改善肺癌篩查普及化 降低肺癌死亡率

肺癌已對亞洲各國造成重大的醫藥負擔,根據一篇發表於《胸腔腫瘤學期刊》集結亞洲19位專家的最新共識1指出,要降低肺癌死亡率,應提高篩查的普及性及改變篩查的方式,以確保及早診斷。



在這篇最新共識文章中,專家們強烈建議應由傳統肺部X光檢查轉向更先進的LDCT(低劑量電腦掃描)1篩查,採取低劑量X光的電腦掃描生成影像,進而檢測出肺部異常,包括腫瘤2 。美國一項超過 5萬名受試者參與的臨床試驗也顯示,與肺部 X 光檢查(每十萬人年有309 宗死亡)相比,LDCT 篩查(每十萬人年有247 宗死亡)的肺癌死亡率相對降低了 20%,證明這是更有效的早期癌症篩查方式3。

改善肺癌篩查將有助挽救全亞洲肺癌患者的生命,因為全球約有五分之三的肺癌病例發生在亞洲,代表全亞洲總計有超過130萬名肺癌患者4 。2020 年在香港錄得的肺癌新症有超過5000宗,按每十萬標準人口計算的年齡標準化發病率分別為男性的39.3及女性的23.5,肺癌是男性癌症發病率之中最高,同時是男女性致命最多的癌症5。

台大醫學院內科教授楊泮池表示,此項共識呼籲亞洲各國應盡速啟動肺癌高風險群組的LDCT篩查計劃,且應廣泛介紹這項更精密的篩查方式,不僅能及早發現肺癌,也有更高的機會提升治癒率。

根據專家共識建議,接受常規健康檢查發現異常且持續暴露於危險因素的患者,應每年進行LDCT篩查,而像長期吸煙者這類高風險群組則應每年進行兩次LDCT篩檢1 。

在大部分的亞洲國家, LDCT篩查仍未在常規肺癌篩檢計劃中施行1,多數因為成本、資助、缺乏設備與專業人員、高風險群組不願接受檢測、無明確準則等問題1。為了克服這些困難,專

家們建議應制定一套跟進LDCT篩查的準則並考慮納入政府常規的醫療方案,例如推動國家級的篩查計劃1,使肺部篩查計劃及後續照顧普及化。

此項共識集結香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、台灣、泰國、越南等地專家廣泛討論的成果,並獲國際肺癌存活倡議聯盟 (Lung Ambition Alliance,LAA)的支持。LAA是國際肺癌研究協會(International Association for the Study of Lung Cancer)、全球肺癌聯盟(Global Lung Cancer Coalition)、阿斯利康(AstraZeneca)和Guardant Health之間的非牟利聯盟。專家們也進一步呼籲改善將戒煙計劃納入肺癌篩查計劃的措施1。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床副教授林志良醫生表示,在香港和亞洲,早期發現肺癌是降低死亡率的關鍵,讓醫療團隊及早為患者提供最適合的治療對策。越早發現,治癒的機會也更高。在亞洲,如果我們要於早期偵測到肺癌及盡快拯救肺癌患者的生命,關鍵在於低劑量電腦掃描可作為主要的篩查工具,適用於平均吸煙30*包年的吸煙者,或者50歲至75歲的非吸煙者或相同年齡組別但直系親屬有肺癌家族史的人士。

即使吸煙是主要的肺癌風險因素,但非吸煙者罹患肺癌仍佔多數,尤其是在亞洲女性中更為顯著6 。研究顯示,與歐洲和北美相比,亞洲非吸煙肺癌患者的比例更高7-10 。此外,相較於現在和以往的吸煙者,亞洲非吸煙的肺癌患者有更高機率在更早的年齡被診斷出來9,11 。因此,專家們一致認為有需要支援高風險群組進行篩查,不論其吸煙與否,設定篩查對象時應考慮遺傳和人口統計等因素1。

專家們指出,記錄針對從未吸煙者的風險因素的國家特定數據,包括年齡、肺癌家族史、其他癌症史、二手煙以及暴露於室內(煮食和加熱煙霧)和室外空氣污染,也有助獲取當地政府支持,建立肺癌篩查計劃1。

*平均一天抽煙的包數 x 吸煙年數

