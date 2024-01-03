猝死｜葵涌貨櫃碼頭工人疑猝死 留意３大指標 自測過勞風險

昨日（2日）早上葵涌4號貨櫃碼頭一名六旬男工人，於一個離地約20米高的貨櫃起重機工作期間突然暈倒。消防員接報到場後將事主救出送院，惟最終證實不治。



消防員於昨日早上7時50分接報，一名58歲的男工人在上址離地約20米高的龍門架（貨櫃起重機）控制室內昏迷。工友發現事主靠在龍門架的控制室門、失去意識，隨即報警求助。消防派出高空拯救專隊到場拯救，花費約45分鐘後最終成功救出事主，隨即把他送至瑪嘉烈醫院，可惜延至早上9時11分不治，警方目前正調查事件，死因有待驗屍確定。

事後，死者兩名親友在醫院等候消息，期間女親友更一度激動落淚稱，「我好驚呀！我唔可以冇咗佢呀。」據指，死者生前家住石蔭東邨，日常工作12小時，工作時間由晚上8時工作到翌日早上8時、需輪更，每工作 5天休息。然而，死者患有心臟病及心血管阻塞病，現時不排除病發肇事。

猝死往往與心臟疾病有關？

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猝死通常與心臟相關。最常見的心臟病病因是冠心病，它是由於冠狀動脈供血不足引起的心肌缺血或心肌梗死。其他心臟疾病，如心肌病、心律失常、心臟瓣膜病變等，也可能導致猝死事件。

心臟病可說是隱形殺手。心臟病在香港疾病中是第3大殺手，僅次於腫瘤癌症（cancer）和肺炎。每年每10萬名港人，就有70至近百人因心臟病死亡。

很多人都認為猝死沒有預兆，其實在猝死前的一周，大部份患者都有危險徵兆，卻常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。有研究顯示，猝死前的一天到一周，約有五成的患者有胸痛、兩成的患者有呼吸困難或心悸等症狀，其中女性較男性更容易出現呼吸困難，然而發生上述情況後，僅有不足20%的患者會到急診求醫。

世界衛生組織指出工作過勞有３大症狀：

香港人生活壓力大、節奏急速、工時又長，令人喘不過氣，長期過勞更有機會誘發隱性疾病，世界衛生組織（WHO）就曾指出工作過勞的三大症狀，提醒打工仔要注意：

1. 有精神體力耗盡或疲憊的感覺



2. 對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺



3. 工作效率降低



工時過長不只影響身體健康 更可能形成負面情緒

除了生理因素，工作過勞亦會影響心理及人際關係，常常聽到有人因工作，而導致缺乏時間與親朋好友見面及溝通，令到關係變得疏離。面對家人關係和工作兩邊相逼，上班族會感到內疚、發忟憎甚至心生怨氣。

現時，已經有許多研究證明工時過長會對身心健康造成不良影響，並且可能會增加死亡的風險。例如，一項由瑞典研究人員進行的研究發現，工時過長會影響心血管健康，並增加患心血管疾病和死亡的風險。WHO環境、氣候變遷和健康部門主任Maria Neira亦曾表示每周工作 55個小時以上是一項嚴重的健康危害，是時候讓我們所有人、政府、僱主和勞工正視這項事實：長工時可能導致早死。

你是否已經工作過勞？

▼日本過勞死預防協會，提出了「過勞死的十大危險信號」，大家不妨自我檢測，看看自己可有過勞死的危機？（按圖 👇👇👇）：

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測試結果：

出現２項：那就是「黃燈」警告期，不需要擔心



出現３至６項，那就是「紅燈」預報期，已經具備過勞死的徵兆



出現６項以上，那就是危險期，隨時可能過勞死



▼ 同場加映：猝死來得都很突然，但在發作前，身體可能已經發出警號。若早發現，盡快自救及求救，或可挽回性命。究竟猝死有什麼前兆？下面就為大家整理出有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：