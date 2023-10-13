前列腺癌無聲擴散 部份個案發展速度快需及早處理

前列腺癌被喻為一種「靜悄悄」的癌症，因為癌細胞會無聲無息地擴散至身體其他器官、骨骼，患者可能完全感覺不到一點症狀。不過這一種「靜悄悄」並不代表其發展速度緩慢，臨床腫瘤科專科醫生羅麗柔醫生表示，前列腺癌中亦不乏發展速度快的個案，尤其是相對年輕的患者，呼籲男士們應及早檢查並作出適當治理。



63歲的李先生(化名)，早前剛退休並正準備到澳洲探望女兒，過程間發覺腰痛難忍，故接受身體檢查，期後發現前列腺特異抗原 (PSA)指數非常高，MRI磁力共振檢查更發現有骨轉移情況，確診為轉移性前列腺癌。

臨床腫瘤科專科醫生羅麗柔醫生表示，早期前列腺癌並沒有明顯徵狀，病徵與良性前列腺增生相似，再加上香港人普遍對前列腺癌的認知不足，因而常常出現延遲就診情況，臨床所見，超過40%的個案在確診時已屬中至晚期。

個人化治療：手術 電療 荷爾蒙治療

一般來說，中晚期的個案多以藥物治療為主，但少部份局部晚期前列腺癌個案，經過細心挑選同評估後，亦可以考慮透過手術或放射治療去處理病情。羅麗柔醫生解釋，當前列腺癌細胞出現擴散，意味著透過手術達到根治已是相對困難，醫學界將此定義為「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」（mHSPC），患者需要接受荷爾蒙療法（ADT）應付病情。

「前列腺癌細胞主要依賴男性荷爾蒙生長，所以抑制男性荷爾蒙的分泌便成為治療的主要方向。醫生可透過手術切除睪丸或利用藥物抑制睪丸產生雄激素的功能，從而阻止癌細胞 生長，兩者都有助防止病情惡化。」羅醫生說。

不過傳統荷爾蒙療法並非一直有效，普遍患者在用藥後1至2年便會出現抗藥性，代表癌細胞又再次活躍起來。癌細胞原本需要男性荷爾蒙分泌才能生長，然而前列腺癌細胞卻是非常狡猾，隨著病情進展，癌細胞更可透過雄激素受體自行激活，繞過原本的機制繼續壯大。

新一代口服藥物 提升治療效果

「傳統ADT療法可配合新一代雄激素受體抑制劑或化療，作混合治療以提升治療效果。新一代雄激素受體抑制劑屬口服藥，持續服用期間，毋須定期打針，變相對患者的生活質素影響較小，並有效控制荷爾蒙水平，抑制癌症活躍程度。」羅麗柔醫生表示，口服藥物治療過程中，醫生會定期監測患者身體狀況，常見副作用包括疲累、皮疹等，亦會有少數病人會有甲狀腺偏低、血壓偏高等情況。至於化療，療程約6個月，副作用包括脫髮、疲倦或白血球下降，嘔吐等，患者可因應自己的身體情況與主診醫生商討最合適治療方案。

選擇合適藥物 配合生活需要及質素

至於文章開首提及的前列腺癌患者李先生，則考慮到維持其生活質素及準備探訪居於澳洲的女兒，擔心化療藥物的副作用影響外遊等因素，醫生安排他使用抑制睪丸產生雄激素針藥，並輔加新一代雄激素受體抑制劑以進一步控制病情。李先生經治療後，癌指數回落，骨痛情況亦獲得改善。

羅麗柔醫生提醒，治療前列腺癌的藥物選擇多，成效亦因人而異，患者應與主診醫生商討最合適的治療方案。另外，羅醫生亦呼籲男士切勿諱疾忌醫，當發現輕微徵狀或身體感到不適時，應立刻求醫，避免癌症惡化至晚期及擴散至其他器官。