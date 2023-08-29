濕疹｜20歲女子濕疹嚴重發作 臉部皮膚不斷剝落 慘被結痂「封眼」

濕疹發作時不僅搔癢難耐，皮膚紅腫、粗糙、脫屑等狀況也讓人困擾，有時吃藥、擦藥也不見效。愛爾蘭就有一名22歲女子天生受濕疹困擾，關節皮膚經常有皮疹。在2年前，她遇上人生最嚴重的一次濕疹發作，當時臉部紅腫嚇人，皮膚更不斷重複剝落又癒合，過程中傷口結痂更將她的眼睛「封死」，導致她整整兩天不能張開眼睛。



據外媒報道，現年22歲的Beatrice Gaucahas是一名體操教練，她最近在社交平台TikTok 上發佈影片，分享自己人生中最嚴重的一次濕疹爆發的經歷。在影片中，她指自己從小就飽受濕疹困擾，關節不時都會出現皮疹。在20歲那年，濕疹更蔓延至臉部，她坦言，「這是我一生中最痛苦和創傷的經歷之一」。

Beatrice指，在她病情最嚴重的時候，整張臉都腫起來，眼睛周圍的結痂更導致她眼睛被封住，整整兩天都不能視物。由於她的病情繼續惡化，導致她去醫院住院兩週。醫生進行了大約五次活組織檢查，最終才確定她的症狀是濕疹發作所致。

她憶述自己當時十分情緒化，更一度認為自己臉上的皮膚再也不會恢復正常了，餘生都要頂著疤痕度日。然而禍不單行，在她病發時沒有家人在身邊，由於當時她的祖父於國外病重，「我的大部份家人都在國外探望我的祖父，因為他當時病得很重，這讓我更加沮喪，因為我自己也住院了，無法見到他。」

幸好，經過治療後，Beatrice的濕疹已經完全康復。經此一役，她開始嚴格控制飲食，以控制皮膚狀況及減輕症狀。現時她每天喝一小杯膠原蛋白液，又會攝取大量綠色蔬果及魚油，同時完全戒除含小麥、麩質和奶製品的食品，濕疹亦未有再爆發。她希望透過分享自己的經歷，幫助同樣受到濕疹困擾的患者，告知他們「你並不孤單」。

8種常見的濕疹類型（按圖👇👇👇）

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濕疹５大成因

目前醫學界對於濕疹的成因仍未有定案，但是大致可歸納為以下5個與濕疹高度相關的原因：

1. 遺傳因素



濕疹往往與家族遺傳有關。如果父母或兄弟姐妹患有濕疹，那麼個體患病的風險也會增加。

2. 免疫系統異常



濕疹的發生與免疫系統異常有關。患有濕疹的人往往免疫系統對外界刺激反應過度，導致皮膚過度發炎。

3. 環境因素



環境因素也可能影響濕疹的發生。例如，空氣污染、氣候變化、經常暴露在刺激性物質中等都可能導致濕疹的發生。

4. 皮膚屏障功能異常



皮膚屏障功能異常可能導致皮膚失去水分，變得干燥、脆弱，容易受到外界刺激。這也可能是濕疹發生的原因之一。

5. 飲食因素



飲食中缺乏關鍵營養素如維生素D、維生素E、維生素C等，或過量攝取某些食物如乳製品、辣椒、巧克力等也可能引起濕疹。

調整飲食減緩濕疹與乾癬（按圖👇👇👇）

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改善濕疹從生活做起！

對於濕疹患者而言，除了透過醫生開立的藥膏或是口服藥改善情形，平時皮膚保健也相當重要，以下4點改善建議，有助你盡早擺脫濕疹的不適：

- 控制飲食：避免食用刺激性食物：咖啡因、辛辣、高油食物等等，並多攝取蔬果，穩定免疫系統，減緩濕疹症狀。



- 擦去汗水：汗水會引發濕疹惡化，若是天氣較熱皮膚容易出汗，不妨隨身攜帶面紙，以保持患部不會因此受到刺激。



- 以潤膚膏保養：由於濕疹會導致皮膚的角質細胞失水，使得肌膚增厚、乾糙、起屑。為避免此情形，建議洗澡後或是睡前在皮膚塗抹潤膚膏，能夠幫助角質細胞回復健康，並改善濕疹。若乾癢情形十分明顯，或是患部經常得碰水，則應不定時塗抹乳液，以防止患部過於乾燥而脫屑。



保濕3大步驟（按圖👇👇👇）

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- 避開過敏原：避免皮膚接觸到過敏原或刺激物質，如香水、化妝品、清潔劑等，也能改善膚況、降低罹患濕疹可能。另外也建議民眾可使用溫和或天然的沐浴乳、洗潔精等，以減少皮膚所受的刺激。



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*Suu Balm的產品避免塗在開放性傷口上（應用在周圍）、眼睛、嘴巴附近或敏感位置。如入眼要立即清洗，如發覺皮膚不適或敏感，立即停止使用，不可進食。