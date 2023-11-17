乾眼症｜iTEAR促進自身淚液分泌　真實用家分享30日遠離乾眼

長時間近距離接觸電子產品，令幾乎每位打工仔都經歷眼睛乾澀、疲勞、痕癢等不適。依賴眼藥水治標不治本，要真正舒緩乾眼，其實可以透過iTEAR自身淚液促進儀，刺激外鼻神經，促進自身淚液分泌。到底iTEAR如何使用、要多久才有效果？立即看看以下兩位用家的真實分享與註冊視光師的專業講解！



革命性科技促進自身淚液分泌 從根源舒緩乾眼

淚膜層由油脂層、水液層與黏液層組成，任何一層的淚液分泌不足或分佈不均，都有可能造成乾眼症，所以完整淚液分泌相當重要。

iTEAR採用獲國際淚膜和眼表協會、美國食品和藥物管理局的認可技術，以非入侵性振動，刺激外鼻神經，促進自身淚液分泌。臨床驗證，使用30日後，原生淚液分泌水平顯著提升56%¹，回復自身淚液分泌能力；同時減慢淚水蒸發速度，提升淚膜穩定性（TBUT*+33%）¹，舒緩眼乾症狀。使用後自身淚液分泌即時提升3.7倍¹，真正從根源舒緩乾眼。

iTEAR採用非入侵性振動技術，透過刺激外鼻神經，促進自身淚液分泌。

如何診斷乾眼症？

眼科醫生一般藉由臨床症狀和檢查來診斷乾眼症，當中包括試紙測試淚水分泌量。將一小段試紙放在眼角內側，閉上眼5分鐘讓試紙吸收淚水，觀察試紙上的淚水分泌量，正常情況試紙上應有至少10毫米；如少於10毫米便有機會患乾眼症。同時亦可透過OSDI乾眼症狀問卷，自我檢測眼睛的健康狀況。

真實用家見證 30日遠離乾眼煩惱

個案1：

25歲女士，8年前進行了LASIK激光矯視手術，雙眼不時乾澀不適，每天持續使用6至8次眼藥水潤眼。臨床檢查與自我評估結果顯示，她雙眼淚水分泌不足，很大可能患上乾眼症。連續使用iTEAR 30日後，乾眼狀況明顯獲改善。

連續使用iTEAR 30日，淚液分泌試紙測試結果：

左眼：3毫米（淚水分泌不足）→ 11亳米（正常）

右眼：6毫米（淚水分泌不足）→ 9亳米（淚水分泌改善）

連續使用iTEAR 30日，OSDI乾眼症狀問卷評分：

71→ 26（自我檢測乾眼症狀大幅好轉）

乾眼症困擾不少港人，大部分人只專注即時舒緩效果，未有真正正視問題。

個案2：

44歲女士，平均每天使用12至16小時電腦，加上有帶隱形眼鏡的習慣，乾眼症狀已經困擾了一段時間。連續使用iTEAR 30日後，自身淚液分泌獲大大提升，角膜染色檢查更發現iTEAR可以改善因乾眼症而導致的角膜上皮磨損。

連續使用iTEAR 30日，淚液分泌試紙測試結果：

左眼：5毫米（淚水分泌不足）→ 19亳米（正常）

右眼：4毫米（淚水分泌不足）→ 16亳米（正常）

連續使用iTEAR 30日，OSDI乾眼症狀問卷評分：

6.5→ 1（自我檢測乾眼症狀改善）

香港註冊視光師關慧萍指日常都會遇到眼乾的客人，但有部份客人表示要持續用眼藥水才可舒緩眼乾，但又不想依賴眼藥水。自身淚液是最天然而最有效的眼睛補濕劑，iTEAR獲科學實證，刺激自身淚液分泌，有效幫助舒緩日常乾眼不適，適合各種乾眼症病人、隱形眼鏡用家、長期使用眼藥水以及接受過激光矯視而乾眼的人士。

iTEAR零防腐、零藥性、全天然，使用時只需將振頭輕輕置於鼻翼軟硬骨交接區域使用，無需用力將振頭按壓鼻翼，若感到輕微痕癢及有機會打噴嚏均屬正常反應。建議早晚使用一次，每邊鼻翼使用30秒。

立即體驗促進自身淚液分泌的iTEAR，遠離乾眼困擾，或到iTEAR官方網站了解更多。

iTEAR銷售點：全線萬寧藥房，指定視光中⼼及眼科診所。

*淚膜破裂時間（TBUT = tear break up time）是測量淚膜穩定性的直接方法，指一次完全瞬目（眼瞼開合的動作）後到淚膜上出現第一個乾燥斑的時間

¹. Ji MH et al. Transl Vis Sci Technol. (2020), 9(12):23.

-Change of mean Schirmer score at baseline to day 30 is from 6 to 9.4mm.

-Tear break up time (TBUT) is improved from 5 to 6.7 sec in day 30.

-The mean Schirmer score changed from 6 to 28 mm after stimulation.

以上內容只供參考，如有疑問請向醫生或專業人士諮詢。

（資料及相片由客戶提供）