入冬又開始咳？即睇藥劑師教你點揀咳藥水！

雖然已經踏入12月，但氣溫仍未完全下跌，經常在十幾度至廿幾度之間徘徊，一冷一熱容易令人生病。在眾多症狀之中，咳嗽最令人煩惱，因為既影響日常生活，亦非一時三刻能夠治癒。註冊藥劑師陳志鵬坦言咳嗽普遍分成乾咳、痰咳和喘咳，並非所有咳藥水都能針對所有咳嗽類別，飲錯咳藥水更有機會令病情惡化！因此，今次陳藥劑師將會教導大家，如何揀選一樽適合自己的咳藥水！

攝影：陳葦慈



大部分咳藥水靠「抑制中樞神經」止咳

相信每個人從幼兒到成人都會感染過咳嗽，至於如何選擇咳藥水，大部分人都有自己的習慣及喜好，但如果不了解清楚自己的咳嗽類別，有機會揀錯咳藥水， 飲完咳得更嚴重！想揀一樽適合的咳藥水，首先你要了解「咳嗽」是甚麼，註冊藥劑師陳志鵬就為大家解釋：「如果有病毒入侵身體，人體生理機制便會自動找方法排出病毒，例如痾、嘔，咳嗽亦是其中之一，所以咳嗽是一種保護性反射動作。想要止咳，便要抑制中樞神經，就像強行拔電掣令電腦關機一樣。」由於抑制中樞神經的鎮咳藥具有較強藥性，所以這類鎮咳藥水不適合6歲以下的兒童服用。

註冊藥劑師陳志鵬表示，坊間大部分咳藥水靠抑制中樞神經去止咳，所以藥性較強，不適合6歲以下的兒童服用。

止咳要針對症狀

陳藥劑師續補充：「咳嗽可分成三大類別，分別是乾咳、痰咳和喘咳，但市面上並非所有咳藥水都可以醫治全部咳嗽，例如治療痰咳的咳藥水是令你咳更多，從而可以將所有痰都咳出來。然而，若果你是乾咳但飲用祛痰的咳藥水，便會令情況惡化。」此外，咳藥水亦有分為化痰和祛痰，前者作用是稀釋痰液，祛痰藥則可以稀釋濃痰，並幫助氣管咳出痰涎，所以要揀選合適的咳藥水，便是要針對自己的症狀。

有副作用又關「抑制中樞神經」事

無論服用任何類型的藥物，副作用都是大家關注的一環，咳藥水亦不例外。為甚麼坊間的咳藥水經常附帶有睡意的副作用呢？陳藥劑師再次將矛頭指向「抑制中樞神經」這6個字：「因為中樞神經不只支配氣管，還有其他器官亦受影響，當中最容易出現的副作用就是引起睡意，常見的還有心跳加速和便秘。」因此，陳藥劑師直言若咳藥水成份並非以抑制中樞神經作止咳手段，副作用亦會相對較少。

保咳定採用專利草本成份 獲衛生署認證

保咳定驅痰止咳露（Prospan®Cough Syrup）是採用全球專利成份 常春藤素EA 575®的草本咳藥水，世界銷量第一的草本止咳品牌，既有歐洲藥物管理局（EMA）社區草本名冊認可及臨床驗證，亦獲得香港衛生署西藥藥劑製品註冊認證。

由於保咳定的成份常春藤素EA 575®，並不影響中樞神經作為止咳手段，故藥性安全，更適合小至2歲的兒童服用。此外，保咳定能夠同時醫治乾咳、痰咳和喘咳，並可以祛痰和紓緩氣管收縮，適用於幼兒、成人及銀髮族各種不同類型的咳嗽。

總括而言，揀選治療咳嗽的藥物。除了分辨咳嗽種類，陳藥劑師建選擇衛生署西藥藥劑製品註冊的咳藥水，並非坊間一般的草本咳嗽糖漿。服用時就更安心放心。

保咳定驅痰止咳露採用全球專利成份常春藤素EA 575®的草本咳藥水，既有歐洲藥物管理局（EMA）社區草本名冊認何，亦獲得香港衛生署西藥藥劑製品註冊認證。

（資料及相片由客戶提供）