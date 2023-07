作息差、壓力大導致消化不良或便秘？益生菌有助紓緩都市腸胃病！

肚瀉、便秘、胃脹,是困擾不少人的煩惱。以為只是「食得雜」、壓力大?原來有機會是腸道微生態失衡作怪!其實不單飲食習慣,打工仔睡得少、情緒差,都有機會是導致腸胃問題的原因。要養好腸胃,單靠吃得均衡、改善生活習慣未必足夠,補充益生菌亦是其中一個方法,幫你養好腸道,輕鬆排便兼排毒,與都市腸胃病說再見!惟市面上益生菌款式眾多,配方、功效各有不同,應該如何選擇?下文為你逐一拆解。



便秘、胃脹、消化不良 補充益生菌紓緩常見都市腸胃病

近年愈來愈多人注重腸道健康,因腸道是否健康,與免疫系統甚有關連。若腸道微生態失衡,有機會引起一連串徵狀。而生活作息、飲食或運動習慣,甚至情緒差,均有機會影響腸道健康。都市人工作勞碌,工時長、少運動,再加上缺乏睡眠和三餐不定時的話,一系列腸道不適的徵狀或會出現。如消化不良、腹脹或肚瀉,部分人更有機會出現排便不規律,甚至便秘的問題,大大影響生活質素。

要維持腸道微生態平衡,營養補充品是其中一個方法。不過,市面上的益生菌的種類、功能各有不同,應如何選擇?購買之前,大家可留意產品的成分、配方、功效、適用年齡等要素,以挑選合適自己的益生菌配方。如簡和堂益生菌專為亞洲人腸道研發,並提供5種配方選擇,適合不同年齡、性別的人士服用。其中包括300億女士、男士及長者配方,而240億兒童配方亦提供乳酪和雜果兩款口味,迎合小朋友喜好。

便秘、胃脹或肚瀉等都是常見的都市病,惟單靠調整飲食習慣未必能紓緩問題,補充益生菌、促進腸道蠕動是其中一個保健方法。

補充益生菌可增加腸道益菌數量,以維護腸道益菌生態,從而強化腸道功能,改善整個腸道系統¹。

了解益生菌成分及配方 挑選合適自己的產品

簡和堂益生菌含益生元低聚木糖、低聚果糖,可加速益生菌如雙歧桿菌繁殖,以維持腸道益菌群生態²。5種配方均含有乳酸杆菌屬(Lactobacillus)及雙歧桿菌屬 (Bifidobacterium),4種乳桿菌加上4種雙歧桿菌 (兒童配方為 2 + 3,2種乳桿菌加上3種雙歧桿菌) 有助全面守護腸道,抑制腸道害菌繁殖,並削弱黏附在腸道的害菌活性²。產品同時特別添加益生元,有效打造理想的腸道生態環境,加速益生菌繁殖³。

若怕吞膠囊亦無須擔心,因簡和堂益生菌採粉末形態,除了較易攝取足夠300億菌數及保持菌株活性,有助益生菌能在體內發揮功效外更可加入不同食物、飲品中一起食用,建議每日一包。

簡和堂益生菌有5種配方,男女老幼均可按需要選擇。

簡和堂益生菌為粉末形態,方便加入不同食物中一同食用,易被腸道吸收。若加水飲用,水溫應於攝氏40度以下。

益生菌功效多元化 經多國醫療級認證食得更安心

選擇專為亞洲人腸道研發的益生菌產品,因其選用的亞洲益生菌種更適合亞洲人的腸道。而除了配方和成分,大家亦可留意產品的國際認證資格,以確保安全。如簡和堂益生菌擁有多國衛生及監管機構批准及認可,其中包括韓國食品及藥物管理局(MFDS)、美國食品及藥物管理局、美國衛生及公共服務部、香港醫護學會等等。

針對上述的種種常見腸道健康問題,簡和堂益生菌提供多元化功效。如促進腸道蠕動和排毒,亦能紓解消化不良,降低炎症和過敏風險,同時有助改善心血管、口腔和皮膚健康等⁴。因益生菌不但可幫助分解食物、促進食物吸收,亦能幫助減少炎症。調節免疫系統、防止有害細菌生長後,便可減低過敏及其他感染風險⁵。

與其默默忍受腸胃問題困擾,待症狀反覆出現時才慢慢改善飲食、生活習慣,不妨找其他方法養好腸道!益生菌既可支持腸道健康、增強防禦系統,更有助提升免疫力。當身體更強壯,自然能抵抗疾病侵襲,告別日常腸胃不適⁶!

即日起可以上屈臣氏網店購買簡和堂益生菌,或親身到一田百貨或超市購買(沙田、大埔、荃灣、旺角)或登記成為會員免費索取試用裝,詳情請向推廣員查詢。

想了解更多資訊,可瀏覽簡和堂官網。

