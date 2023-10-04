開學丨B型腦膜炎雙球菌　嬰幼兒感染風險最高　醫生籲勿輕視

9月開學季，一眾莘莘學子回到校園生活，家長除了應對子女的學業外，亦要當心各種傳染病肆虐！現在正值流感季節的高峰期，要特別留意流行性感冒入侵之外，B型腦膜炎雙球菌的入侵也不容忽視，隨時無聲無息威脅初生嬰兒、幼童的性命！本文請來了家庭醫生張國威醫生為我們講解B型腦膜炎雙球菌到底是甚麼一回事、為何嬰幼兒感染風險較高，以及預防方法。



腦膜炎雙球菌高危一族有哪些？ 嬰幼兒患病率最高

張醫生指出，B型腦膜炎雙球菌會潛伏於鼻咽內，透過飛沫或接觸患者呼吸道分泌物而傳播，一旦入侵身體，會引致入侵性腦膜炎及敗血症等，初期病徵與感冒類近，在24小時內急速惡化，並危害性命！

初生嬰兒、幼童、青少年、外遊人士都是患上腦膜炎雙球菌的高危一族，當中初生嬰兒和幼童患病率最高，因為他們免疫系統尚未成熟，接觸到病菌就很容易受到感染，加上嬰幼兒不懂表達自己的身體狀況，徵狀亦不明顯，起初可能只是胃口欠佳、持續哭鬧、不想玩耍，父母難以察覺，最終延誤治療，導致腦部受到永久損害。

嬰幼兒感染了腦膜炎雙球菌後，因為不懂表達自己的身體狀況，徵狀不明顯，父母亦難以察覺，最終延誤治療，導致腦部受到永久損害。（圖片：Shutterstock）

B型腦膜炎雙球菌病例有上升趨勢 切勿掉以輕心

根據衛生防護中心的資料顯示，2018年香港腦膜炎雙球菌感染個案共10宗，當中有一半個案都屬於B型，而2019年香港腦膜炎雙球菌感染的發病數字創十年新高，達14宗。2023年，單是首8個月已有錄得5宗個案，當中5月至8月更是連續發現確診個案, 實在不容掉以輕心。

2歲幼兒社交接觸疑增加感染風險

幼兒免疫系統未完全成熟，抵抗力不足，開學後，社交接觸增加，嬰幼兒衛生意識不足，加上好奇心，喜歡到處觸碰，病菌很容易在玩耍時，透過唾液、飛沫、觸摸口鼻傳播，增加感染風險。另外，事實上很多成年人會帶有B型腦膜炎雙球菌，據統計[1]，有十分之一人口是長期帶菌者，青少年和年輕的成年人帶菌的比例最高，只是在沒有進行病菌檢測下難以察覺。由於成年人免疫功能較嬰幼兒佳，即使接觸到病菌也難以受感染，問題在於帶有病菌的成年人在接觸嬰幼兒時，就會將病菌傳播給他們，因此2歲幼兒感染B型腦膜炎雙球菌風險最大。

世界衛生組織(WHO)指出[2]，每10個患者，就有一個死亡，當中10至20%會留下永久後遺症，包括腦部智力受損、失聰、失明、截肢。一個不留神受到感染，影響一生，甚至危害性命。

張國威醫生指出，要預防B型腦膜炎雙球菌，最有效的方法是接種疫苗，最早可於嬰兒2個月大開始接種，視乎不同年齡需合共接種2至3針，才能全面發揮效用。在香港，各診所早有提供腦膜炎雙球菌疫苗接種，2- 3 歲接種疫苗保護率可達97-100 %[3]，詳情可向醫生查詢。

部分國家可免費接種B型疫苗 附各國比較表

目前，香港並未將B型腦膜炎疫苗列入兒童免疫接種計劃內，家長需自費為嬰幼兒接種以減低感染風險，雖然香港感染腦膜炎的個案較低，但此病的嚴重性絕對不容輕視。在外地，腦膜炎雙球菌感染發病率都比香港高，而B型腦膜炎疫苗在歐美澳洲等地方更是納入疫苗接種計劃，部分學校如美國哈佛大學、耶魯大學及史丹福大學等逾200間高等學府，均建議或要求學生必須接種B型腦膜炎雙球菌疫苗。

部份國家將腦膜炎雙球菌疫苗列為必要接種，並提供免費接種。（資料來源：https://bbvaccine.com）

張醫生呼籲，新冠疫情進入復常階段，但家長亦不能鬆懈，仍需提高警覺，小心各種病菌在開學季活躍起來，平日需注意個人衛生，保持清潔和留意身體變化，嬰幼兒最好是接種疫苗最為安全。

家庭醫生張國威醫生

[1] Meningococcal Disease Causes and How It Spreads | CDC(accessed Sep. 21, 2023).

[2]Meningitis (who.int) (accessed Sep. 21, 2023).

[3]Bexsero - Immunisation Advisory Centre (immune.org.nz) (accessed Sep. 21, 2023)