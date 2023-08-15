痛症｜大拇指疼痛或患上「媽媽手」！專家拆解徵狀＋教你1招自測

一拿起手機，大拇指近手腕位置就感到疼痛？極大可能是患上「媽媽手」！其實「媽媽手」的情況相當普遍，亦不是女性的專利；長期過度使用拇指或手腕的人士都有機會患上，腫脹不適感更會影響日常生活。本文特意邀請到王醫師，為大家剖析「媽媽手」的徵狀，並講解自我檢測及舒緩、治療之方法。



「媽媽手」為都市常見痛症 哪類人士是高危一族？

「媽媽手」是一種常見的都市痛症，正式學名是「狹窄性肌腱滑膜炎」，坊間又稱作「狄奎文氏症（De Quervain’s Disease）」。王醫師解釋，由於患者反覆使用大拇指或手腕的動作令肌腱受壓逼，繼而引起發炎腫脹。之所以稱作「媽媽手」，皆因家庭主婦或新手媽媽需要抱嬰兒、做家務，而洗衣服、扭毛巾、使用菜刀等動作，需使用拇指及手腕的力量；長期用力過度使用拇指或手腕，便會導致慢性勞損，出現「媽媽手」的機率也比較高。

她補充，「現時多數港人都習慣單手使用手機或平板電腦，大大增加對拇指肌肉的負擔。即使不是上述兩類高危人士，只要經常用力伸展或高度集中使用手指、手腕，亦有機會患上「媽媽手」，如：高爾夫球選手、電競選手、髮型師便是高危一族。」

「媽媽手」是一種常見的都市痛症，正式學名是「狹窄性肌腱滑膜炎」，坊間又稱作「狄奎文氏症（De Quervain’s Disease）」。由於患者反覆使用大拇指或手腕的動作令肌腱受壓逼，繼而引起發炎腫脹。（圖片：Shutterstock）

「媽媽手」痛楚或蔓延至手臂 影響日常生活

王醫師表示，一旦患上「媽媽手」，用手腕、姆指側握物時，會出現無力、疼痛、繃緊、腫脹的感覺，更無法進行扭毛巾及寫字等動作，靜止時也會感到痛楚；嚴重者會造成肌腱黏連， 產生腱鞘囊腫。如壓逼到手臂的神經，大拇指及手腕的活動能力也會受到限制，食指會感到麻木或抽痛；觸碰到手腕某一點會有類似觸電感傳到手指頭。這些徵狀通常在早上最為明顯，活動後痛楚會明顯減輕。

假如不以理會和進行適當的治療，疼痛會逐漸蔓延至整個拇指甚至延伸至前臂部分，令人無法自如活動，甚至影響日常生活和工作。

如何得知患有「媽媽手」？專家教1招自我檢測！

王醫師指出，如出現相關疑似徵狀，可以在家利用「芬可斯坦測驗」（Finkelstein Test）自我檢測是否患上「媽媽手」。首先把4隻手指包裹著大拇指，然後像緊握拳頭，拉動手腕並向下伸展。

假如大拇指根部感到非常疼痛，代表患上「媽媽手」的機率很高，但王醫師亦提醒，以上方法只是初步了解手部狀況，結果僅供參考；因為疼痛也有可能是其他問題導致，例如腕管綜合症等，所以一旦發現有不尋常的情況，最好找專業醫師作進一步的檢查和治療。

如出現相關疑似徵狀，可以在家利用「芬可斯坦測驗」（Finkelstein Test）自我檢測是否患上「媽媽手」。（圖片：Shutterstock）

中醫如何治療「媽媽手」？

治療「媽媽手」有多種方法，包括：手法治療、運動治療、針灸治療等，視乎患者疼痛情況及程度而定。使用冰敷、護腕、貼布或能輕微緩解疼痛。王醫師引述自身診症經驗指，「若患者準時覆診，接受適當治療方法配合休息及服用中藥調理，遵照醫囑，一般都有良好的效果，恢復期亦不會太長。」

預防勝於治療 從根源改善「媽媽手」問題

要預防「媽媽手」，在日常生活中應多注意手部用力的姿勢及避免過度使用拇指、手腕肌肉。比如新手媽媽抱嬰兒時，應盡量以手掌五指分攤嬰兒的體重，避免只用虎口和大姆指的位置承受所有重量。而需要經常使用手機、滑鼠的人士，平常應多讓大姆指跟手腕進行休息，以免過度受力。

另外，適量按摩及拉筋運動可有助伸展相關肌腱，減少手指手腕不適。只有從錯誤姿勢進行糾正，才能從根本改善「媽媽手」問題。

新手媽媽抱嬰兒時，應盡量以手掌五指分攤嬰兒的體重，避免只用虎口和大姆指的位置承受所有重量（圖片：Shutterstock）

王醫師最後提醒，有些人會認為手部疼痛很平常，過一會就可自行痊癒而置之不理，但其實情況可能會進一步惡化。輕視「媽媽手」的後果可大可小，嚴重者更需做手術治療，如果發現手部持續疼痛，愈早發現求醫，才可達至有效治療。