前列腺癌個案升 身體檢查可助發現早期個案

隨著社會大眾對前列腺癌的認識增加，近年有關於前列腺癌的早期或晚期個案都有上升。泌尿外科專科醫生林沛泓醫生呼籲有前列腺癌家族病史、年過50歲的男土們可考慮接受身體檢查，如有懷疑出現前列腺病徵者，更應早診早治，即使晚期個案亦有不同方法有助控制病情。



早期前列腺癌個案病徵不明顯，更可能跟良性前列腺癌病徵相似，泌尿外科專科醫生林沛泓醫生表示，例如尿頻、尿急、夜尿多等都是當中的徵狀，令患者忽視病情。早期個案可透過身體檢查發現，例如測量患者的前列腺特異抗原 (PSA)指數。「不過 PSA指數上升並不一定代表有癌組織存在，患者應進一步進行身體檢查，例如磁力共振、肛門指檢、抽針檢查等，以確診病情。近年，醫學界引入先進的儀器，例如一些不同類型的導航系統，更加精準地對準懷疑的陰影位置去抽組織拿去化驗，提升診斷的準確度。此外，醫學界亦可於患者的會陰位置進行抽針，毋須穿過直腸去抽針，減低出現敗血症或感染的風險。」林醫生說。

早期個案 可靠手術及電療處理

面對早期前列腺癌個案，主要可透過手術或電療去處理，「現時大多可透過機械臂配合微創手術去切除整個前列腺，好處是可以一次過清除病灶，而且復原過程不算太長久，但壞處是需要全身麻醉，手術後亦有機會出現失禁或勃起功能障礙。至於電療，好處是毋須全身麻醉，亦不用住院，但治療過程較長。電療前可配以荷爾蒙藥或打荷爾蒙針去提升治療效果，通常用藥後3至6個月才開始電療。而電療的過程由1-2星期至6星期不等，電療後可繼續使用荷爾蒙藥1至3年作鞏固治療。」

至於晚期前列腺癌個案則與早期有所不同，林沛泓醫生解釋，由於腫瘤細胞已經影響到附近的器官甚至擴散到身體的其他部位，最常見的是骨頭位置，所以晚期前列腺癌的患者除了前列腺癌的症狀外，還可能出現腰背痛、骨痛、血尿、髖骨痛和關節不適等症狀。這些症狀可能被誤認為其他問題，例如腰背痛。因此，當出現這些症狀時，及早就醫進行檢查非常重要，以便及早確診並展開治療。

「前列腺癌是一種很特別的癌症，因為腫瘤細胞對於男性的荷爾蒙，尤其睪丸酮特別有反應，男性荷爾蒙會刺激到它的增生，所以荷爾蒙治療是前列腺癌常見的藥物治療方法之一，通常用於治療已擴散的前列腺癌個案。現時，患者亦可選擇荷爾蒙針藥去抑制男性荷爾蒙，可以每隔一個月或三個月或六個月注射一次，不過部份人會在大約一年半左右出現抗藥性。」 現時亦有很多不同的新口服荷爾蒙治療，加以配合，可把病情再進一步控制。

晚期前列腺癌主要為荷爾蒙針藥及口服藥治療

林沛泓醫生表示，出現抗藥性情況不代表「無得醫」，現時患者亦可加入新一代口服荷爾蒙藥治療，透過不同的機制去阻斷腫瘤繼續生長，有臨床研究顯示，患者的整體存活期可以有效延長。此外，現時亦有多種不同的口服荷爾蒙藥，即使一種失效後亦可使用另一種口服荷爾蒙藥繼續控制病情，副作用相對傳統的化療藥物輕微，大部份患者都可以接受。

積極面對病情 不同口服荷爾蒙藥延長治療效果

60多歲的李先生(化名)剛退休時發現出現骨痛或腳腫等徵狀於是求診，檢查時發現PSA 指數高企，肛門指檢、磁力共振以及正電子掃描檢查下確診屬於高風險前列腺癌個案，並已轉移至盆腔淋巴及骨位置。李先生接受了荷爾蒙針配口服荷爾蒙藥物治療， PSA 指數亦明顯回落，腳腫情況亦有明顯改善，李先生更可以到不同地方旅行，有回正常的生活質素。

林沛泓醫生強調，醫學不斷進步，現時已有不同的治療藥物推陳出新，可以為前列腺癌患者帶來新希望。惟患者的體質不同，治療方案亦各有成效及副作用，患者應與主診醫生就個人狀況及年齡等，選擇合適的治療方案。