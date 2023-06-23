長效針劑被污名化 針劑並非代表病情嚴重

醫學界近年研發長效針劑治療，思覺失調患者毋須每日服用藥物，亦可以達到治療效果。惟污名化問題，使很多患者對針劑感到抗拒，以為注射後會令人變「懵仔」。香港精神健康動力基金會榮譽外務秘書、精神科專科醫生李靖國醫生指出，長效針劑不等於「懵仔針」，長效針劑能夠達到長遠的治療效果，改善患者服藥依從性的問題，而且副作用相對溫和。港大早前進行研究，發現相比口服抗思覺失調藥物，使用長效針劑可減復發風險，而且越早使用越有效控制病情。港大醫學院藥理及藥劑學系教授陳慧賢教授指出，其實長效針劑及口服藥是同一種藥物，強調用針劑並非代表患者病情特別嚴重。

左起：程志剛先生、李靖國醫生、傅子健醫生及陳慧賢教授

近日不幸事件使大眾關注精神健康問題，李醫生指出，思覺失調患者會處於異常的精神狀態，一般會出現妄想、幻聽、思想及言語紊亂等情況。目前醫學界對思覺失調的成因仍然沒有定論，但有研究指出，思覺失調與遺傳因素、環境壓力、腦部病變及濫用毒品有關。

患者服藥依從性低

現時治療思覺失調會循三大方向，包括：藥物治療、心理治療及家庭介入措施。有研究顯示，有一半思覺失調患者沒有依從治療方案。其中導致患者停藥的原因與藥物所引起的副作用有關，李醫生指出，口服抗思覺失調藥物可能會引起錐體外徑症候群（Extrapyramidal symptoms, EPS）、過度鎮靜、催乳素過高、體重增加，認知障礙等副作用。一旦患者停藥，會衍生症狀復發、再住院、自殘及降低生活質量風險。

為了改善服藥依從性低的問題，醫學界近年研發長效針劑，延長服用間距，以更少的用藥次數達到治療效果。為了解長效針劑對思覺失調華裔患者的成效，港大早前進行相關研究。陳教授指出，數據顯示，有74,044名患者在2004年1月1日至2019年12月31日期間被診斷患有思覺失調，其中有23,719名患者在觀察期間，先後服用了口服抗思覺失調藥物及長效針劑，被納入是次研究對象。

港大研究：長效針劑減復發風險

研究發現，相比口服抗思覺失調藥物，在接受長效針劑治療期間，患者多項復發風險有明顯降低，包括：住院風險減低37%，因精神疾病而入院風險減低48%，因思覺失調而入院風險減低47%，以及企圖自殺風險減低44%。

另一方面，研究按患者接受長效針劑開始時間進行比較，發現相比接受口服抗思覺失調藥物的患者，早期使用長效針劑治療的患者能夠減低住院風險76%；而後期使用長效針劑治療的患者則減低55%。

不過，處方長效針劑亦有其困難之處。李醫生表示，部份患者可能對打針感到恐懼，而且社會對針劑藥物存有污名化問題，以為注射後會令人懵仔。他強調，現時急症室常用的氟哌啶醇（Haloperidol）是一種典型抗精神病藥之一，能夠在短時間達到鎮靜效果，透過平衡腦部裡傳遞訊息的化學物質，減少腦內過度的神經異常活動，從而回復正常的情緒及行為，惟服用藥物後所引起的副作用較多。至於長效針劑則能夠達到長遠的治療效果，副作用相對溫和。

另一方面，處方口服藥物雖然接受程度會較高，但服藥依從的問題不能忽視。香港精神健康動力基金會主席、精神科專科醫生傅子健醫生指出，患者每日面對口服藥物都好似在提醒自己是一個病人，但如果一個月，甚至乎三個月才需要注射一針長效針劑，可以令患者的病情得以控制，不用每天記起需要服藥，患者的依從性及穩定性會相對較好，從而亦可以減少思覺失調患者長期住院的需要。

此外，香港心理衞生會總幹事程志剛先生生建議，大眾學習精神健康急救，以辨識身邊人有否正面對精神及情緒問題，以及如何作有效之溝通和介入；並呼籲減少對復元人士之負面標籤。