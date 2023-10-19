「植入式隱形眼鏡」孰好孰壞？眼科醫生為你逐一解答！

如果提起矯視，大部分人定必先聯想到激光矯視，其實坊間亦有另一種愈來愈普及的矯視方式，便是植入式隱形眼鏡（ICL）。或者有人會認為將隱形眼鏡植入眼中十分危險，甚至會影響眼球健康，今次就由眼科專科王嫣宜醫生為你逐一解答！

攝影：黃寶瑩



ICL逾30年歷史 至今植入超過200萬塊晶片

激光矯視技術成熟，PRK、LASIK和SMILE這些字眼大家都耳熟能詳，而近年除了此之外，植入式隱形眼鏡亦是大家的另一個選擇。植入式隱形眼鏡全名是Implantable Collamer Lens，簡稱ICL，顧名思義是將一塊晶片放入眼睛入面，而這塊晶片則是按照用家度數而度身訂造。眼科專科王嫣宜醫生表示ICL看似是近年才興起，其實不然：「這項技術已經有超過30年歷史，覆蓋逾80個國家，至今已植入超過200萬塊晶片。」

眼科專科王嫣宜醫生表示ICL看似是近年才興起，但其實已經有超過30年歷史。

「加法」手術！無需切割角膜組織

進行ICL手術的第一步是醫生先在病人眼睛上滴麻醉眼藥水，再於其角膜切開一個約3毫米的小切口，並注入醫學用啫喱保護眼內組織，再將捲曲了的晶片植入眼內，放置於眼球的虹膜和晶體之間，就如將隱形眼鏡直接戴在眼睛上，達到矯正視力的效果。 她再解釋道：「ICL屬於「加法」形式的手術，是目前唯一無需切割角膜組織的矯視手術，亦不會改變眼睛的形狀和結構。」

晶片會放置於眼球的虹膜和晶體之間。

康復時間短 有效阻擋紫外光

到底ICL有甚麼優點呢？王醫生：「這是無痛微創手術，術後無需縫針，能自然癒合，矯視第二天已能恢復大部分視力。如之前所說，這個『加法』形式的手術是可還原的矯視手術，亦不用切割角膜神經線，不會出現眼乾的問題。」

「ICL能提供優質視力質素和夜間視力，其物料能夠阻擋紫外光。更重要的一點，是ICL沒有角膜的限制，就算你的角膜太薄，或有錐形角膜的病人穩定後，亦都可以進行ICL。」

術後見到光圈、眩光屬常見問題

每個手術都有其風險，而ICL亦不例外，王醫生就形容有兩種情況最常見：「大家可能在術後初期見到光圈，但大腦會於3至6個月內適應。另外術後亦有機會出現少許眩光，但由於ICL的光學區域屬所有矯視手術中比較大，所以眩光已經比其他矯視方式少。」她補充，嚴重情況或會出現白內障、青光眼或角膜內層細胞損失，但這些都屬罕見，發生機會不大。

做ICL亦有條件限制

雖然進行ICL手術的限制較少，但並非所有人都適合進行，例如眼睛度數未穩定，以及患有青光眼和白內障等影響視力的眼睛疾病，均不能進行ICL手術。此外，由於手術是局部，麻醉需要病人配合，故癲癇症或嚴重焦慮症等無法配合檢查的病人亦未必合適進行ICL手術。

ICL可矯正度數為最高1800度近視、最高1000度遠視和最高 600度散光，王醫生列出幾個適合進行ICL手術的條件：「首先你要是18至45歲，度數穩定，而眼睛前房深度達2.8 mm，角膜內層細胞健康和密度正常，這樣你便可以進行ICL手術！」

雖然進行ICL手術的限制較少，但並非所有人都適合進行，醫生會為你先進行詳細評估。

ICL不會老化 亦無需定期更換

作為放入眼睛的物年，大家或會擔心ICL的質素，例如會否老化，或者有否需要定期更換。王醫生亦在此為大家解答餘下的疑問：「ICL所用的物料Collamer是以膠原蛋白和聚合物製造而成的高端物料，跟我們身體的生物相容性高，不會出現排斥，非常穩定，不會老化，因此亦無需定期更換鏡片。一般而言，當ICL用家需要進行白內障手術時，才會將鏡片取出和更換。」

ICL跟我們身體的生物相容性高，不會出現排斥，亦不會老化，因此無需定期更換鏡片。

（資料及相片由客戶提供）