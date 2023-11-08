遏制前列腺癌 新型藥物延長存活期 提升生活質素

可被喻為「隱形殺手」的前列腺癌，高踞男性常見癌症第三位。隨着醫學進步，前列腺癌的治療方案選擇多元化之餘，亦能夠針對性地應付過往視為較晚期的病情，提升治療效果。以「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」(mHSPC)為例，新型口服抗癌藥配合傳統荷爾蒙療法，能夠延長病人存活期之餘，亦可以維持生活質素。有患者接受治療後，得以繼續活躍人生，不時與家人出外旅行，享受家庭共聚的時光。

七十二歲的何先生(化名)，一次游泳後突然無法排出小便，匆匆前往急症室求醫並插上尿喉，才能順利放尿。他滿腹疑問，出院後隨即向醫生求診。其主診醫生透過肛門指診和抽血檢查，發現他的前列腺整體觸感異常地硬，而前列腺特異抗原(PSA)指數更超過50 ng/mL (正常值為低於4 ng/mL)。醫生隨即為何先生進行正電子掃描以及前列腺活組織檢查，發現他罹患前列腺癌第四期，屬於「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」(mHSPC)，癌細胞已擴散至骨骼。一直沒有病徵的何先生得悉病情嚴峻，感到晴天霹靂。

傳統荷爾蒙療法 易致抗藥性

泌尿外科專科馬偉傑醫生解釋，前列腺癌早期病徵不明顯，與癌細胞的位置有關，「如果癌細胞並非在尿道附近生長，沒影響排尿，就不會引發尿頻或血尿等癌症病徵，因此病人未必察覺已經患上前列腺癌。」他說，當癌細胞擴散至淋巴和骨骼，就會出現骨痛以及下肢水腫的徵狀，醫學上界定為「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」(mHSPC)，屬於第四期前列腺癌。

雖然「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」難以透過手術根治，卻可透過藥物控制病情，維持生活質素，作為治療目標。傳統的第一線治療是荷爾蒙療法(ADT)，為患者注射抑制男性荷爾蒙的藥物，去遏止癌細胞繁衍，然而普遍患者用藥大約兩年後，會因為癌細胞基因突變，而出現抗藥性，令癌魔再度活躍起來。

有患上「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」的病人，使用荷爾蒙療法配合新一代口服抗癌藥治療後，病情受控，能夠與家人四處遊歷，維持生活質素。(圖：Getty Images，圖中模特兒並非患者)

因此，近年治療這些患者時，除了荷爾蒙療法，也會配合新一代口服抗癌藥或化療，作為輔助治療。馬醫生指出，化療藥物對病人身體傷害較大，且需要經常出入醫院，而新一代口服抗癌藥物可於家中服用，即使出現副作用，亦可調校藥物份量去紓緩不適。

新一代口服抗癌藥 作雙重療法

他續稱，有研究顯示，使用荷爾蒙療法再配合新一代口服抗癌藥作雙重療法，有助延長壽命，五年存活率超過五成，能夠維持生活質素。病人服用新一代抗癌藥時，會定期監察前列腺特異抗原(PSA)水平，以檢視藥物成效，如果指數持續下跌，意味病情受控。有需要時亦會替病人進行正電子掃描，去檢查腫瘤有否縮小或惡化。

文首提及的病人何先生，由發現無法排尿至確診「轉移性荷爾蒙敏感型前列腺癌」僅需一星期，其主診醫生隨即替其進行荷爾蒙療法，輔以新一代抗癌口服藥，兩個月內PSA水平已由超過50 ng/mL跌至單位數，第三個月更跌至少於 0.025 ng/mL的最低水平，反映病情完全受控。此外，荷爾蒙藥物亦令他的前列腺萎縮，毋須進行通尿道手術，已可自行小便，解決排尿困擾。

最重要是，性格活躍的何先生能夠保持生活質素，繼續與妻子周遊列國。由發病至今約一年半，癌症沒有活躍跡象。

馬醫生指出，2020年本港接近三成前列腺癌新症，確診時已是第四期，亦即癌細胞已經擴散。他建議50歲或以上男士，定期抽血檢驗前列腺特異抗原(PSA)，以便及早發現，把握腫瘤未擴散之前的治療黃金期。馬醫生亦提醒，治療前列腺癌有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。