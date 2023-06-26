生蛇非只限年長人士屬高危 Stephy成健康大使宣揚預防帶狀疱疹

生蛇（帶狀疱疹）常見於中年人及長者身上，曾出水痘的人身體會留有病毒，一旦免疫力出現問題，就有可能中招！但其實生蛇並非只限年長人士，免疫力低的成人也屬高危一族。Stephy鄧麗欣與豹哥單立文成為帶狀疱疹健康教育大使，宣揚帶狀疱疹的相關知識，並呼籲大家要及早接種預防疫苗。



Stephy 首度擔任健康教育大使，雖然她未曾生蛇，但經常捱更抵夜拍戲的Stephy 自言，每次連續通宵數晚後都擔心自己會成為下一個被「蛇」纏身的對象。Stephy 回憶曾連續3日2夜通宵拍戲，事後感覺免疫力大幅下降,令她非常擔心會生蛇：「我身邊有不少朋友，其實年紀跟我差不多，但由於工作太忙，免疫力下降便引致生蛇。我有一個朋友連洗澡、穿衣都有困難，另一個（朋友）則在額頭位置生蛇，很影響外貌，令她難過了好一會。」

豹哥亦很擔心會生蛇，並笑言「到我這個年紀更要預防蛇纏身！因為50歲後生蛇及出現疱疹後神經痛的風險明顯增加！所以我和我的同齡老友全部都接種了疫苗。一旦被蛇纏身，不要說工作，連平日玩樂、享受人生也不能了！」

生蛇除了痕癢和紅腫外，還有什麼徵狀呢？有哪些人較容易生蛇？生蛇可以預防嗎？（按圖 👇👇👇）：

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1）「生蛇」是什麼？



生蛇，其實是一種由水痘帶狀疱疹病毒（有時會簡稱為「水痘病毒」或「帶狀疱疹病毒」）所引致的傳染病，只有曾經出過水痘的人才有機會「生蛇」。

當水痘痊癒後，病毒依然會潛伏在身體的神經節（位於脊椎附近，是神經線結構的一部分）中，像冬眠一樣躲藏起來。正常情況下，人體自身的抵抗力會將病毒抑壓，令其不能復發，但一旦身體抵抗力下降，病毒就會乘機復甦。

2）生蛇有什麼徵狀？



甦醒後的帶狀疱疹病毒會沿着神經線一路波及皮膚，形成紅色的帶狀疱疹，更會帶來如針刺、電擊般的神經痛，令外觀和日常生活都備受影響。

由於病發位置是從受感染的神經線所對應的部位開始，理論上有神經線的部位都有機會長出帶狀疱疹，包括頭、臉、頸、手腳等，但最常見會從上背位置一路向下彎，或影響至前胸，形狀像蛇一樣，所以被稱為「生蛇」。

如病毒影響到頭部，患者有機會感頭痛，甚或影響眼睛致盲；如果病毒在腹部發作，則有機會造成腹痛。另外，有少數患者可能會發燒，但此情況並不常見。

3）生蛇會傳染?



由於生蛇與水痘均是由水痘帶狀疱疹病毒引起，所以一樣會傳染他人，更可以經空氣傳播，傳播範圍能達一米以外！可是，生蛇的傳染性較水痘低，所造成的皮疹數量較少，發作位置亦較易被覆蓋。

人體的免疫能力可經「訓練」，如你本身抵抗力良好，偶然再次接觸到病毒，並不會立即變為生蛇，反而會重新啟動身體的防疫機制，原有的抵抗力會進一步提升，某程度上反而能降低生蛇的風險。所以如果身邊有朋友生蛇，其實並不需要刻意迴避。

4）生蛇的高危原因？



生蛇有以下的高危因素：

年齡（50歲以上）、正接受化療、患免疫系統疾病、患愛滋病、長期面對壓力

生蛇的原因始於免疫力下降，未能遏止潛伏體內的帶狀疱疹病毒，所以高風險人士主要是曾經出過水痘且身體免疫力受影響的人。

5）生蛇要在黃金時間內求醫？



醫治生蛇並不困難，現時已有針對水痘帶狀疱疹病毒的特效藥可以處理，但最好於發病後72小時內接受合適治療，延誤醫治可能會令神經線被病毒破壞，為身體留下長期痛楚。

6）水痘出過，生蛇機會高啲？



未出過水痘的人，可接種水痘疫苗，只要預防了出水痘，將來就自然不會生蛇。目前水痘疫苗已被納入「香港兒童免疫接種計劃」內，2013年後出生的小朋友都會被安排接種。

另外，特別建議未出過水痘而又計劃懷孕的女士補打水痘疫苗，因為如在懷孕期間感染病毒，有機會傳染至嬰兒，後果可大可小。

7）生蛇可以預防？



香港約 97%的 39 歲以上成年人攜帶引起水痘和帶狀疱疹的水痘帶狀疱疹病毒。三分之一的人一生中會罹患帶狀疱疹，皮疹消失後，經常出現疱疹後神經痛(PHN)。PHN 可以持續幾個月甚至幾年，嚴重影響患者的生活質量，如穿衣、洗澡和睡眠困難，注意力減少、焦慮和社交互動減少。

新一代帶狀疱疹疫苗可以預防帶狀疱疹和疱疹後神經痛。新疫苗適用於 50 歲及以上的成年人或 18 歲以上患有較高風險的人群，對於 50 歲以上的人群提供97%的保護,對於 70 歲以上的人群提供 91%的保護。美國疾病控制與預防中心(CDC)建議 50 歲及以上的任何人,無論他們曾否接種上代水痘疫苗或曾否「生蛇」，都應接種此疫苗。