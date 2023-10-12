調查：逾八成人以為濕疹「小事」 議員倡設流動車助分流

濕疹不但影響皮膚，更波及患者的生活、工作等方面，造成不可逆轉的影響。有組織早前進行問卷調查，發現逾八成患者表示身邊人會以為濕疹不過是「小事」，使他們飽受壓力。有皮膚科專科醫生指出，雖然濕疹不會轉化成其他嚴重疾病，但若濕疹處理不善，有機會令皮膚受到感染，甚至出現細菌入血等較嚴重的情況，後果一樣可大可小。有議員指出，目前皮膚科門診人手短缺嚴重，患者病情可能在輪候期間，病情會加劇；建議當局設流動車服務，為嚴重皮膚科疾病患者能夠得到適切治療。



左起：香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生、濕疹患者芳婷、立法會議員陳凱欣議員。

(左)濕疹患者芳婷指，病情嚴重的時候，完全不想外出見人，連睡眠質素都大受影響。

濕疹患者：完全不想外出見人

芳婷約於十年前開始受濕疹困擾，她指當時臉部及全身都受濕疹病情影響，情況一直反反覆覆。她形容，濕疹所帶來痕癢的感覺會影響睡眠，更甚是，皮膚會出現紅疹及痕癢，直指「病情嚴重的時候，完全不想外出見人，連睡眠質素都大受影響」。芳婷指，目前主要透過戒口及塗抹潤膚膏來改善，她指，其他人可能以為濕疹只會引起皮膚痕癢，但較少人知道患者的病情反覆，生活上有多種限制，飲食習慣需要戒口。

香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科醫生陳厚毅醫生表示，濕疹是一種常見、不具傳染性的皮膚病。其中急性的濕疹可引致水泡，表面會有滲水的情況，容易引起細菌性感染；慢性的濕疹會因長期瘙癢而引致皮膚變厚，表面變得粗糙。陳醫生續指，不少嚴重濕疹患者因而無法集中精神工作、學習，睡眠大受影響，繼而連情緒也出現問題。

近九成患者認為濕疹最影響外觀

香港皮膚健康基金早前進行一項調查，訪問了105名濕疹病人。調查發現，62%受訪者的濕疹病情介乎中度至嚴重程度，有56%受訪者受濕疹困擾超過五年或以上，高達73.3%受訪者表示，在病情嚴重時，臉部和頸部受濕疹影響。此外，近九成患者認為濕疹最影響外觀，其次為情緒（75.2%）、睡眠（71.4%）及自信心（46.7%）。

陳厚毅醫生表示，希望當局能夠引入多種治療，讓患者有更多選擇。

至於治療方面，近八成患者有塗抹潤膚膏，四成則用含類固醇藥膏。陳醫生指，濕疹控制十分複雜，嚴重程度的患者，除了基本治療外，亦有可能需要轉介至專科醫生跟進，甚至短期住院。他續指，針對濕疹治療，除了類固醇、環孢素；近年，開始出現外用PDE4抑制劑、JAK免疫抑制劑及生物製劑，惟這些新式藥物目前在公立醫院未有廣泛使用，希望當局能夠引入多種治療，讓患者有更多選擇。

議員陳凱欣建議，成立「流動皮膚科專科服務」醫療車隊，在社區為病況相對輕微的病人提供護理。

議員倡成立流動皮膚科專科服務醫療車隊

立法會議員陳凱欣表示，本港只有九間皮膚診所及公共衛生診所提供皮膚服務，其中長沙灣皮膚診所新症輪候時間最嚴重，需要到2027年一月。她建議，參考中醫、牙科檢查等服務，成立「流動皮膚科專科服務」醫療車隊，在社區為病況相對輕微的病人提供護理。另外，在健康教育方面亦引入皮膚內容，消除大眾對疾病的誤解。