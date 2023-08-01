益生菌｜增強腸道及消化系統健康　7方法正確補充益生菌

有醫學研究指出，腸道就是人體第二個「大腦」，因大腦內約有5000億個神經細胞；腸道有50億個神經細胞。腸道的神經數量僅次於大腦，並擁有一套獨立運作的「腸道神經系統」，可以處理我們的消化、味覺、情緒調節等許多功能，更重要的是可以形成腸道障蔽功能，防止細菌進入體內從而提升免疫力！

根據世衞（World Health Organization，WHO）的定義，益生菌是一種在攝入適當數量後會對人體產生益處的微生物。人體腸道裡住滿大量微生物，包括細菌，而當中有部份是有害菌，而有害菌長期過多，就會增加有害物質的產生，一旦腸道菌失衡，便會引致免疫系統失衡、腸胃發炎等問題，而益生菌正正有效抑制有害菌的生長，亦同時為身體提供維他命和短鏈脂肪酸等。

▼益生菌對身體有什麼好處？（按圖 👇👇👇）

+ 4

消委會：購買有國際機構認證益生菌

想找一款可靠的益生菌，早前消委會亦有在比拼市面上益生菌時建議，購買有國際機構認證，如美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA），或澳洲治療用品管理局（Therapeutic Goods Administration，TGA）；而含100億以上的益生菌，才能發揮效用。

消委會也提醒：某些人在服用益生菌後有機會出現輕微副作用，如腹脹、腹部絞痛、腹瀉或腸胃不適等，部分人士更可能會出現嚴重副作用，如菌血症、真菌血症或因感染而導致嚴重疾病。而本身有免疫力問題或重病病人，更只能服用特別菌株。所以記得按自身狀況，先尋求醫護人員意見才服用適當的益生菌。

1粒「Jamieson 100億益生菌」含多種獨特的益生菌菌株

Jamieson 100億益生菌配方每粒含複合益生菌100億落成單位及多種獨特的益生菌菌株，以維持您的消化健康。 Jamieson益生菌以先進科技提供防潮保護，確保有效期內活躍的細胞數量，以確保功效和新鮮度。產品同時獲加拿大TRU-ID ™認證，確保產品質量及純度。

成人、青少年及6歲或以上小童只需每日1粒，3至5歲小童在家長指導下則只需每日把1粒膠囊中的粉末直接倒入乳酪等食物並混合至溶解服用便可。請勿將粉末加於過熱的食物或飲料中。注意，應與抗生素相隔2至3小時服用，產品開封後請存於雪櫃以保持品質。

屈臣氏將於7月28日至8月24日推出優惠，購買2件Jamieson 產品可享85折。

＞立即購買<

▼吃益生菌7個貼士（按圖 👇👇👇）

+ 19

1.吃對時間



益生菌主要分「耐酸耐鹼」及「不耐酸」兩種特性。耐酸耐鹼性一般適合飯前食用，因空腹時，胃部排空約1小時，益生菌能較快到達腸道，較快吸收；而不耐酸特性較適合飯後30分鐘或吃飯時使用，因這時胃酸ph值較高，其存活率亦較高。不過，一般消費者未必知道益生菌的特性，可參考產品包裝上標示的食用方法及適合時間服用。

2.與抗生素同服最少隔2小時



假如在吃益生菌產品的同時，也使用抗生素，會將吃進肚的好菌通通殺光，徒勞無功。抗生素的功能為抑制細菌的生長，不論好菌壞菌一律殺光，建議使用益生菌產品時，必須與抗生素相隔2小時以上，否則會干擾益生菌的活性。

有些抗生素可能會引發腸胃道不適等副作用，若適時搭配益生菌，就可減少服藥過程中產生的腹瀉。

3.最好單獨服用，別加熱沖泡



益生菌產品與咖啡、汽水、含糖飲料或果汁等飲品一同食用，都會降低其活性，因此，益生菌產品最好單獨食用，配服常溫白開水就好。益生菌不耐高溫，一旦高溫受熱會抑制其活性，失去原有的功效。即使想加熱，也不要超過40℃，以免降低益生菌的活菌數量。

4.固定吃3個月以上



固定適量適時補充，讓菌叢有穩定生長的時間，在腸道內Long stay，發揮其應有的保護力。

5.避免同吃油炸、燒烤食物



油炸、燒烤如雞髀、薯條、烤腸仔等食物會使免疫系統紊亂，進而誘發過敏反應，若與益生菌產品一同食用，會削弱益生菌的活性。

6.多吃益生元食物



益生菌的補充固然重要，但也要多進食促進益生菌生長的物質益生元（Prebiotics），包括膳食纖維以及寡糖等醣類食物，如全穀根莖類、味噌湯、豆類、海藻類、新鮮蔬菜及時令水果等適量與益生菌一起服用，能增加益生菌的存活機會。

只有補充益生菌，平時飲食卻少蔬果，沒有提供益生菌的食物，仍然無法讓益生菌充分繁殖，達到保健的好處。

7.少吃精緻澱粉



精緻澱粉、零食餅乾、蛋糕、麵包等，會讓腸胃道的菌種變壞，除了使腸內環境惡化，同時也不利於益生菌的生存。此外，雖然蛋白質與脂肪是人體必須的營養素，但若過量食用，也會成為幫助腸道壞菌繁殖的兇手，謹記適量攝取即可。