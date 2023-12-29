一天口腔│全方位專業團隊及設備 提供溫度和品質俱備的牙科服務

即將踏入新一年，北上消費熱潮仍未退去，相信大家已經相當熟悉深圳的消費地段，例如福田的One Avenue卓悅中心和COCO PARK便是港人常到之處。然而在福田芸芸玩樂地點當中，卻有一間革新牙科服務的口腔品牌機構，成立近7年來，保持零投訴的好口碑。沒有行銷，沒有廣告，但每一位顧客都是他的代言人。這便是採用全方位專業團隊及設備，只需一天就能解決七大牙科問題的「一天口腔」。



中國牙科專家游勤波領頭「一天口腔」

不少港人選擇北上深圳享用牙科服務，全因性價比夠高，而服務水準亦不比香港差。其中福田區雖然是大家熱門玩樂消費地段，但其實亦有一間不能錯過的口腔品牌機構「一天口腔」！這間革新牙科服務中心由國際種植牙醫師學會（ICOI）中國專家委員會理事游勤波創立。

游院長從2017年開展專業的種植牙教學,培訓了3000餘名醫生，他同時是瑞典Nobel中國區特聘種植外科講師、奧齒泰AIC特聘種植外科講師、廣東民營口腔協會特聘種植講師，以及義大利西傲（CLC）特聘種植外科講師，2017年獲得廣東省無牙頜種植病例大賽金獎，資歷放眼全國亦是首屈一指。

游勤波院長。

強大團隊 先進技術 革新牙科服務

在游院長的帶領下，「一天口腔」集醫療、科技、教學、公益於一身，先後引入上海交通大學口腔醫學院、中山大學光華口腔醫學院和暨南大學口腔醫學院等業界精英，成就國內至高水準的名醫工作基地。此外，「一天口腔」更以創新技術革新牙科服務，例如國產中最先進的大視野口腔數字化CT，能夠分離自體血液中生長因子的法國DUO離心機（減少腫痛情況，大部分人在種牙或拔牙後不需要吃止痛藥。），還有用於牙冠、貼面以及進展設計等高精專案的美國3D數位化口掃設備。

在專業團隊配合先進技術下，「一天口腔」為病人帶來革新的牙科服務。

「一天口腔」之所以用「一天」為名，正因為團隊能夠幫助病人於一天內完成種植、根管、嵌體、修復和正畸等口腔問題，當中便有賴於其3D列印和微型生產線技術。由國內最大的義齒加工廠「KTJ」將示範基地放置於「一天口腔」，設備滿足微型生產線，加上即時強大技術配合，包括遠程技師、生產線和雕牙藝術家。當病人完成數位化掃描後，團隊便立即進行DSD設計，能用於牙冠、貼面以及進展設計等高精專案。

「一天口腔」能夠幫助病人於一天內處理不同口腔問題，有賴於其3D列印和微型生產線技術。

熱心公益 致力推動牙科保健知識

正所謂「醫者仁心」，作為一名口腔種植牙醫生，游院長從業20年來種過太多的牙，也見過太多令人痛心、令人惋惜的案例，但凡有一點點口腔防護意識，根本不會走到缺牙這一步。

於是他決定帶領「一天口腔」走向更高緯度，將“一天治療”的理念升級為“一天預防”，由「一天口腔」游勤波院長領銜，和深圳市企業聯合會、深圳市企業家協會（簡稱深圳企聯）、深圳廣電集團體育健康頻道，共同發起「真愛笑」公益計畫，通過資金募集、愛心配捐、物資捐贈和公益宣講等行動，助力落實《“健康中國2030”規劃綱要》，打造一個關愛口腔健康公益平臺，呼籲大家每年花一天時間關愛自己、家人、朋友的口腔健康，爭取到80歲都不掉一顆牙。「真愛笑」公益計畫啟動後，先後走進企業、社區、學校等為市民宣教口腔預防的重要性，獲得了市民的熱烈反響。

為貫徹落實《“健康中國2030”規劃綱要》，助力深圳以「共建共用，全民健康」為戰略主題的大衛生大健康格局全面提升。深圳企聯，廣電集團，一天口腔，共同發起「真愛笑」公益計畫。

11月初，「一天口腔」更特別開設兒童口腔健康訓練營，希望在短時間內教會10,000位孩子正確刷牙的方法，並定期為小朋友們科普口腔健康知識，讓醫生一對一指導孩子們掌握正確的刷牙技巧。游院長展望道：「在牙科行業服務了好一段時間後，我瞭解到市民的牙科保健知識有待改善，所以希望能從小朋友開始教育慢慢改善整個大環境。」

年終優惠大放送！

2024年將至，「一天口腔」為港人推出「年終優惠大放送」！只要到Facebook點贊「一天口腔」專頁，即可選擇下列優惠：

優惠一：家庭口腔體檢福利

內容：口腔健康檔案、全景CBCT影像、口腔3D掃瞄影像、兒童顏面管理（面部頜骨發育全面評估）、綜合口腔驗查（含牙周炎報告）、口腔缺牙院長1v1定制方案。

優惠二：兒童塗氟

內容：兒童享受免費塗氟一次。

優惠三：原牙美白

內容：享受免費睡眠式牙齒美白一次，無需牙齦保護劑，安全舒適。

優惠四：潔牙

內容：享受免費舒適潔牙一次。如轉發門診相關海報，或發佈朋友圈，到店截圖給客服，即可升級為價值$638深層潔牙套餐一次。

優惠五：通用優惠券

內容：預交$99抵$1,000，到店消費滿$5,000起即可享用（集採種植可享用，不可迭加其他優惠，一人僅限一張，過期可退本金）。實際消費滿$1,000，另再贈送免費補牙進口樹脂材料一顆，價值$680。

優惠六：種植牙1000元現金優惠券

國家集採種植牙可疊加使用優惠券，多重優惠，掛號費拍片費全免，可享受專家一對一設計方案，集採種植後期維護有保障。

除了以上優惠活動外，個別治療專案可享受專屬優惠折扣，詳情請諮詢客服瞭解。

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一天口腔Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61553998221147&mibextid=LQQJ4d

一天口腔網址：http://www.onedaydental.cn

地址：深圳市福田區深南中路3031號漢國中心4樓一天口腔

（資料及相片由客戶提供）