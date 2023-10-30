養和話你知｜轉季易誘發哮喘？久咳、氣喘難斷尾？

每當天氣轉涼，季節轉換往往是呼吸道疾病發病的高峰期，哮喘是其中一種。據統計，本港現時有逾三十三萬人患有哮喘，當中以十三至十四歲的患者最多。哮喘與一般傷風感冒有何不同？哮喘又能否「斷尾」？本文請來養和醫院呼吸系統科中心主任、呼吸系統科專科醫生林冰醫生講解哮喘的成因及治療方法。



哮喘的徵狀與一般感冒有何不同？

林醫生表示，哮喘是一種常見的呼吸系統疾病，主要徵狀包括咳嗽和氣喘。但哮喘和傷風感冒所引致的咳嗽有何分別呢？哮喘的咳嗽是由於氣管發炎所致，氣管黏膜腫脹產生痕癢便會引發咳嗽，通常在運動時及晚上呼吸道相對狡窄時，徵狀特別嚴重; 而傷風感冒的咳嗽則是因氣管輕度腫脹令分泌物增加，氣管內的纖毛未能清理過多的分泌物，需要靠咳嗽來「幫助處理」，這種咳嗽通常在日間出現。

後天亦可患哮喘？如何分辨自己的哮喘有多嚴重？

哮喘的確實成因未明，但通常出現於敏感體質人士身上，故有哮喘、濕疹或過敏症家族病史的人士較大機會患上哮喘，當患者接觸到致敏原時便會引發氣管的敏感反應，氣管黏膜出現腫脹、分泌物增多，引發哮喘。

哮喘不一定只發生在兒童時期，亦不只是因為先天性遺傳引致。林醫生解釋，雖然大部分哮喘病例都在兒童時期出現，但也有些人在成年後才接觸到致敏原而出現哮喘，例如其中有一類屬職業性哮喘，患者通常是在工作時吸入大量會引起氣管敏感的物質所致。

根據統計，香港約有百分之五至六的成年人患有哮喘；兒童哮喘的發病率則大約十分之一。在臨床上，哮喘可分為五個等級，治療方案會因應嚴重程度而有所不同：

第一級：偶爾出現輕微哮喘徵狀時，可使用吸入式的氣管舒張劑或類固醇。



第二級：每日使用低劑量吸入式類固醇，或者有需要時使用混合式類固醇及氣管舒張劑（ICS-formoterol）。



第三級：每日使用低劑量吸入式類固醇，或者低劑量類固醇加口服哮喘藥物，或中等劑量類固醇。



第四級： 每日使用中等劑量吸入式類固醇，另加口服哮喘藥，或加另一種混合消炎激素及類固醇等的長效擴張氣管藥，亦可考慮使用生物製劑。



第五級： 每日使用高劑量吸入式類固醇，或生物製劑，有需要時可加上低劑量口服類固醇。



哮喘會「斷尾」嗎？

不少人都擔心哮喘會伴隨一生，影響日常生活，林醫生表示，「哮喘多出現於體質敏感的人身上，與基因遺傳有關，所以理論上哮喘不可能斷尾。」但林醫生指出，小朋友的免疫系統在發育階段都會有所改變，不少孩童的哮喘徵狀在發育期後自行消失，這通常是進入了「蜜月期」，令人誤以為已經「斷尾」，然而「蜜月期」可長可短，當結束後，哮喘亦會隨之復發。

以控制為治療基礎 按量吸入類固醇副作用輕微

要令哮喘的徵狀得以控制及減少發作，需配合適當的治療，包括遵從以下三點建議：

1. 避免致敏原



找出並避免致敏原如塵蟎、花粉、動物毛髮等。保持室內空氣清新，定期打掃和除塵，減少接觸有害物質的機會。

２. 建立個人化的治療計劃



根據患者的徵狀和嚴重程度，制定個人化的治療計劃，包括使用藥物的頻率和劑量，以及應對氣喘發作的應急計劃。

３. 定期覆診



定期覆診對評估治療效果尤其重要，醫生會按相關進度及情況調整藥物劑量及提供適切的建議。

哮喘的治療目的是希望能夠完全控制病情，讓患者可以與平常人一樣生活。吸入性類固醇為治療哮喘的「基石」，但很多人會擔心副作用，林醫生解釋，如果每日吸入量低於兩毫克，產生全身性副作用的機會並不高。再者，近年醫學界的研究有新突破，例如發現氣管發炎的機制有不同路徑，若能找到相應的生物製劑，相信治療效果將會有更大的進步。