圓臉必學整容級瘦臉化妝！中醫正骨小顏術打造理想臉型　天然無痛

每次女生聚會中自拍打卡時，誰都不願當拿手機的那位，因為總怕被拍出一張包包臉，紛紛選擇站到最後。正因為包包臉上鏡肥10倍，所以每名女生都用盡辦法瘦臉。其實只要掌握合適的化妝技巧，便可即時改善輪廓，打造立體五官，即看以下「整容級瘦臉化妝術」，簡單幾筆，包包臉秒變瓜子臉！



3步學懂「整容級瘦臉化妝術」

• 第一步從眉型開始，包包臉型線條圓潤，最忌韓式一字眉，眉峰明顯的歐美式挑眉則有助拉長面型。

• 胭脂不只能提升氣色，從蘋果肌往太陽穴方向斜掃亦有助打造小臉效果。

• 修容區域應集中於臉頰兩側與髮際線，配合光影粉打亮顴骨、鼻樑與下巴，化出立體精緻小臉。

不過，無論化妝技巧再高超，卸妝後亦會打回原形，依靠化妝瘦臉的方法治標不治本，所以不少女生會選擇透過醫美療程、甚至整形來達到更長效的改善。然而，醫美療程具一定風險，同時強調醫生的專業性。無論是整形或針劑注射，入侵性療程有機會留下傷口，外來化學物質亦有可能令身體產生出現不良反應，因而出現各種副作用。想有效安全地瘦面，近年風靡日韓的中醫美容或是個不錯的選擇。

結合內在調理 美顏與健康並重

隨着中醫美容愈來愈盛行，不少女星都大推中醫正骨小顏術。人的頭顱由23塊頭骨組成，年齡增長會令面骨與頭骨之間的縫隙逐漸變大，正骨小顏術指的是中醫師透過正骨復位手法，按壓調整骨骼間的縫隙以達到瘦面效果，過程較安全而且風險較低。值得一提的是，中醫美容不只針對美顏，同時著重調理內在健康，從根本改善肌膚問題，效果自然更持久，助女生由內靚到外！

獨家小顏正骨手法 較安全無副作用 即時見效

與坊間的小顏整骨術相比，InLife中醫正骨小顏術透過獨家研發的小顏正骨手法，調整骨骼間的縫隙及銜接角度，有效縮小骨骼間的縫隙，矯正顴骨錯位、下頜骨收窄、臉部不對稱、歪鼻等問題，令五官輪廓更立體，達到瘦面塑形的效果。療程由註冊中醫師主理，無須開刀與打針，過程較安全、無痛、無創而且無復原期，完成後即時見效，亦可如常化妝，適合一眾上班族。

InLife中醫師會先分析客人的臉部輪廓，度身定製最合適的矯型目標。

量身定製理想臉型 改善肌膚煩惱

每位女生的臉型不一，所以InLife中醫師會先分析客人的臉部輪廓，度身定製最合適的矯型目標。為加強骨骼間的調節度，進行正骨復位前，中醫師會先透過全臉肌筋膜放鬆按摩，提升塑形效果。再配合獨門頭部復位手法，精準地矯正臉部骨骼錯位的問題。InLife中醫師更會就各種肌膚問題如泛黃暗沉、色斑等對症下藥，透過調理臟腑健康，為客人徹底解決肌膚煩惱，打造理想美顏。完成整個療程後，效果一般維持約12至24個月，價錢比坊間醫美療程更相宜，屬高性價比之選。愛美是女生的天性，所以更應小心選擇安全的美容療程，仔細分析時下熱門整形療程的風險，否則不只浪費金錢與時間，無助改善臉型才最讓人失望。

*效果因人而異，本文內容僅供參考，如有疑問請向相關專業人士查詢。

（資料及相片由客戶提供）