城市心事Reaction｜膽固醇高點算好？心臟科醫生解構「控醇三式」

如果壞膽固醇高,大家可能都知道需要食藥,但對於傳統的口服的膽固醇藥物,你又知多少呢?食左口服藥物,壞膽固醇水平仍然高企,還有什麼藥物可以有效降低壞膽固醇呢?今集《城市心事Reaction》就邀請到香港心臟專科學院代表鍾德惇醫生,梁振宇醫生同主持方健儀,為大家一起解構「控醇三式」!



傳統口服藥物助減肝臟及血液內膽固醇

現時常用的降壞膽固醇藥有傳統口服他汀類藥物及膽固醇吸收抑制劑¹。鍾醫生:「他汀類藥物可減緩肝臟產生低密度脂蛋白膽固醇。從肝臟生產的膽固醇減少,身體便會從血液中提取更多膽固醇來製造膽汁,從而降低血液中的膽固醇水平。¹」另外,鍾醫生亦解釋膽固醇吸收抑制劑可阻礙小腸吸收來自食物和膽汁中的膽固醇,減少肝臟和血液內的膽固醇¹。

鍾德惇醫生指現時常用的降壞膽固醇藥包括他汀類藥物及膽固醇吸收抑制劑。

只要有恆心,降醇要用針

除了傳統的口服膽固醇藥物,醫生亦可處方降膽固醇的針劑為壞膽固醇未達標的患者進一步控制壞膽固醇,梁醫生:「現時的針劑有PCSK9抑制劑,是一種皮下注射藥物,能有效提升肝臟低密度脂蛋白受體的水平,令肝臟恢復清除血液中壞膽固醇的功能,達致有效降低膽固醇的效果。¹'²」對於坊間有病人拒絕針劑療程,鍾醫生直言部分患者單靠口服降膽固醇藥物是未能有效地控制壞膽固醇達到理想水平,配合打針能更有效地控制膽固醇,患者應積極配合治療; 梁醫生補充:「就是因為口服藥物不足以控制患者壞膽固醇達到國際指引的理想水平,去降低患上血管疾病的風險,所以才需要添加治療方案,進一步地加強對心血管的保護,希望患者可以明白。³」

梁振宇醫生表示高膽固醇血症患者若用口服藥物仍未能控制壞膽固醇達到國際指引的理想水平,則需要配合針劑藥物或其他醫療方式進一步降低壞膽固醇³。

*本文內容僅供參考,並不能取代臨床醫學意見,如有疑問請直接向醫生查詢。

