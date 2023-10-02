養和話你知｜乳癌個案日趨上升 醫生解構3類乳癌治療方法大不同

癌症是香港致命疾病的首位，女性罹患癌症的數字更於2020年首度超越男性，在眾多癌症中，乳癌高踞本港女性常見癌症首位，死亡率則列第三位。雖然乳癌的發病年齡一般為五十至六十歲，但年輕女性亦不容忽視其威脅。乳癌有什麼先兆能令人及早察覺？女性應如何自我檢查？趁着國際乳癌關注月「粉紅十月」，本文就邀請到養和醫院放射治療部主任、臨床腫瘤科專科醫生關永康醫生，為大家解構乳癌的成因及治療方法。



乳癌的成因分為先天和後天，大約有 5至10% 的乳癌屬於先天遺傳，成因與乳癌基因一（BRCA1）和 乳癌基因二 （BRCA2）發生突變有關；後天的成因則是因為受到荷爾蒙影響，乳腺導管產生變化，增加患上乳癌的風險，關醫生解釋：「對於經期愈早到、愈遲收經、遲遲未生第一胎，甚至決定不生小朋友，或沒有餵哺母乳的女性來說，乳腺導管長時間受雌激素影響，變相令患上乳癌的機率提高。」

關醫生又提醒，女士們即使在停經後，體內的脂肪仍會製造荷爾蒙，因此在更年期後更要注重控制體重。「不規律的生活習慣如長期受壓力影響、缺乏充足運動及飲酒等，都會增加患上乳癌的風險。港人普遍遲婚，加上工作壓力大，不少女士到六十歲都仍在工作，日常生活很難完全避免社交或應酬，因此本港患乳癌的人數不斷攀升。」

如何發現自己患上乳癌?

現時香港大部分乳癌個案都屬於早期，發展至第四期的個案只有不到一成。早期的乳癌通常沒有太多表徵，到病人發現乳房出現硬塊或乳頭流血，才察覺自己罹患乳癌。另外，若發現皮膚出現凹陷，或乳頭方向不一致，亦有可能是乳癌表徵。若已出現明顯病徵，往往代表癌症已經擴散到其他部位，患者有可能會出現食慾不振、骨痛、嚴重咳嗽或氣喘等徵狀，但發展至這個地步的患者屬少數。

關醫生指，有不少病人都是在例行身體檢查時發現自己患上乳癌，「有些情況是病人因心臟有問題而進行心導管檢查；或曾感染新冠病毒導致肺部發炎、不停咳嗽而進行電腦掃描時，偶然發覺乳房有個黑影，因而發現自己患上乳癌。」

自我檢查乳房３步驟

要預防或及早得知自己有沒有患上乳癌，關醫生建議，女士們可遵從以下步驟每月自行檢查乳房一次，並於經期完結大約五至十日後作自行檢查最為理想，因為這個時候身體受荷爾蒙的影響為最低，檢查結果會較準確。

1. 觀察乳房



對著鏡子觀察自己的乳房，看看有沒有出現不對稱、乳頭有沒有凹陷的情況，亦要留意乳房及腋下有沒有腫脹等異常情況。

2. 檢查乳房是否有硬塊



適宜臥床進行，以枕頭墊著膊頭，手放於一邊乳頭，慢慢向外輕輕按壓，在過程中留意有沒有腫塊或硬塊。重複以上步驟，直至完成檢查兩邊乳房。

3. 檢查乳頭及腋下淋巴



用手指按壓乳頭，檢查有否異常分泌物。正常情況下，分泌物顏色是清澈、淡黃色。另外，亦要按壓腋下淋巴檢查有沒有腫脹或硬塊。

治療乳癌的成功率高嗎?乳癌會否復發?

關醫生指，以往治療乳癌會較著重發病期數，但隨著醫學的發展，現時醫生會根據患者罹患乳癌的類別來制定更個人化的治療方案。乳癌大致可分為三個類別：

1. 管腔型乳癌



此為最常見的乳癌類型，發病位置為乳腺的乳管內部，分為非浸潤性和浸潤性兩種。前者指癌細胞僅存在於乳管內部，未出現擴散；後者則是癌細胞已經擴散至周邊組織。較常用的治療方法是手術及荷爾蒙治療，因為此類型癌細胞需依賴荷爾蒙生長，當截斷荷爾蒙供應便無法存活，但只適用於癌細胞仍未擴散時；若已出現擴散，就需加用標靶藥物控制病情。

2. HER2型乳癌



HER2 （第二型人類表皮生長因子受體）是存在於乳房細胞內一種附在細胞表面的受體，當過度活躍便會發展成HER2型乳癌。因生長速度較快，並會出現擴散及具入侵性，需使用特定的標靶藥物針對HER2蛋白進行干預。

3. 三陰性乳癌



三陰性乳癌通常生長速度較快，而且對一些常規的乳癌治療如荷爾蒙治療或標靶治療的反應不大，幸而近年有研究發現免疫治療能有效針對這種乳癌，因此在治療時會先進行化療配以免疫治療。

由於HER2型及三陰性乳癌相對活躍，即使是病發初期仍會有擴散的可能性，因此會優先以藥物治療控制病情，再進行手術切除。

治療乳癌必須切除乳房嗎?

很多女性都害怕進行乳癌治療等於需要切除乳房，關醫生解釋，HER2型或三陰性乳癌雖然較容易擴散，但對藥物反應甚佳，若再配以適當的治療，一般都能有效縮小腫瘤的體積，稍後只需透過外科手術把腫瘤切割出來，令部分乳房得以保留，然後再進行後續治療 。惟管腔型乳癌於用藥後未必能夠縮小腫瘤，故多數建議先進行乳房切除手術。

復發率方面，因HER2型及三陰性乳癌比較活躍，相對較容易復發。但關醫生指出，隨著醫學發展，乳癌的後續治療愈來愈進步，這些治療最多可降低患者手術後的復發率五至六成；第一期患者更有九成不會復發，但病人必須遵從醫生的指引接受治療，才能把復發機會減到最低。

質子治療 減低對周邊器官影響

關醫生分享最近為一名管腔型乳癌病人進行後續治療，病人早前已完成腫瘤切除手術，但由於屬第二期B型的乳癌患者，出現淋巴轉移情況，估計復發風險超過五成，關醫生於是為她進行密集式化療，每兩週為她注射一次化療針。由於擔心癌細胞有機會擴散至胸腔淋巴，並考慮到鎖骨對上的淋巴位置很難進行手術，決定先為她進行放射治療，再配合最先進的質子治療，以降低鄰近心臟、肺部所承受的輻射，減少副作用，她亦是於養和質子治療中心及全港首位接受質子治療的病人。

有別於傳統放射治療，質子治療的特點是「精準度高、副作用少」，透過利用筆尖式掃描射束，準確瞄準治療區域，其放射線在穿過身體時幾乎不會釋放能量，只有到達目標腫瘤時能量才會完全釋放，大大減低對周邊正常組織的傷害，特別適用於治療乳癌、前列腺癌、兒科腫瘤、頭頸部及鼻咽腫瘤等需要高度精準治療的癌症。

男性亦有機會患上乳癌？

至於男性是否也有機會患上乳癌？關醫生解釋，其實男性的體內也有女性荷爾蒙，因此男性都有機會患上乳癌，只是患病機率遠低於女性，男女比例大約是1：100，成因大致上與女性相同。