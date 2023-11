乾眼症｜iTEAR促進自身淚液分泌　真實用家分享30日遠離乾眼

長時間近距離接觸電子產品,令幾乎每位打工仔都經歷眼睛乾澀、疲勞、痕癢等不適。依賴眼藥水治標不治本,要真正舒緩乾眼,其實可以透過iTEAR自身淚液促進儀,刺激外鼻神經,促進自身淚液分泌。到底iTEAR如何使用、要多久才有效果?立即看看以下兩位用家的真實分享與註冊視光師的專業講解!



革命性科技促進自身淚液分泌 從根源舒緩乾眼

淚膜層由油脂層、水液層與黏液層組成,任何一層的淚液分泌不足或分佈不均,都有可能造成乾眼症,所以完整淚液分泌相當重要。

iTEAR採用獲國際淚膜和眼表協會、美國食品和藥物管理局的認可技術,以非入侵性振動,刺激外鼻神經,促進自身淚液分泌。臨床驗證,使用30日後,原生淚液分泌水平顯著提升56%¹,回復自身淚液分泌能力;同時減慢淚水蒸發速度,提升淚膜穩定性(TBUT*+33%)¹,舒緩眼乾症狀。使用後自身淚液分泌即時提升3.7倍¹,真正從根源舒緩乾眼。

iTEAR採用非入侵性振動技術,透過刺激外鼻神經,促進自身淚液分泌。

如何診斷乾眼症?

眼科醫生一般藉由臨床症狀和檢查來診斷乾眼症,當中包括試紙測試淚水分泌量。將一小段試紙放在眼角內側,閉上眼5分鐘讓試紙吸收淚水,觀察試紙上的淚水分泌量,正常情況試紙上應有至少10毫米;如少於10毫米便有機會患乾眼症。同時亦可透過OSDI乾眼症狀問卷,自我檢測眼睛的健康狀況。

真實用家見證 30日遠離乾眼煩惱

個案1:

25歲女士,8年前進行了LASIK激光矯視手術,雙眼不時乾澀不適,每天持續使用6至8次眼藥水潤眼。臨床檢查與自我評估結果顯示,她雙眼淚水分泌不足,很大可能患上乾眼症。連續使用iTEAR 30日後,乾眼狀況明顯獲改善。

連續使用iTEAR 30日,淚液分泌試紙測試結果:

左眼:3毫米(淚水分泌不足)→ 11亳米(正常)

右眼:6毫米(淚水分泌不足)→ 9亳米(淚水分泌改善)

連續使用iTEAR 30日,OSDI乾眼症狀問卷評分:

71→ 26(自我檢測乾眼症狀大幅好轉)

乾眼症困擾不少港人,大部分人只專注即時舒緩效果,未有真正正視問題。

個案2:

44歲女士,平均每天使用12至16小時電腦,加上有帶隱形眼鏡的習慣,乾眼症狀已經困擾了一段時間。連續使用iTEAR 30日後,自身淚液分泌獲大大提升,角膜染色檢查更發現iTEAR可以改善因乾眼症而導致的角膜上皮磨損。

連續使用iTEAR 30日,淚液分泌試紙測試結果:

左眼:5毫米(淚水分泌不足)→ 19亳米(正常)

右眼:4毫米(淚水分泌不足)→ 16亳米(正常)

連續使用iTEAR 30日,OSDI乾眼症狀問卷評分:

6.5→ 1(自我檢測乾眼症狀改善)

香港註冊視光師關慧萍指日常都會遇到眼乾的客人,但有部份客人表示要持續用眼藥水才可舒緩眼乾,但又不想依賴眼藥水。自身淚液是最天然而最有效的眼睛補濕劑,iTEAR獲科學實證,刺激自身淚液分泌,有效幫助舒緩日常乾眼不適,適合各種乾眼症病人、隱形眼鏡用家、長期使用眼藥水以及接受過激光矯視而乾眼的人士。

iTEAR零防腐、零藥性、全天然,使用時只需將振頭輕輕置於鼻翼軟硬骨交接區域使用,無需用力將振頭按壓鼻翼,若感到輕微痕癢及有機會打噴嚏均屬正常反應。建議早晚使用一次,每邊鼻翼使用30秒。

立即體驗促進自身淚液分泌的iTEAR,遠離乾眼困擾,或到iTEAR官方網站了解更多。

iTEAR銷售點:全線萬寧藥房,指定視光中⼼及眼科診所。

*淚膜破裂時間(TBUT = tear break up time)是測量淚膜穩定性的直接方法,指一次完全瞬目(眼瞼開合的動作)後到淚膜上出現第一個乾燥斑的時間

¹. Ji MH et al. Transl Vis Sci Technol. (2020), 9(12):23.

-Change of mean Schirmer score at baseline to day 30 is from 6 to 9.4mm.

-Tear break up time (TBUT) is improved from 5 to 6.7 sec in day 30.

-The mean Schirmer score changed from 6 to 28 mm after stimulation.

以上內容只供參考,如有疑問請向醫生或專業人士諮詢。

(資料及相片由客戶提供)