姜麗文談及十年抑鬱症經歷 曾３度想自毀 救命恩人竟是「它」！

藝人姜麗文近日應邀參加由「香港精神健康動力基金會」主辦的健康資訊項目，與3位精神科專科醫生——傅子健醫生、曹國柱醫生和李靖國醫生一同拍攝影片，分享過去十年患上抑鬱症的心路歷程。



姜麗文（Lesley）既是演員與主持，同時亦是唱作歌手，多年來一直努力創作，上月更發表新歌《I AM WOMAN》，追夢的堅持絕對不輸他人，但箇中壓力亦非一般人能想像。姜麗文指，音樂對她來說不只是夢想，更是她的救命恩人。

姜麗文坦言，在她情緒最低落時，曾多次出現自毀念頭，「我回想其實有三次，很嚴重地考慮過或者想試圖自殺。例如有一次我正等待過馬路，便會覺得『為什麼你們駕駛得這麼好，為何不幫幫我撞向我呢！』最嚴重時真的寫了信，準備說再見」。

還好在她情緒崩潰時，還有音樂相伴，「音樂絕對是我的救命恩人，第一次打算告別的時候我便寫歌，把情緒紀錄下來。這件事令我意識到，其實藝術或自己喜歡做的事，對我有很大的幫助。就算其他人放棄了我、沒人愛我、沒有人理會我也好，音樂永遠也在身邊」。

姜麗文透露，自己是因為失戀而觸發抑鬱症，「當初什麼也不知道，覺得失戀就是睡不著、不開心。但是過了幾個月愈來愈黑暗，無論發生什麼事，就是不會感到開心，甚至信心與自我價值全失。」她又指，當時為了工作仍然強顏歡笑，但一停機又哭過不停，「在拍攝場地控制不到自己，我便知道很嚴重，需要找醫生幫忙」。

這些年姜麗文努力面對抑鬱症，雖然情緒仍有高有低，但在她積極了解抑鬱症，以及近年開始藥物治療後，即使出現負面情緒，但已經學懂如何應對。她又分享自己如何應對負面情緒的方法，「我有兩個秘訣，第一是設立一個數字系統，與最熟悉的朋友或親人分享。當我不開心或是生病時，我不用說太多解釋太多，只需要用『四』、『七』或『二』等，他們也可以很快知道我的情況。」第二個秘訣是Lesley會用「擬人法」處理抑鬱症，叫它做Borat，「我把抑鬱症當作一個人，我當它是前男友，或者很不喜歡的朋友。每次生病時腦袋跟我說『你真的很醜』、『你真的不值得被愛』，我就可以不去想我的病，我可以想是這個人最壞、最喜歡說謊！」

姜麗文在影片亦提到她的父親、兄長與丈夫Pakho，如何一次又一次助她擺脫抑鬱症的控制，以及她作為抑鬱症患者的第一身感受，真摯感情令人動容。