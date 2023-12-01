RSV|GSK Arexvy注射劑疫苗獲衞生署批准 適用於60歲以上人士接種

英國葛蘭素史克藥廠（GSK）宣佈，衞生署批准Arexvy注射劑疫苗應用於在60歲及以上成年人士身上，以預防呼吸道合胞病毒感染(respiratory syncytial virus, RSV)及相關下呼吸道感染疾病，為本港首次有RSV疫苗獲得批准用於較年長人士。

RSV是一種影響所有年齡層的疾病，但在60歲及以上的成年人中，RSV的影響更為嚴重及深遠。在一些高收入國家中，導致超過470,000次的住院治療和33,000宗的死亡個案。在香港，因RSV而住院的成年患者中，超過80%有一種或以上的併發症；而在住院的呼吸系統病毒感染的老年人中，RSV更是第二大致命病毒iv。自從COVID-19大流行以來，由於解除了種種的防護措施，RSV感染個案明顯增加，並改變了季節性感染的模式，增加了非季節性爆發的可能性v。在過去的數月中，香港的RSV病例數量正在增加，甚至波及不少長者中心。本身患有慢性疾病的成年人，包括慢性阻塞性肺病(COPD)、哮喘、糖尿病和慢性心臟衰竭(CHF)的人，出現嚴重RSV疾病的風險亦較高。

常見不良反應：針口痛、疲倦、肌肉痛、頭痛

是次批核決定，是基於AReSVi-006 (Adult Respiratory Syncytial Virus) 第三期臨床研究的正面結果。研究顯示，疫苗成效十分理想，對於RSV相關的下呼吸道感染，有高達82.6%的整體有效率；另外，針對一些患有長期病、有較大機會因RSV而住院的成年人，其預防RSV相關下呼吸道感染的有效率，更高達94.6%。這研究顯示，疫苗的安全性及耐受性理想，較常出現的不良反應包括針口疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛等，但大多屬輕微至中度，且僅為暫時性的。GSK專用於較年長人士的RSV疫苗，含有一種重組的次單位前融合RSV F糖蛋白抗原（RSVPreF3），並與GSK專有的AS01E佐劑結合。在多項試驗中，該疫苗耐受性良好，安全性亦理想。最常觀察到的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、肌肉疼痛和頭痛。這些通常是輕度到中度，並且是短暫的。

香港及澳門VP及總經理Raj Bhatti表示：「這個好消息，令我們有機會將首款RSV疫苗帶到香港，距離保護香港高危人士免受RSV侵襲的願望，邁進了一大步。我們對疫苗數據結果感到滿意，期待跟當局一起合作，讓更多有機會因感染而出現嚴重併發症的人士，可以早日接種疫苗。」