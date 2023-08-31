抗癌一點通｜由淺入深介紹抗癌用語 幫你一點即通 醫患交流更輕鬆

無惡化存活期(PFS)和總生存期(OS)所謂何事？而標靶和ADC藥物又是何物？大家或許不了解這些跟癌症有關的深奧醫學用詞，但對治療而言卻是十分重要，若醫患因此而交流不當，更會影響治療信心。為此，香港藥學服務基金近期推出一連六集的《抗癌一點通》教育短片，由抗癌小幫手「醫之助」和6位臨床腫瘤科專科醫生由淺入深介紹常用的抗癌用語，促進醫患良好的交流，為抗癌治療帶來正面作用！



香港藥學服務基金致力幫助長者用藥

一群藥劑師於2007年成立香港藥學服務基金（HKPCF），旨在運用專業知識為院舍長者提供藥療服務，改善長者的用藥問題。這個政府註冊的非牟利福利慈善組織現時主要服務包括但不限於到訪藥劑師服務、院舍藥物管理系統、自動化藥物包裝服務和遙距藥物輔導服務等等。

香港藥學服務基金主席蔣秀珠女士表示，長者多罹患種種慢性疾病，為了治療這些慢性疾病，需要相對使用較多的藥物，「由於長者生理上變化，引致機能衰退，加上認知能力下降，以致無法閱讀藥品標籤、無法分辨藥物的顏色與形狀等情況屢見不鮮，因而導致長者成為用藥的高危一族。」所以香港藥學服務基金亦會透過舉辦一系列外展教育活動，包括藥物講座及藥物常識巡迴展覽，致力提高長者對正確和安全使用藥物的意識，以便預防及避免一些常見藥物副作用所帶來的不良效果。

此外，HKPCF亦明白並非所有市民都熟悉醫學知識，尤其癌症患者與醫護人員之間的溝通更少不免要接觸一些深奧的醫學專業用詞，患者往往難以理解其實際含義，繼而影響他們對自己病情的了解和治療信心。有見及此，為了促進醫患溝通，HKPCF決定推出一連六集的《抗癌一點通》教育短片，為讀者提供抗癌「雞精班」！

一連六集《抗癌一點通》介紹抗癌用語

今次《抗癌一點通》將由抗癌小幫手「醫之助」和6位臨床腫瘤科專科醫生由淺入深介紹常用的抗癌用語，減少醫患在溝通上的不便，達致「抗癌知識，簡單學識」的宗旨。

第一集：癌症診斷與分期篇

嘉賓：臨床腫瘤科專科醫生 - 唐美思醫生

內容簡介：要確定癌症期數和類型，便要進行診斷。而癌症診斷的方式眾多，有X光掃描、電腦掃描、磁力共振和活組織檢查等等，每種方法都有各自的特點及適用條件。

第二集：癌症發展評估篇

嘉賓：臨床腫瘤科專科醫生 - 饒仕鋒醫生

內容簡介：定期評估癌症發展有助知道目前的治療是否奏效，以決定治療的下一步。此集介紹評估癌症發展的方法，例如常用的腫瘤標記、監察基因變異的基因分析，甚至病人出現的病癥如痛楚等等。

第三集：癌症療效名詞篇

嘉賓：臨床腫瘤科專科醫生 - 劉芷珊醫生

內容簡介：要知道不同癌症治療的成效，便要認識用以評估療效的幾個常見指標，例如無惡化存活期、整體存活期和反應持續時間等等，更要了解治療可能引起的不良反應，以幫助估計治療效果。

第四集：癌症治療篇（上）

嘉賓：臨床腫瘤科專科醫生 - 呂卓如醫生

內容簡介：現時治療癌症的方法有手術治療、放射治療和藥物治療，今集就先介紹前兩者的原理和作用，以及有關手術前後的輔助治療。

第五集：癌症治療篇（下）

嘉賓：臨床腫瘤科專科醫生 - 陳穎樂醫生

內容簡介：用來治療癌症的藥物種類有很多，例如是以化學物質攻擊癌細胞的化學治療、抑制癌細胞生長的荷爾蒙治療和可較精準地攻擊癌細胞的標靶治療，以及新式治療–抗體藥物結合物等等。

第六集：生物標記篇

嘉賓：臨床腫瘤科專科醫生 - 林河清醫生

內容簡介：個人化治療是癌症治療的大趨勢。透過檢測生物標記可以幫助了解病人的腫瘤特性、預測治療反應和效果，從而制定出適當的治療決策。

想了解香港藥學服務基金更多，請即瀏覽：https://www.pcfhk.org/hk/

（資料及相片由客戶提供）