀屑病的病徵，但因為症狀輕微而沒有求診。直至發病約兩三年後，他的家人察覺其銀屑病已蔓延至額頭，影響外觀，陳先生才願意求醫並接受治療。他使用了外用類固醇藥膏以控制病情，可惜病情反覆，除了影響日常生活及睡眠質素，他甚至因為外觀問題而遭受歧視。最近半年，他的手指、手腕及腳關節更開始腫脹及疼痛，出現銀屑病關節炎病徵。

皮膚及性病科專科醫生陳湧醫生解釋，銀屑病是一種常見的自身免疫疾病，不具傳染性。目前銀屑病的成因不明，但估計與T細胞活躍程度過高有關。T細胞是免疫系統中主要的細胞類型之一，由於T細胞錯誤地攻擊健康的皮膚細胞，釋放發炎因子來攻擊皮膚，因而引起發炎反應。遺傳、皮膚損傷、壓力、感染、飲酒、吸煙及肥胖等因素，都有機會誘發銀屑病。

關節如「香腸」般 紅腫熱痛

陳醫生指，銀屑病不單會影響皮膚，更有可能引起其他共病，有高達42%的患者會演變成銀屑病關節炎。「由於銀屑病是一種自身免疫系統疾病，故不單影響皮膚，亦牽涉身體其他系統及器官，可引起的共病包括銀屑病關節炎、代謝綜合症、心血管疾病、炎症性腸病、身心壓力、糖尿病、高血壓與脂肪肝。」男性、高BMI及患有指甲銀屑病，都是誘發銀屑病關節炎的高危因素。

陳醫生指，銀屑病不單影響皮膚，亦牽涉身體其他系統及器官。

銀屑病關節炎常攻擊患者的遠端指或趾關節，令手指及腳趾末節的細小關節出現紅、腫、熱和痛，猶如「香腸」般，另外亦可導致脊柱炎、骼關節炎及韌帶連接骨的交着點發炎等，關節有機會受到侵蝕及出現骨質增生，令關節永久變型。

生物製劑有效減低惡化風險

但患者不用灰心，阻截銀屑病演變成銀屑病關節炎的關鍵，是及早求醫並使用藥物，或改變生活習慣，以降低惡化風險。目前可透過非類固醇抗炎藥物、免疫抑制劑及生物製劑等藥物治療銀屑病關節炎。

陳醫生引述一項研究指，相比其他藥物治療，生物製劑能夠有效減低銀屑病關節炎的發病風險。除了接受藥物治療，銀屑病關節炎患者日常需留意護理皮膚及關節健康、可透過水療及物理治療等，以紓緩關節不適及疼痛問題。