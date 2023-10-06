敏感牙齒反覆出現？原來同牙齦問題有關！牙醫詳解護齦同抗敏方法

據統計，高達98%香港人都有牙齦問題¹！症狀包括流血、紅腫和萎縮等。雖然問題普遍，但絕對不能夠忽視，因為嚴重的牙齦問題可導致牙周病，亦有機會誘發敏感牙齒。特別自30歲開始，牙齦問題會變得越來越嚴重，所以更應該要注重和提早預防。



敏感牙齒反覆出現？原來與牙齦問題有關

除了牙周病，牙齦問題原來都會引致敏感牙齒！不少人使用針對敏感牙齒的牙膏後，依然出現牙齒痺痛的情況，其實是因為他們未有解決導致敏感牙齒的主因：牙齦問題！牙齦本來覆蓋住牙根，一旦牙齦萎縮，牙根亦會直接暴露於口腔，直接接觸到冷、熱、酸、糖等刺激。這些刺激通過牙根傳導後，便會輕易到達牙髓，激活當中的敏感神經末梢，造成牙齒敏感反應。因此，牙齒敏感會隨住牙根外露情況而增加。

專業牙醫推薦以Zinc成分牙膏護齦+從根源抗敏

澳門口腔醫學會榮譽會長、歐洲執業牙醫歐家樂醫生接受訪問時，指出牙菌膜是引起牙齦問題的成因之一：「好多人都有敏感牙齒，即使選用抗敏牙膏，問題依然反覆出現。敏感牙齒的主要元兇是牙齦問題，只有牙齦護理得好，才可以有效對抗敏感牙齒。」到底有甚麼預防方法呢？歐醫生坦言要以含Zinc成分的牙膏作應對：「Zinc（鋅）是牙醫界認可的護齦成分，有效擊退牙菌膜，深入牙齦底層，從根源對抗牙齦問題，同時預防敏感牙齒。」

「高露潔Total全效專業深層牙齦修護牙膏」從根源² 對抗牙齦問題，預防敏感牙齒

歐醫生提到的Zinc成分其實並不罕見，例如作為最多受訪牙醫自用牙膏品牌³ 的高露潔Total，近期就推出全新產品「高露潔Total全效專業深層牙齦修護牙膏」，含有牙醫界認可⁴ 最強護齦成分雙Zinc（鋅）：Zinc Citrate（檸檬酸鋅）及 Zinc Oxide（氧化鋅），有效從根源對抗牙齦問題！鋅不但能抑制口腔細菌生長，亦能加強牙齦抵抗病原菌侵害的能力，以及加速受損牙齦的修復。

「高露潔Total全效專業深層牙齦修護牙膏」設有兩款選擇。建議零售價$54.9

最強護齦成分雙Zinc：Zinc Citrate（檸檬酸鋅）及 Zinc Oxide（氧化鋅），能有效從根源對抗牙齦問題。

再加上獨有的AminoF技術，微米級泡沫將抗菌Zinc物質帶到牙齦最深層，從根源清除牙齦線下3mm的牙菌膜，有助強化牙齦，改善牙齦紅腫、萎縮⁵ 等問題。

AminoF技術能以微米級泡沫深入牙齦線下3mm，將抗菌Zinc物質帶到牙齦最深層。

「高露潔Total全效專業深層牙齦修護牙膏」比一般牙齦牙膏優勝

「高露潔Total全效深層牙齦修護漱口水」全方位守護牙齦健康

想全方位守護牙齦，除了選擇合適的牙膏外，亦要使用相對應的漱口水。高露潔同時推出「Total全效深層牙齦修護漱口水」，能夠3倍阻截牙菌膜積聚⁶，殺菌長達12小時⁷，從根源對抗牙齦問題。

「高露潔Total全效深層牙齦修護漱口水」能3倍阻截牙菌膜積聚，殺菌長達12小時。建議零售價$54.9

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¹ 2011年口腔健康調查資料，98%成年人到牙科檢查時有流牙血情況。

² 減少牙菌膜。

³ 高露潔2023香港受訪牙醫意見調查。197名牙醫於2023年6月期間受訪，選用的牙膏品牌。

⁴ 根據衛生署口腔健康教育事務科資料，zinc mineral有效防牙石及牙菌膜。

⁵ 因牙齦問題引致。

⁶ 連續使用4星期，對比其他不含鋅的抗菌漱口水。

⁷ 每天使用2次，連續使用14天。

（資料及相片由客戶提供）