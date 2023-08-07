銀屑病藥物副作用削患者治療信心　病情反覆　只可苦忍？

銀屑病患者可謂是長期對抗病情的「戰士」，因為銀屑病並沒有「斷尾」之法，不少患者也盼望病情能持續、穩定地受控。惜各種傳統治療的副作用或令患者沒法一直用藥，致病情時進時退，甚至有患者因而抗拒治療，終惡化至全身九成皮膚也被銀屑斑塊覆蓋。可幸的是，隨著生物製劑的出現，可改善患者皮膚至與健康皮膚無異。



皮膚及性病科專科陳湧醫生

免疫系統攻擊細胞 誘發銀屑病

醫學界相信銀屑病與免疫系統有關，陳醫生指出：「免疫系統本應是保護身體各處免受細菌及病毒入侵，但銀屑病患者的免疫系統會變成『槍口對內』，錯誤地攻擊皮膚細胞，除了令皮膚發炎，亦加速其新陳代謝週期，由正常的3至4星期加快至只有3至7日。因此皮膚患處上會舖上一層皮屑，輕輕撫摸便會掉落。」

要評估病情嚴重程度，醫生會以斑塊面積及病情對患者的影響作評估，患處佔皮膚的百分之三以下為輕度，百分之三至十為中度，百分之十以上則為嚴重。當病情一直惡化，斑塊可覆蓋其九成皮膚，臨床上會稱之為紅皮型銀屑病。一旦病情得不到控制，可能誘發相關共病，影響指甲、關節、眼睛等。

藥物副作用或令患者抗拒治療

針對不同程度的銀屑病，醫生會處方各類型藥物，雖有一定效用但其副作用往往令患者難以一直用藥。病情輕微的患者，醫生會處方外用藥膏作紓緩，當中包括含類固醇藥膏，但長期使用有機會令皮膚變薄。至於中度至嚴重患者，或需使用口服免疫系統抑制劑或紫外光燈治療，然而前者會抑制整個免疫系統，或令患者容易感染，而且長期服用更可能損害肝臟或腎臟，後者則需頻密照射，亦可能會曬黑或曬傷。

一位10多歲便確診銀屑病的患者，初時病情輕微只需用外用藥膏便可紓緩症狀，但20多歲時病情開始反覆，醫生為他處方口服免疫系統抑制劑，惟使用一段時間後，肝臟功能受影響，因此他停止所有治療。然而，放任病情的結果是當他30多歲再次求診時，斑塊已覆蓋九成皮膚，甚為嚴重。

生物製劑可助完全消除斑塊

陳醫生就上述的個案指出，傳統藥物的副作用難免令患者對治療失去信心，病情反彈時亦會感到氣餒，終令病情惡化至患者身心受困。隨醫學進步，較新型的治療為生物製劑，它能針對發炎的源頭，抑制與銀屑病有關的特定發炎因子，如抗白介素 17A。有研究顯示，持續使用的情況下，有九成患者注射五年後，病情能改善百分之七十五，當中更有一半患者的皮膚斑塊得以完全清除，達致長期控制病情的效果。

上文提及的個案亦獲醫生處方生物製劑，經過一段時間的治療後，斑塊由佔皮膚九成降至完全清除。隨病情改善，患者的心理負擔亦得以解除，回復正常的生活和社交。陳醫生最後寄語患者，除了藥物治療外，患者也應保持心境開朗及定期運動，有助控制病情。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。

(以上資訊及相片由陳湧醫生提供)