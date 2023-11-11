深圳食買玩，點少得睇牙!口岸位置、性價比高 咪咪姐推薦口腔醫院

早前深圳市發放港人都有份的消費券，令大家北上開心消費，無論是去地鐵沿線一日遊、打卡熱點，皆已成港人週末消遣娛樂出遊的習慣。有一樣CP值超高的事，港人都應該去試試，那就是洗牙！可能你會擔心深圳洗牙沒有保證，但好多年前朱咪咪已說過「講嘢最緊要有牙力，睇牙就係要揀有實力」，由1995年成立的深圳愛康健口腔醫院的服務絕對有保證！今次Susana更親身帶大家實試一下，以下立即為你解構！



實測出站步行3分鐘即到！網上WhatsApp預約超方便

獲得政府頒發「深圳老字號」榮譽專業口腔連鎖品牌的深圳愛康健口腔醫院擁有達13間分店，全都鄰近3️大口岸，提供超過20種牙科服務及一體化港式醫療管理，專注為深港客戶服務超過2️8️年。而Susana今次去的羅湖店及康輝口腔門診部，都直接位於車站附近，實測出關後最快3分鐘就行到，Susana都大讚比好多香港的診所更方便！

除了門市位置方便，大家想預約服務及有任何查詢亦十分簡單，只需透過Whatsapp 預約電話：6933-8128就可以，想玩完立即洗牙？立即問清楚有沒有位就可以了！

愛康健口腔醫院的入口十分鮮明，令大家絕不會認錯！

深圳愛康健口腔醫院（羅湖）

地址：深圳市羅湖區火車站大廈C區1-8樓

康輝口腔門診部

地址：深圳市羅湖區建設路深圳火車站皮帶走廊A12-A15.B11-B14及夾層B8--3號鋪

第一步：全口腔檢查新體驗！

Susana體驗了全口電腦掃描（CT scan），牙醫細心講解她的口腔狀況，令她十分放心

在洗牙前，牙醫首先安排Susana進行全口電腦掃描（CT scan） 及側面X-Ray，以清晰檢查骨頭和牙齒的內部結構，及清楚了解口腔的狀況。她亦大讚牙醫講解她的口腔問題好細心，並指牙醫會根據不同的需要提供多種治療方案，讓大家可以選擇最適合自己的療程，而醫生的專業就讓她感覺安心又放心！

醫護人員超專業 第二步：菌斑導向洗牙

Susana十分滿意今次愛康健的洗牙療程「菌斑導向洗牙」，整個過程無痛，指牙醫手勢十分好。

檢查完全口腔狀況，Susana就開始體驗洗牙療程「菌斑導向洗牙」，療程先會以菌斑染色定位找出口腔內的牙菌斑，再利用高壓水柱來清除牙齒表面的染色與污垢進行噴砂，以去除牙齒表面既色素沉澱，煙漬，茶漬等等，更可以清走牙菌斑，最後再作無痕抛光以提高牙齒光澤度及亮白程度，洗牙全程只需約40分鐘，Susana試完表示整個過程舒適，牙齒更被美白，對效果十分滿意！

如果你都想嘗試，現時有HK01限定優惠至 2023 年 12 月 31 日 ，只需￥168/次（原價 ￥350元/次），絕對超值，立即WhatsApp 去預約啦！

想了解更多其他洗牙服務： https://ckjhk.com/dental-service/scaling-and-polishing

同場加映：可信賴的醫護團隊及診所空間

可能看到這裡，你依然有疑惑！但愛康健就以實力令你信服！其醫護團隊由數百名畢業於北京大學、香港大學、華西大學、武漢大學及中山大學等著名口腔院校專業人員組成，更於每個門診都設有自己專門消毒室，擁有一套器械消毒滅菌專業流程，而出入愛康健消毒專區的技術人員亦需要考證書及經過專業培訓，加上每個醫院級手術室設備規格，全程都會以無菌操作，即使治療較複雜的牙科項目，亦絕無問題！

愛康健診所空間採光度十足，潔淨明亮。

愛康健口腔醫院設有的休息區，即使要等候朋友洗牙，亦十分舒適。

對深圳愛康健口腔醫院的服務有更多查詢，可以到愛康健官方網站了解更多！

（資料及相片由客戶提供）